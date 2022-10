‘Deze politici hebben geen verhaal van verandering, ze hebben wel angst te bieden, bakken angst’

Aanhangers van zittend president van Brazilië, Jair Bolsonaro, wonen aan de vooravond van de verkiezingen een evangelische bijeenkomst bij in hoofdstad Brasilia. Beeld AFP

Dag Joost, waarom ben jij in São Paulo?

‘Lula is hier neergestreken met zijn campagneteam en heeft al een persconferentie aangekondigd zodra de uitslag er vanavond is. Dat zal vrij snel zijn doordat Brazilianen elektronisch stemmen. Mogelijk weten we tegen 20.00 uur Braziliaanse tijd, middernacht in Nederland, al wie heeft gewonnen. Bolsonaro is vermoedelijk in hoofdstad Brasilía waar hij tijdens de eerste ronde ook was. Maar hij is ook populair in São Paulo. Als hij wint, zullen veel aanhangers hier manifestaties houden. Wat de uitslag ook is, vanavond zit ik hier midden in de actie.’

Hoe worden de Brazilianen deze zondag wakker?

‘Gespannen. Deze verkiezingen hebben een enorme polarisatie veroorzaakt. Je bent in Brazilië Bolsonaro-aanhanger of Bolsonaro-hater, en Lula-aanhanger of Lula-hater. Veel Brazilianen hebben nauwelijks meer gesprekken over politiek met elkaar omdat de opvattingen zo ver uit elkaar zijn gedreven. En aan beide kanten heerst veel angst – angst voor winst van de andere kandidaat. Veel Bolsonaro-aanhangers geloven echt dat Lula van Brazilië een repressieve communistische staat wil maken. Veel Lula-stemmers zijn doodsbang voor nog vier jaar de radicaal-rechtse Bolsonaro.’

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro vrijdag tijdens het laatste tv-debat voor de verkiezingsdag, waarop Brazilianen bepalen of hij een tweede termijn krijgt. Beeld AFP

Staat bij deze verkiezingen de democratie van Brazilië op het spel?

‘In zekere zin wel. Bolsonaro heeft de afgelopen jaren zijn uiterste best gedaan om de democratische instituties te ondermijnen. Hij lanceerde stelselmatig verbale aanvallen op de rechtsstaat, op het Hooggerechtshof en het electoraal hof. Rechters schildert hij af als linkse, politieke vijanden van zijn nationalistische, religieus conservatieve project. Hij verheerlijkt de militaire dictatuur en heeft laten zien heel ver te durven gaan in zijn amper verkapte oproepen tot geweld.

‘Het constante vijanddenken heeft al een groot stempel op de sfeer in het land gedrukt. De vraag is waar Bolsonaro het land heen leidt als hij nog een termijn aanblijft. Meer van hetzelfde recept betekent nog meer polarisatie en nog meer druk op een democratie die al aan het kraken is.

‘Lula is, om de parallel met de VS te trekken, meer een Biden. Een terugkeer naar een gematigd links pad dat Brazilië al kent. Bolsonaro-fans zetten hem weg als een extreem-linkse politicus, maar dat is hij eigenlijk nooit geweest. Hij belooft sociale programma’s voor armen, een verhoging van het minimumloon, zegt dat hij bedrijven niet gaat privatiseren. Maar tegelijkertijd belooft hij een gematigd fiscaal beleid en een goede beheerder van de schatkist te zijn. Als hij wint, kan hij ook helemaal niet een heel linkse koers gaan varen, hij zal moeten dealen met een parlement waarin rechts een stevige vertegenwoordiging heeft.’

De linkse presidentskandidaat Lula da Silva vrijdag tijdens het laatste tv-debat voor de verkiezingen. Hij ligt voor in de peilingen en zou voor de tweede keer president van Brazilië kunnen worden. Beeld AFP

Wat zou een overwinning van Lula dan wel betekenen voor Brazilië?

