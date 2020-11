Deze rechtszaken hangen president Trump boven het hoofd als hij verliest

Donald Trump. Beeld REUTERS

‘Wie weet er meer van rechtszaken dan ik’, pochte Donald Trump op de hem kenmerkende wijze vier jaar geleden tijdens een verkiezingsbijeenkomst. ‘Ik ben er min of meer op gepromoveerd.’ Op dat moment was de aanstaande president in zijn zakelijke loopbaan partij geweest in welgeteld 4.095 rechtszaken. En na zijn aantreden werden er binnen de kortste keren nog eens 60 tegen hem aangespannen.

Nu, vier jaar later, hangen vele van die rechtszaken, tijdelijk geparkeerd vanwege de presidentiële onschendbaarheid, Trump nog altijd boven het hoofd. Mocht hij de verkiezingen verliezen van Joe Biden, dan zal hij zich zodra hij weer ambtloos burger is moeten verweren voor de rechter.

Zwijggeld

De belangrijkste kwestie die Trump al vier jaar achtervolgt zijn zijn belastingaangiften, die hij nooit heeft willen vrijgeven (maar waarop The New York Times dit najaar deels de hand wist te leggen). Aanklager Cyrus Vance in New York wil ze inzien om te controleren of betalingen van zwijggeld aan vrouwen die beweerden een affaire met Trump te hebben gehad wel deugen. Het gaat daarbij onder meer om het verhullen van betaald zwijggeld aan playmate Karen McDougal, de zaak waarvoor Trumps privéadvocaat en fixer Michael Cohen in 2018 de cel in ging.

Ook de Democratische oppositie in het Congres (in de vorm van twee parlementaire onderzoekscommissies) wil Trumps belastingaangiften inzien. Bij deze onderzoeken gaat het om de vraag of er bewijzen zijn van opgeblazen vermogen, malversaties of dubieuze banden met onbekende schuldeisers, bijvoorbeeld Russische oligarchen die Trump onder druk zouden kunnen zetten. Trump weigert inzage met een beroep op zijn presidentiële onschendbaarheid.

Trumps verzet hiertegen leidde uiteindelijk naar het Hooggerechtshof, dat deze zomer een salomonsoordeel velde. De presidentiële onschendbaarheid kent grenzen: er mogen zaken tegen hem worden aangespannen en hij mag gedagvaard worden. Maar als het Congres kwesties uit zijn verleden wil onderzoeken, kan dat alleen met een specifiek wetgevend doel. Concreet: de parlementaire commissies moeten hun onderzoek beter onderbouwen, maar aanklager Vance mag de belastingaangiften wel inzien. Beide zaken liggen nu weer bij lagere rechters.

Medepartij

Andere rechtszaken tegen Trump gaan over vermeend seksueel wangedrag. Twee vrouwen daagden hem wegens laster, omdat hij beschuldigingen tegen hem publiekijk heeft afgeserveerd. Summer Zervos, een oud-kandidaat van Trumps realityshow The Apprentice, beschuldigt Trump ervan haar in 2007 te hebben aangerand. E. Jean Carroll, een columniste, zegt dat Trump haar in de jaren negentig in een pashokje in een luxewarenhuis in New York verkrachtte. Het ministerie van Justitie probeerde deze zaak te blokkeren door zich namens Trump medepartij te maken, maar daar stak de federale rechter eind vorige maand een stokje voor.

Dan is er ook nog een groep lopende rechtszaken gerelateerd aan Trumps soms schimmige zakelijke activiteiten. Zo wil een voormalig zakenpartner, Orestes Fintiklis, 15 miljoen dollar schadevergoeding vanwege fraude en contractbreuk bij de overname van een hotel van de Trump Organization in Panama. Bovendien ligt er een class action lawsuit omdat Trump mensen misleid zou hebben om 500 dollar te betalen om producten te mogen verkopen voor American Communications Network, een marketingbedrijf van Trump.

Politiek gevoeliger vanwege mogelijke belangenverstrengeling is het gerechtelijk onderzoek dat een openbaar aanklager doet naar presidentiële zelfverrijking via de Trump Organization. Trumps inauguratiecommissie zou willens en wetens uit publieke middelen een kunstmatig opgeblazen rekening van meer dan 1 miljoen dollar hebben betaald na een verblijf in Trumps eigen luxehotel in Washington DC.

Legal fees

Onder het kopje ‘diversen’ valt de zaak die Trumps nicht Mary Trump dit jaar aanspande tegen hem en andere familieleden, omdat zij haar een erfenis zouden hebben ontfutseld. Mary publiceerde in juli een boek over Trump, waarin hij als een pathologisch geval werd afgeschilderd. En Trumps voormalige persoonlijke advocaat Michael Cohen daagde de Trump Organization vorig jaar vanwege 2 miljoen dollar aan legal fees waar hij nog recht op zegt te hebben.

Tientallen andere zaken tegen Trump werden afgelopen jaren afgekocht, zoals een fraudezaak van oud-studenten van Trump University, de kwestie van Trumps voormalige privéchauffeur die achterstallig loon eiste en de zaak van een vrouw die in 2016 tijdens een verkiezingsrally in Florida tegen haar zin door Trump zou zijn gekust. De charitatieve Donald J. Trump Foundation van Trump en zijn volwassen kinderen werd in 2019 op bevel van de rechter opgeheven vanwege het wegsluizen van privégelden en andere malversaties.