Deze nieuwe wetten en regels gaan in per 1 juli

De overheid wil met de strengere regels ‘problematisch alcoholgebruik’ onder Nederlanders terugdringen. Beeld Hollandse Hoogte / Sabine Joosten

Coronacrisis

• Iedereen die vanuit Nederland naar het buitenland reist, kan zich tot en met 31 augustus gratis laten testen. De testen zijn bedoeld voor reizigers die nog niet volledig gevaccineerd zijn en zich deze zomer voorafgaand aan hun reis naar het buitenland moeten laten testen.

Gezondheid

• Op 1 juli treedt de nieuwe Alcoholwet in werking, die een maximum van 25 procent stelt aan kortingen op alcohol in de winkel. Het maximum geldt niet voor de horeca, maar wel voor supermarkt-, slijterij en online alcoholverkopen. De overheid wil met de strengere regels ‘problematisch alcoholgebruik’ onder Nederlanders terugdringen.

• Ouders die voor hun minderjarige kinderen in de kroeg of het restaurant alcoholische drank kopen, zijn voortaan strafbaar. Ook vrienden die al wel achttien jaar zijn en datzelfde doen, riskeren een boete. Daarnaast komt er meer controle op de leeftijdsgrens bij het online kopen van alcohol en bij de bezorging ervan aan huis.

• Rookruimtes in publieke en openbare gebouwen moeten vanaf donderdag verdwenen zijn. Het gaat om bijvoorbeeld overheidsgebouwen, zorginstellingen, scholen, sportinrichtingen, bibliotheken en culturele instellingen. Op 1 januari 2022 volgt ook het bedrijfsleven.

Bedrijfsleven

• Ongewenste telefoontjes van bedrijven zijn verleden tijd. Op 1 juli wordt een wetswijziging van de Telecommunicatiewet van kracht, waardoor bedrijven consumenten niet meer zonder toestemming mogen bellen voor commerciële doeleinden. Doen ze dat toch, dan riskeren ze een boete. Wel mogen bedrijven tot drie jaar na beëindiging van het contract hun voormalige klanten bellen.

• Kleine plastic flesjes kunnen worden ingeleverd tegen 15 eurocent statiegeld, om het zwerfafval in de natuur terug te dringen.

• Voor online platforms als Airbnb en Booking.com gelden vanaf donderdag strengere regels bij toeristische verhuur. In gemeenten waar een registratieplicht geldt, mogen zij geen advertenties meer publiceren zonder registratienummer. Hierdoor kunnen gemeenten beter in beeld krijgen welke adressen verhuurd worden aan toeristen en door wie. Amsterdam en Utrecht hebben al laten weten over te willen gaan tot zo’n registratieplicht.

• Aanbieders van laadpalen zijn vanaf 1 juli verplicht om informatie over de beschikbaarheid in real time te delen. Bezitters van elektrische auto’s moeten bijvoorbeeld via een app kunnen opzoeken waar een vrije laadpaal is, met welke snelheid daar geladen kan worden en hoeveel geld het laden daar kost.

Economie

• ABN Amro, ING, Rabobank en de Volksbank gaan aan meer klanten een negatieve spaarrente rekenen. Particuliere en zakelijke klanten van ING die meer dan 100 duizend euro op hun rekening hebben, moeten daarover vanaf vandaag rente gaan betalen. Hetzelfde geldt voor klanten van de Rabobank en de Volksbank. Bij ABN Amro ligt de grens op 150 duizend euro.

• Vanaf 1 juli geldt voor zendingen van buiten de Europese Unie met een waarde onder de 22 euro geen vrijstelling voor het betalen van invoerrechten en btw meer. Goedkope spullen uit bijvoorbeeld Chinese of Amerikaanse webwinkels kunnen daardoor duurder uitvallen. De nieuwe regels gelden ook voor producten die vóór 1 juli zijn besteld, maar pas daarna worden ingevoerd.

Wonen

• In de sociale sector mag de huur dit jaar niet worden verhoogd. In andere jaren gebeurde dit doorgaans op 1 juli. In de vrije sector mogen de huren wel omhoog, maar voor het eerst heeft de overheid daar wel een maximum aan gesteld van 2,4 procent.

• Het daltarief voor energie verdwijnt voor huishoudens die nog een oude energiemeter hebben. De kosten voor energie zijn dan in de dag en de nacht gelijk. Dit komt omdat netbeheerders stoppen met het afgeven van een toonfrequentiesignaal. Het onderhoud ervan is duur en er zijn inmiddels betere technieken beschikbaar. Veel huishoudens zijn daarom al overgestapt op een ‘slimme’ meter, die automatisch tussen tarieven schakelt.

Overheid

• Het kabinet gaat vanaf 1 juli meer stukken met de Tweede Kamer delen. In stukken waar de Kamer naar vraagt, worden meningen en invullingen van ambtenaren niet meer geschrapt. En ‘achterliggende nota’s’ waarop beleid is gebaseerd, worden proactief openbaar gemaakt.

• Tot voor kort had een gevangene bij goed gedrag na tweederde van zijn straf recht op vervroegde invrijheidstelling, ook wel proeftijd genoemd. Bij straffen die na 1 juli worden uitgesproken wordt de proeftijd maximaal 2 jaar. Daarnaast wordt de periode van ‘detentiefasering’, waarin de gedetineerden worden voorbereid op het proefverlof, ingekort van 18 naar 12 maanden. De periode waarin zij met een enkelband naar huis werden gestuurd, vervalt.

• Lessen voor immigranten worden voortaan door de gemeenten betaald. Door het nieuwe inburgeringsstelsel is het moeilijker om te frauderen, aangezien deelnemers het niet meer zelf betalen vanuit een lening. Eerder konden taalscholen hun kosten declareren bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (Duo), maar sommige scholen bleken deelnemers valse facturen te laten ondertekenen. In het nieuwe stelsel moet de inburgering bovendien sneller gaan. Nieuwkomers worden aangemoedigd hun taallessen te combineren met vrijwilligerswerk.