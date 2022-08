Deze Nijmeegse pastor heeft nog wél oog voor de vele daklozen

Bij de Titus Brandsmakapel herdenkt straatpastor Lucy Geertman een juist overleden dak- en thuisloze samen met andere dak- en thuislozen. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

‘Het is eenzaam, altijd eenzaam. Het is nooit een keertje niet eenzaam’, zei een thuisloze tegen Lucy Geertman, straatpastor in Nijmegen. Het was een noodkreet van een voormalige dakloze die via een lang traject een zelfstandige woonruimte had gekregen. Ze herhaalt zijn woorden als haar wordt gevraagd waarom ze zich bekommert om dak- en thuislozen. ‘Zij worden niet gehoord en niet gezien. Ik ben hun stem. En iemand tegen wie ze kunnen klagen en die hen kan troosten indien mogelijk.’

Door de hoge woningnood, het personeelstekort in de zorg, de jarenlange bezuinigingen in de ggz, het beslag dat het hoge aantal vluchtelingen legt op de voorzieningen en de gierende inflatie stapelen de problemen zich op en groeit de wanhoop onder haar ‘doelgroepers’, ziet Geertman. ‘Twee weken geleden waren er drie zelfmoordpogingen in Nijmegen. Nederland word wakker! Dit kunnen we niet accepteren.’

Nijmegen heeft tussen de 220 en 250 dak- en thuislozen, schat de gemeente. Het aantal is de afgelopen jaren gestegen. ‘Het is geen hard getal, want slechts een beperkt deel meldt zich bij de centrale toegang van de maatschappelijke opvang’, aldus een woordvoerder.

Geertman kent er driehonderd, maar die zijn niet altijd in Nijmegen. Sommigen verdwijnen een tijdje omdat ze ruzie of schulden hebben. Van die driehonderd slapen er enkele tientallen buiten, de rest heeft een dak boven zijnof haar hoofd, maar is thuisloos. Die zitten bijvoorbeeld in een instelling waar ze weg willen, omdat hun buurman ’s nachts om drie uur keihard André Hazes opzet.

Anderen maken gebruik van nachtopvang en zwerven overdag door de stad. ‘Onderschat niet hoe zwaar het is om op een slaapzaal te slapen. Instellingen hebben stapelbedden, ze worden behoorlijk op elkaar gepropt. Als je niet gek bent, word je het wel.’

Op haar ronde door de stad komt ze een oude bekende tegen. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Ze windt zich op over de uitgeklede zorg. ‘De ggz zegt: hij heeft een verslavingsprobleem. Eerst afkicken, dan willen we helpen. De verslavingszorg zegt: hij heeft psychische problemen, hij moet ergens anders zijn.’

Een groot misverstand is dat de problemen zijn opgelost als een dakloze woonruimte heeft, zegt Geertman. ‘Ze hebben geen netwerk, geen werk, amper geld en worden gek van eenzaamheid. Zij gaan niet met een boek op de bank zitten. De straat zit in hen.’

Geertman is in dienst van Het Kruispunt, dat dak- en thuislozen een plek wil bieden waar ze zich thuis voelen. Drie keer per week houdt ze open huis in de Titus Brandsmakapel, de huiskamer van de straat, in het centrum van de stad. Daar kunnen de mensen stoom afblazen, hoeven ze niet op hun hoede te zijn en krijgen ze koffie, soep, een lunch. Onderwijl luistert Geertman naar hun verhalen en checkt ze en passant hoe ze het maken. Krijgen ze een aai over de bol, een klap op de schouder en een troostend woord. Wekelijks trekt Geertman met koffie en koek door de stad op zoek naar haar mensen.

Veel aandacht besteedt ze aan feestdagen, verjaardagen en Sinterklaas, dagen die de eenzaamheid extra zwaar maken. Als iemand in het ziekenhuis ligt of ziek is, laat ze een kaartje rondgaan. Van een overlijden stelt ze iedereen op de hoogte. In de kapel kan een kaarsje worden aangestoken bij een foto van de gestorven lotgenoot. Ze beschouwt haar doelgroep als een extended family.

Het Kruispunt is in 1998 opgericht door twee paters die geschokt waren door de onpersoonlijke begrafenissen van daklozen. Soms was er niemand aanwezig. Uitvaarten behoren ook tot Geertmans takenpakket. ‘Het geeft rust als ze weten dat ze fatsoenlijk worden begraven.’

De inloop

‘Ga lekker zitten. Heerlijk vitamine D, helemaal gratis’, zegt Anton. Drie stoelen verder op de stoep van de Titus Brandsmakapel declameert Ton een strofe van een gedicht. Hij heeft minstens tienduizend gedichten geschreven, zegt hij. Drie vrouwen en tien mannen zijn die woensdagmiddag komen opdagen. De meesten zijn te voet, twee met een scootmobiel, een op de fiets. Het is mooi weer, daarom heeft Geertman het meubilair buitengezet.

