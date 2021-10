Deze onverschrokken vrouw krijgt de Nobelprijs voor de Vrede: ‘Gevaarlijkste, dus beste tijd om journalist te zijn’

Maria Ressa. Beeld AFP

Ressa werd geboren in de Filipijnse hoofdstad Manilla en opgeleid in de Verenigde Staten. Als correspondent voor de Amerikaanse televisiezender CNN jaagde ze op alle grote nieuwsverhalen in Zuidoost-Azië, legde terroristische netwerken in de regio bloot als onderzoeksjournalist en gaf leiding aan de nieuwsdienst van de Filipijnse televisiezender ABS-CBN.

De zekerheden van een vaste werkgever gaf ze in 2012 op om de onafhankelijke nieuwssite Rappler op te richten. Dat groeide uit tot een gezaghebbend nieuwsmedium, dat als een van de weinige media kritisch durft te berichten over de meedogenloze oorlog die de Filipijnse president Rodrigo Duterte voert tegen drugs.

Weghouden van de waarheid

Ressa werd het mikpunt van trollenlegers, die op het hoogtepunt van de online intimidatie meer dan negentig agressieve berichten per uur stuurden. Duterte schilderde Rappler af als verspreider van nepnieuws, terwijl ze juist uiterst kritisch is over onder andere Facebook. ‘De sociale mediaplatformen die ons nu het nieuws brengen, zijn zo geprogrammeerd dat ze de waarheid van ons weghouden’, zei ze vorig jaar in een gesprek met de Volkskrant.

Ook kreeg ze te maken met de juridische wraak van Duterte: in twee jaar tijd werden er tien arrestatiebevelen tegen haar uitgevaardigd. Bij elkaar opgeteld is er meer dan honderd jaar cel tegen haar geëist.

Ressa is eerder gelauwerd voor haar onverschrokkenheid: in 2018 werd ze Persoon van het Jaar van het Amerikaanse tijdschrift Time Magazine omdat Rappler ‘zonder angst blijft berichten over de propagandamachine van Duterte en de buitengerechtelijke executies’. In 2010 kreeg ze een Four Freedom Award, een Nederlandse prijs voor vrijheidsstrijders en dit jaar volgde de Unesco Persvrijheidsprijs.

Daar komt nu de Nobelprijs bij. Ze haat galajurken en opsmuk, dus viert ze haar prijs door gewoon aan het werk te gaan. ‘Het is de gevaarlijkste tijd om journalist te zijn, en dus ook de beste tijd.’