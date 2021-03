Deze opvallende politici en oude bekenden komen voor het eerst in de Kamer

Lucille Werner (CDA) komt aan op het Binnenhof, de dag na de Tweede Kamerverkiezingen. Beeld ANP

Lucille Werner (53), CDA

Lucille Werner, presentator en bekend van programma’s als Lingo en Get the Picture, was een prominente verschijning in de CDA-campagne. De partij schoof haar, nummer 10 op de lijst, in online advertenties veelvuldig naar voren. Werner wil in de Kamer opkomen voor groepen die in de samenleving worden achtergesteld en verzet zich tegen het stigma waar mensen met een beperking mee te maken krijgen. Ze loopt zelf instabiel door een hersenbeschadiging, als gevolg van zuurstofgebrek bij de geboorte. Met de Lucille Werner Foundation werkt ze al sinds 2006 aan een ‘krachtig en positief imago voor mensen met een handicap’. Haar zus, eerder tegen de Volkskrant: ‘Luus wil dat iedereen kan meedoen op het feestje, dat is haar diepste wens.’

Sylvana Simons de dag na de Tweede Kamerverkiezingen. Beeld EPA

Sylvana Simons (50), Bij1

Inmiddels heeft ze, als oprichter van Bij1 en als gemeenteraadslid in Amsterdam, behoorlijk naam gemaakt als politicus. Maar ook Sylvana Simons vergaarde elders ook al bekendheid. De in Suriname geboren Simons begon in 1995 bij muziekzender TMF als presentator. In de jaren daarop presenteerde ze onder meer tv-programma’s bij SBS6 en RTL4, waaronder Dancing With the Stars, en was ze te horen op de radio. De overstap naar de politiek volgde in 2016, toen ze zich aansloot bij Denk, waar ze racisme en discriminatie aan de kaak wilde stellen. Uiteindelijk verliet ze de partij en richtte ze zelf Bij1 op, waarmee ze in de Amsterdamse gemeenteraad kwam. Die partij lijkt volgens de laatste prognose van ANP een zetel te behalen, al is nog onzeker of dit definitief gelukt is.

Jeanet van der Laan (40), D66

Met Jeanet van der Laan, de nummer 13 op de lijst van D66, neemt de eerste voetbal international ooit zitting in het parlement. De oud-voetballer stond 29 keer op het veld voor Oranje. Ze debuteerde in 1996 en speelde in 2003 haar laatste wedstrijd in het Nederlands Elftal. Nadien maakte ze een carrièreswitch. Ze is al enkele jaren wethouder in de gemeente Lisse, waar ze zich onder meer bezighield met onderwijs. Ze wil zich in de Kamer richten op onderwijs, sport, kansenongelijkheid en jeugd, zegt ze op de D66-website.

Sidney Smeets, onderweg naar een rechtszaak. Beeld ANP

Sidney Smeets (45), D66

De Amsterdamse Sidney Smeets is historicus en strafrechtadvocaat bij Spong Advocaten, waar hij met name zedenzaken en zware criminaliteit behandelt, en bijstand levert aan slachtoffers van anti-LHBTI geweld. Als student was Smeets actief lid van de JOVD, de jongerenpartij van de VVD, en werkte hij als persoonlijk medewerker van Erica Terpstra. Dit jaar stond hij op de achttiende plek van de kandidatenlijst van D66. Smeets mengt zich graag in maatschappelijke debatten op onder andere Twitter en heeft opinies geschreven in meerdere bladen, waaronder De Volkskrant.

Lisa van Ginneken Beeld D66

Lisa van Ginneken (49), D66

De kans is groot dat voor het eerst een transgender persoon in de Tweede Kamer komt. Het gaat om Lisa van Ginneken, op plek 22 van de D66-kieslijst. Zij wil ‘een inclusieve samenleving, waarin vertrouwen in mensen belangrijker is dan regels en waarin mensen meer invloed hebben’, schrijft ze op de website van de partij. Daarbij strijdt ze ook voor de rechten van LHBTI’ers. Van Ginniken is voorzitter van patiëntenorganisatie TransVisie.

Fonda Sahla (41), D66

Nog een primeur voor D66: met Fonda Sahla, momenteel gemeenteraadslid in Den Haag, komt mogelijk de eerste vrouw die een hoofddoek draagt in de Kamer. Ze is weliswaar de nummer 27 van de lijst, en D66 staat volgens de prognose op 23 zetels, maar de kans is aanzienlijk dat D66 als een na grootste partij deelneemt aan een nieuw kabinet. Dat er dan een paar plekjes vrijkomen doordat andere D66’ers een ministerspost krijgen is niet onwaarschijnlijk. In theorie zou ook Kauthar Bouchallikht van GroenLinks overigens de Tweede Kamer kunnen bereiken als ze genoeg voorkeursstemmen haalt. Zij staat op plek 9, GroenLinks lijkt 8 zetels te gaan halen. In dat geval zou het aantal vrouwen met hoofddoek in het parlement op twee staan.