‘Ik zou nog wel jong willen zijn, en weer hebben wat we zijn kwijtgeraakt. Zijn we het wel kwijtgeraakt? Want we hebben het er nog over’, mijmert Ton. Geertman: ‘Hij is spiritueler dan ik.’

Man op bankje: ‘Hoe is het met de kleine?’

Vrouw in scootmobiel: ‘Ja, goed. Ze krijgt nu circusles.’

Iedereen is welkom. Ook mensen die vanwege wangedrag zijn geschorst door de instellingen. ‘Je moet niks’, zegt Geertman. ‘Als jij zegt dat je Piet heet, zeg ik: hé Piet, hoe is het met je? Verder vraag ik niks. Er is al zoveel gevraagd door hulpverleners. Ze komen vanzelf met hun verhalen.’ Er is geen drempel. ‘Je hoeft niet eerst een preek aan te horen voordat je een maaltijd krijgt. Ik loop niet met de Bijbel onder mijn arm, ik verkoop Jezus niet.’

Weer of geen weer, ze komen altijd. Geertman: ‘Ze willen zitten en lullen, ze hunkeren naar een luisterend oor en willen even op adem komen.’ De doelgroep wordt ouder. Vroeger werden ze niet ouder dan 50. Een jaar op straat kostte tien jaar van je leven, was het gezegde. Nu komen ze met een scootmobiel naar de inloop. Hoe ouder, hoe moeilijker het leven is op straat. De kou is moeilijker te trotseren, slapen op een houten bank wordt met het klimmen der jaren ongerieflijker. De gesprekken gaan over de kandijkoek die wordt uitgedeeld en hoelang je moet roeren in cup-a-soup eer de klontjes zijn opgelost. En over de oorlog in Oekraïne. ‘Niks mooiers als kleine mensen over grote dingen praten’, vindt dichter Ton. Vrijwilliger Nando stopt een zakje met vier witte sneeën met eieren met spek in het mandje van de scootmobiel van een vrouw. ‘Woensdag, gebakken-ei-dag’, zegt ze. De meesten nemen de lunch mee naar huis.

Lucy Geertman geeft twee verslaafden die ze op straat aantreft koffie en maakt een praatje. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Een nieuwe dakloze wordt wegwijs gemaakt. Waar je veilig ligt, waar je altijd wordt gesnapt door de politie, waar je kleding kunt krijgen en waar eten wordt uitgedeeld. Al moet de onderlinge solidariteit niet worden overdreven. In de opvang slapen sommigen met hun schoenen aan, bang dat die worden gejat.

In een hoekje van de kapel,hangen foto’s van recent overleden daklozen die naar de inloop kwamen. Sebas, dood buiten gevonden. Barry, die vaak walmde van de parfumlucht als hij bij de inloop kwam. Onderweg was hij bij een parfumerie binnengewipt om zijn favoriete geurtje op te doen. Uit een testflesje.

Marco, dood aangetroffen op ‘zijn’ bankje in de Ooijpolder. Richard, die gek was op zijn hond. ‘Diens dood was voor hem een groot verlies’, vermeldt het gedachtenisprentje. Chris de dichter, Hans de knipkunstenaar die tijdens de inloop prachtige figuren knipte.

Jarek de Pool die werd vermoord door een landgenoot, omdat ze ruzie hadden om een vriendin. ‘Ik had een foto van hem meegenomen naar het crematorium om zijn as op te halen. Ach, zeiden ze daar, hebben we eindelijk een gezicht bij dit vrachtje.’ Wat Geertman maar zeggen wil: ‘Wij kunnen ons niet voorstellen dat er mensen zijn die niet worden gezien.’

De straatpastor

Geertman (58) is recht voor zijn raap en vlecht straattaal (knakkers, klojo’s) door haar relaas. ‘Ik houd van reuring, van open en eerlijk. Dat zijn deze mensen.’ Ze is van de kordate soort en houdt van aanpakken.

Geïnspireerd door de preken van missionarissen in haar kerk in Heino bij Zwolle is ze theologie gaan studeren. Ze werkte in de opvang van het Leger des Heils in Amsterdam en Haarlem en werd als lekenmissionaris uitgezonden. Vele jaren ving ze straatjongeren op in León, Mexico. ‘Dat was gevaarlijk, de drugsmaffia was er niet bij gebaat dat we straatkinderen probeerden te redden. Het laatste jaar dat ik er was, waren er zeven moorden per dag, alleen al in León.’ Ze is van niemand en van iedereen, een reddende engel voor dak- en thuislozen en een vraagbaak voor zorginstellingen, hulpinstanties en de politie. Wordt ze nooit moedeloos? ‘Nee, nou soms. Van de politiek. Dat duurt nooit lang en denk ik al snel: vergeleken bij Mexico is het hier zo slecht nog niet.’