‘Misschien is hij de man die wat rust en stabiliteit kan terugbrengen, iemand die wat stoom kan laten ontsnappen uit de kokende pan die Brazilië nu is. Lula is een politicus die belooft te verenigen. Dat kan hij ook, dat liet hij in het verleden als president zien en ook tijdens deze campagne heeft hij een heel breed bondgenootschap tegen Bolsonaro gesmeed, waaraan ook centrum- en rechtse politici en mensen uit het bedrijfsleven deelnemen.

‘Tegerlijkertijd – daar is de VS-parallel weer – is het Trumpisme in de VS nog springlevend en ook het Bolsonarisme heeft zich in de afgelopen jaren stevig gevestigd in Brazilië.’

Heb je het gevoel dat Brazilië nog verenigbaar is?

‘Hoe Lula nu die brede coalitie probeert te vormen, is ook hoe hij zal regeren. Hij overstijgt wat dat betreft zijn eigen Arbeiderspartij. Dat was bij zijn vorige termijnen al zo, tussen 2003 en 2010. Toen werd hij als de grote vereniger ongekend populair.

‘Maar dat wil niet zeggen dat hij nu in staat is hetzelfde voor elkaar te krijgen, als hij wint. Sindsdien heeft hij vele krassen opgelopen. Zijn partij is na het grote corruptieonderzoek uit de jaren tien volledig van haar voetstuk gevallen. En ook Lula kwam uiteindelijk ten val toen hij werd veroordeeld voor corruptie. Die veroordeling is later nietig verklaard, maar hij blijft een beschadigd politicus. Elke dag zegt Bolsonaro tegen zijn volgers: Lula is de leider van een corrupte kliek, een dief, een socialist. Een eventuele president Lula zal moeten laten zien dat de soep de komende jaren niet zo heet wordt gegeten als dat die door zijn tegenstander is opgediend.’

In één opzicht is dit een weinig spectaculaire verkiezingsrace: er valt niks nieuws te kiezen. De Brazilianen kennen deze twee mannen al heel goed.

‘Inderdaad. Deze politici hebben geen verhaal van verandering, ze hebben vooral hun eigen palmares om naar te verwijzen. En ze boezemen hun kiezers angst voor de ander in, grote bakken angst.

‘Het is een beetje tragisch dat na de wilde rit van Bolsonaro, het antwoord van links Brazilië weer de oude Lula is. Je zou denken, met de lage populariteitscijfers van Bolsonaro van de laatste jaren: het doel ligt open voor elke jonge linkse politicus die een beetje charisma heeft en die kans durft te grijpen. Maar het presidentieel systeem maakt dat bij veel verkiezingen in Latijns-Amerika grote figuren komen bovendrijven. In Brazilië zijn nu geen grotere namen dan Jair Bolsonaro en Lula da Silva.’

Sinds het begin van 2020 ben jij correspondent in Latijns-Amerika. Heb je het gevoel dat dit het grootste moment in je correspondentschap is tot dusver?

‘Lastige vraag. Persoonlijk denk ik dan eerder aan andere reportages die op mij een diepe indruk maakten, maar voor de regio is dit zeker groots. Al waren de recente ommezwaaien in Chili en Colombia ook heel interessant. Chili koos voor een hele jonge linkse president en Colombia voor Petro met de zwarte Francia Márquez aan zijn zijde. Enorme veranderingen in Latijns-Amerika.

‘Maar qua omvang van het land, de bevolking, de economische belangen, is Brazilië de allergrootste in de regio. De uitslag van deze verkiezingen gaan een enorme impact hebben. Die net aangetreden presidenten van buurlanden Colombia en Chili bijvoorbeeld zullen alvast reikhalzend uitkijken naar een eventuele verkiezing van Lula.’

Ik zal niet die vervelende vraag stellen op wie jij je geld vandaag zet.

‘De meeste peilingen geven Lula een voorsprong van een paar procentpunten. Maar diezelfde peilingen hebben Bolsonaro in de eerste ronde flink onderschat. Als je mij zou dwingen om geld in te zetten, zet ik mijn geld op Lula. Maar niet al mijn spaarcenten.’