Derk Jan Eppink (62), JA21

Onder de nieuwkomers zitten ook enkele oude bekenden in de politiek: leden van de Eerste Kamer en Europarlementariërs. Derk Jan Eppink (1958), tevens oud-Volkskrant-columnist, komt vanuit het Europees Parlement naar Den Haag voor JA21. Met de derde plek op de lijst is hij vrijwel zeker van een zetel, nu de winst van de nieuwe politieke partij op drie zetels wordt geschat. Hij voegde zich in december bij de exodus uit Forum voor Democratie, na het appjesschandaal bij de jeugdafdeling. Daarvoor was hij Europarlementariër voor FvD. Behalve zijn politieke carrière in Brussel – hij was onder meer Europarlementariër voor de VVD tussen 2009 en 2014 – werkte hij ook als journalist voor NRC Handelsblad en De Standaard en schreef boeken over België en de EU.

Kati Piri in het Europarlement. Beeld anp

Kati Piri (41), PvdA

Ook Europarlementariër Kati Piri (1979) gaat van Brussel naar Den Haag. Zij staat als vijfde op de lijst van de Partij van de Arbeid. In Brussel hield ze zich bezig met Turkije, Brexit en de aanval op de rechtsstaat. Ze schreef als Turkije-rapporteur enkele kritische rapporten over de Turkse democratie onder Erdogan. In februari werd haar persoonlijke website en die van de PvdA gehackt. Piri vermoedt dat Turkse hackers achter de aanval zaten. Over de politieke situatie in Hongarije, waar haar wortels liggen, maakte ze de film Hongarije: achter de façade van Orbán.

Christine Teunissen (PvdD) tijdens het klimaatdebat in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen. Beeld ANP

Christine Teunissen (35), PvdD

Christine Teunissen was net als Fonda Sahla gemeenteraadslid in Den Haag. Zij is een van de jongste senatoren. Tegen NRC zei Teunissen dat een coalitiedeelname voor de PvdD er in 2018 nog niet in zat vanwege de ‘activistische fase’ van de partij. Nu zijn ze er wel klaar voor. Maar het is de vraag of de partij mag aanschuiven tijdens de formatie.

Don Ceder tijdens een fractiebijeenkomst van de ChristenUnie (CU) in de Troelstrazaal. Beeld ANP

Don Ceder (31), CU

‘Don gaat van de Bijlmer naar het Binnenhof’, zo zeiden vrienden van advocaat en ChristenUnie-raadslid Don Ceder aan het begin van zijn politieke carrière. Nu is het zover: de nummer vier van de lijst neemt plaats in de Tweede Kamer. Eerder was hij van 2015 tot 2018 duo-commissielid van de Provinciale Staten van Noord-Holland voor de ChristenUnie/SGP. In 2018 werd hij met één zetel het eerste ChristenUnie-raadslid in de Amsterdamse gemeenteraad, tevens als jongste lid. Naast zijn politieke carrière werkt Ceder sinds 2015 als advocaat, waar hij zich vooral bezighoudt met schuldenproblematiek. Hij vertegenwoordigde ruim vijftien ouders die slachtoffer waren van de toeslagenaffaire. In 2018 veroverde Ceder een plek op de 30 Under 30 lijst van zakenblad Forbes, in de categorie Law and Policy. Op de lijst worden de dertig ‘invloedrijkste Europeanen onder de 30’ op een rij gezet.

Eerder kwam Don Ceder in opspraak door een uitspraak die hij had gedaan over de verplichte bedenktijd van vijf dagen voor een abortus. Hij stelde dat deze bedenktijd, die hij een ‘afkoelperiode’ noemde, ook zou moeten gelden voor vrouwen die verkracht zijn.

Nicki Pouw-Verweij tijdens de verkiezingscampagne voor JA21. Beeld Arie Kievit

Nicki Pouw-Verweij (29), JA21

Nicki Pouw-Verweij stapte op bij Forum voor Democratie in december met de grote groep partijleden die zich afsplitste als JA21. Daarvoor zat ze voor Forum in de senaat. Pouw-Verweij, arts van beroep, was degene die eind vorig jaar een brandbrief stuurde, waarin ze waarschuwde dat partijleider Baudet geradicaliseerd zou zijn. De brief blies de toch al gespannen verhoudingen binnen de partij op en het schisma was niet veel later een feit.

Marjolein Faber (PVV) in de Eerste Kamer. Beeld anp

Marjolein Faber (60), PVV

Of PVV-senator Marjolein Faber in de Kamer komt, blijft onzeker tot alle stemmen geteld zijn. Zij staat op plek 18 van de lijst, de PVV kreeg in de laatste prognose 17 zetels toebedeeld. Sinds 2014 was Faber fractievoorzitter van de partij in de senaat en al sinds 2011 politiek actief, eerst als Gelders statenlid. Zij raakte in 2019 in opspraak, nadat ze werd beticht van het verspreiden van nepnieuws over een steekpartij in Groningen.