De uitvaart

Terwijl de klok luidt, lopen 25 mensen achter de kist naar het vers gedolven graf op de Nijmeegse begraafplaats Rustoord. Geertman loopt in het midden, een tas van Lidl stevig in haar rechterhand. Erin zitten kaarsjes, waxinelichtjes en aanstekers. De man die wordt begraven heeft lang op straat geleefd, na 68 jaar begaf zijn hart het. Het rusteloze straatleven, ongezond voedsel en de drank zijn slopend. De plechtigheid is rondom het graf, het is een begrafenis van gemeentewege, die zijn het soberst. Een half uur, geen koffie, geen cake, geen steen. Nijmegen had de laatste jaren tussen de 16 en 23 uitvaarten in het kader van de Wet op de Lijkbezorging, zoals ze officieel worden genoemd. Dat is een lichte stijging. Geertman doet er gemiddeld vier. Dit is al haar zesde dit jaar, de zevende staat dan ook al op de rol.

Herdenking van de overleden dakloze in de Titus Brandsmakapel. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Twee van hen zijn thuis dood aangetroffen, de tol van de eenzaamheid. Geertman probeert koste wat kost in contact te blijven met haar mensen. Dat was dit keer gelukt, daardoor bleef de verstokte zorgmijder die vandaag wordt begraven in beeld en kon hij worden opgenomen in het ziekenhuis. Daar is hij gestorven.

Onder de aanwezigen zijn veel hulpverleners – de man heeft er een boel versleten, niemand hield het lang bij hem uit – zeven familieleden en twee vrienden van de straat. Dak- en thuislozen zijn geen uitvaartbezoekers. Het is te confronterend, bovendien zijn er zo veel begrafenissen van lotgenoten.

Zelden is er een uitvaartverzekering, soms ontfermt de familie zich over de overledene. Is dat niet het geval, dan is de uitvaart op kosten van de gemeente. Vaak zijn de familierelaties zo verstoord dat er niet eens familie komt. Nu wilde de familie aanvankelijk ook niet komen, maar toen ze hoorden dat het een waardige begrafenis zou worden, waren ze opgelucht en zijn ze van de partij.

Een man van de uitvaartonderneming zet een geluidsbox naast het graf. Hulpverleners zetten kaarsjes rond de foto op de kist. Een zus huilt onhoorbaar. ‘Hij had zijn eigen leven en zijn eigen plan’, begint Geertman als de klanken van Avé Maria zijn weggestorven. Waarna ze in vogelvlucht door zijn leven gaat zonder de al te rauwe kanten te benoemen.

Na Like A Rolling Stone van Bob Dylan (How does it feel, how does it feel? To be on your own, with no direction home) draagt zijn laatste begeleider De bomen komen uit de grond van Toon Hermans voor.

Het Onze Vader wordt gebeden, waarna het slotakkoord is voor Leonard Cohen met Hallelujah. Iedereen loopt langs de kist en kan een waxinelichtje aansteken en op de kist zetten. Geertman vindt symboliek belangrijk, haar doelgroep is niet van woorden. Het liefst sprenkelt ze ook wijwater en zwaait ze met het wierookvat, maar dat hoefde niet voor de familie.

Het koffiekarretje

Op haar ronde door Nijmegen met haar boodschappenkarretje vol koffie, thee en koeken wordt Geertman die middag aangeklampt door een Congolees. Hij heeft twee dagen niet gegeten en krijgt een koek. Iets verderop klaagt een man dat hij geen slaapplaats kan vinden. Alles zit vol. ‘Er is veel concurrentie van vluchtelingen uit Oekraïne’, zegt Geertman en noemt een adres waar hij mogelijk terecht kan. Een man op een brommer stopt. ‘Hé, leef je nog?’, vraagt ze en zegt in één adem dat zijn ex ernstig ziek is. Hij belooft een kaartje te sturen.

Meteen nadat het land op slot was gegaan vanwege corona en de inloop moest sluiten, is Geertman met de kar begonnen. ‘Niemand was op straat, behalve de daklozen. Alles was dicht, het koffiehoekje van Albert Heijn, de bibliotheek, ze konden nergens terecht. Ik dacht: dan kom ik de koffie wel brengen. Wij hebben de doelgroep door corona geloodst.’

Een drietal bekenden nadert.

‘Waar gaan jullie heen?’

‘We zijn op weg naar iets vloeibaars.’

‘Zeker in een blikje?’

‘Glas mag ook.’

Geertman, als de drie de hoek om zijn: ‘Mijn mensen worden erop aangekeken dat ze met een biertje in het park zitten. Ik heb bij de geestelijkheid gewoond. Je wil niet weten hoeveel drank er daar doorheen gaat.’

Een paar straten verderop zit een vrouw tegen een winkelpui. Ze wijst naar het blikje met munten voor haar. ‘Je kunt koffie en een koek krijgen’, zegt Geertman. Dat wordt in dank aanvaard.

Geertmans telefoon gaat. ‘Wat ben je toch een klojo. Wel netjes dat je het opbiecht bij de pastor.’ De man die belt is op straat gezet en moet nieuw onderdak zoeken. Daarom had hij geen tijd om naar de inloop te komen.