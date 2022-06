Deze rector moest zijn school (tijdelijk) sluiten na een bedreiging: ‘Pas als het voorbij is, merk je hoe gespannen je was’

Rector-bestuurder Jeroen Croes van De Werkplaats Kindergemeenschap in Bilthoven. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Hij wilde er een feestje van maken. En dus besloot rector-bestuurder Jeroen Croes (52) dinsdag twee draaiorgels te laten komen om de leerlingen te verwelkomen op de school die vorige week twee dagen dicht moest. ‘Bij onze basisschool maakten de kinderen een dansje bij het orgel’, zegt Croes. ‘Hier op de middelbare school was dat anders. Pubers zijn het toch aan hun stand verplicht om er wat nukkig over te doen.’

Croes blikt in zijn werkkamer terug op een bewogen week, waarin honderd leerlingen en docenten van De Werkplaats Kindergemeenschap in Bilthoven een dreigmail ontvingen. Aanvankelijk bleef de school open, later adviseerde de burgemeester de deuren te sluiten.

Bang dat zijn school daadwerkelijk doelwit van een aanslag zou worden, zoals een Amerikaanse school een week eerder, was Croes nooit. ‘De waarschijnlijkheid dat een shooting in Nederland plaatsvindt, is kleiner, maar niet uitgesloten’, zegt hij. ‘Wapens zijn in Nederland minder makkelijk verkrijgbaar. Ik vertrouw op de inschatting van de politie en de veiligheidsdriehoek.’

Raar bericht

Het begon vorige week dinsdag met een foto van een pistool. Die werd om 22.16 uur vanaf het mailadres van een derdeklasser verstuurd aan een groep leerlingen en docenten. ‘Hallo, ik ga jullie allemaal doodschieten’, stond erbij, ‘geniet nog maar van jullie leven.’

Croes lag in bed te netflixen. Toch was hij snel op de hoogte. ‘Om 22.21 uur had ik al vier telefoontjes en veertig mailtjes ontvangen’, zegt hij. ‘Van oudere Werkers, zoals we de leerlingen hier noemen, en van hun mentoren.’ Hij ontving ook bericht van de leerling zelf, die mailde dat iemand een raar bericht vanuit zijn account verstuurd had.

Croes schoot in de regelmodus. ‘Binnen het kwartier kreeg ik de ouders van die jongen aan de lijn. Dat gesprek gaf me het sterke vermoeden dat hij er niets mee te maken had. Dit stelde enigszins gerust.’ Croes belde ook de ict-afdeling van de school om het account van de jongen af te sluiten. Er leek iemand vanuit het buitenland te hebben ingelogd.

In een bericht naar ouders en leerlingen schreef Croes over ‘een bijzonder vervelende bedreigende mail’, die ‘overduidelijk’ niet van de betreffende leerling afkomstig was. Hij wist toen al dat de foto van het pistool niet door de afzender van het bericht was gemaakt. ‘Leerlingen mailden me al heel snel dat ze de foto ook op internet hadden gevonden.’

Ontdaan over berichtgeving

Terwijl de leerlingen woensdag gewoon naar school kwamen, overlegde Croes in zijn werkkamer met rechercheurs, die beloofden de boel uit te zoeken. Ook de gehackte scholier, ‘een vriendelijke, rustige jongen’, schoof even aan.

’s Avonds hoorde Croes op het gemeentehuis dat de driehoek van burgemeester, politie en Openbaar Ministerie hem adviseerde de leerlingen de volgende dag uit voorzorg niet naar school te laten komen. ‘Ze waren zich gedurende de dag meer zorgen gaan maken’, zegt Croes. ‘Het account was op vernuftige wijze overgenomen. Blijkbaar zat er iemand achter die bereid was er veel moeite voor te doen.’ En dus stuurde hij opnieuw een bericht naar ouders en leerlingen, die hem al snel begonnen te bombarderen met vragen. ‘Bijvoorbeeld: zetten we detectiepoortjes neer? Of: gaat mijn proefwerk Frans nog door?’

Ondertussen kreeg ook de pers donderdag lucht van de zaak. ‘Ik verbaasde me over de berichtgeving’, zegt Croes. ‘En dan vooral over de keuze om ook de foto en de tekst uit de mail te verspreiden. Daarmee geef je andere jongeren een recept: zoiets moet je sturen om maximale aandacht te krijgen. Ik ben er ontdaan over.’

Malicieuze code

Omdat de recherche nog geen dader in het vizier had, hield Croes de school ook vrijdag dicht. Zondag belde de politie dat ze een 17-jarige jongen uit Oirschot hadden aangehouden. Op weg naar de avondwinkel om sigaretten te halen, bespeurde de rector dat hij aan het fluiten was. ‘Pas als het voorbij is, merk je hoe gespannen je was.’

Inmiddels is de verdachte, van wie onduidelijk is wat zijn connectie met de school is, weer vrijgelaten. Daar is volgens het Openbaar Ministerie voor gekozen omdat hij minderjarig is, geen strafblad heeft en niet is gebleken dat hij zijn dreigement daadwerkelijk wilde uitvoeren. Hij blijft wel verdachte in het onderzoek.

‘Ik begreep dat die jongen aan het wachtwoord was gekomen door een bestandje met een malicieuze code op de laptop van die leerling te zetten’, zegt Croes. ‘Daar heeft de leerling op geklikt, waardoor die jongen toegang kreeg tot diens e-mail. Vervolgens heeft hij via een dubbele vpn-verbinding ingelogd. Een vermomming over een vermomming.’

De rector-bestuurder maakt zich geen zorgen over de vrijlating van de jongen. ‘Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de verdachte geen plannen had hierheen te komen, laat staan met een wapen. Ik heb alle reden om daarop te vertrouwen.’