Deze nieuwe, tijdelijke, griffier met politieke ervaring moet de rust in de Tweede kamer herstellen

Geert Jan Hamilton wordt donderdag voorgedragen als waarnemend griffier van de Tweede Kamer. Zijn benoeming lijkt een formaliteit. Beeld Rebecca Fertinel

Niet alle zeshonderd ambtenaren zullen op de banken hebben staan springen toen deze week bekend werd dat Geert Jan Hamilton donderdag wordt voorgedragen als de nieuwe, waarnemend griffier, en dus de nieuwe hoogste ambtelijke baas van de Tweede Kamer. Dat heeft niets met de door de wol geverfde Hamilton (70) zelf te maken, maar met het gevoelige moment waarop hij aantreedt.

De onrust in de organisatie van de Tweede Kamer is groot sinds de vorige griffier, Simone Roos, drie weken geleden met slaande deuren vertrok. Ze was ontevreden over de wijze waarop het onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag door voormalig Kamervoorzitter Khadija Arib plaatsvond. In haar kielzog legde ook de rest van de ambtelijke top de taken neer. Sindsdien hebben restaurantmedewerkers, beveiligers, notulisten en ict-specialisten geen idee meer wie eigenlijk hun baas is.

De rust zelve

Geert Jan Hamilton is nu de beoogde tijdelijke griffier, die als belangrijkste taak heeft om de rust in het parlement te herstellen. Om dat te bereiken zal hij allereerst twee onafhankelijke experts moeten vinden die het onderzoek naar Arib gaan begeleiden. Het duo zal fungeren als aanspreekpunt voor bedrijfsrecherchebureau Hoffman, dat gaat uitzoeken wat waar is van anonieme beschuldigingen over van ‘schrikbewind’ onder Arib. Ook wordt de rol van huidig Kamervoorzitter Vera Bergkamp en andere betrokkenen onderzocht. Al die politieke gevoeligheden maken dat er met grote belangstelling zal worden gevolgd hoe Hamilton deze potentieel explosieve klus gaat klaren.

Mensen die eerder met hem hebben gewerkt voorspellen dat zo’n precaire taak wel aan hem is besteed. Hij was onder meer twaalf jaar lang griffier van de Eerste Kamer (tussen 2006 en 2018) en maakte in die rol, voor zover bekend, geen vijanden. Dat is op zich al een prestatie in Den Haag, waar politieke ruzies al gauw ontsporen.

‘Hij kent het parlementaire proces in al zijn facetten en is niet het type dat de boel op stelten zet’, zegt Ankie Broekers Knol, die als Eerste Kamervoorzitter tussen 2013 en 2019 prettig met hem samenwerkte. ‘Ik denk dat met Hamilton aan het roer er weer rust in de ambtelijke organisatie van de Tweede Kamer kan komen.’

Volgens oud-collega’s zal de jurist bij onenigheid niet met deuren slaan, maar met argumenten komen. Hij laat zich dan niet gauw opzij duwen door de Kamervoorzitter. Zijn voordeel is dat hij glashelder voor ogen heeft wat ieders rol en taak is. ‘Hij kan echt staan voor zijn mensen’, zegt een oud-medewerker. ‘Maar als het nodig is, kan hij ook die loyale ambtenaar zijn die tegen de Kamervoorzitter zegt: ‘Als u dat wilt, dan doen we dat zo’.’

Precaire relatie

Dat staatsrechtelijke inzicht kan Hamilton de komende tijd best eens nodig hebben. De vraag wie eigenlijk de baas is in de Tweede Kamer heeft de afgelopen jaren voor veel frustratie op de werkvloer gezorgd. Formeel is de Kamervoorzitter de baas over het politieke proces, en is de griffier de baas van de ambtenaren. In de praktijk komen die twee weleens in elkaars vaarwater. De voorganger van Hamilton, Simone Roos, botste hevig met toenmalig Kamervoorzitter Arib over de taakverdeling.

Een hoop problemen kunnen worden voorkomen als je een griffier hebt met wat politieke ervaring, waardoor hij of zij aanvoelt waar de constitutionele gevoeligheden liggen, zeggen zowel voormalig Tweede Kamervoorzitter Frans Weisglas (2002-2006) als Gerdi Verbeet (2006-2012). Wat dat betreft kan iemand met een CV als die van Hamilton, op hun instemming rekenen.

Verbeet noemt het ‘opvallend’ dat Arib twee griffiers achter elkaar heeft gehad die niet zijn opgegroeid in de ‘boezem van de Kamer’, zoals vroeger wel gebruikelijk was. Door nieuwe regels worden hooggeplaatste ambtenaren tegenwoordig aangemoedigd om te circuleren tussen Haagse ministeries en het parlement. Zo kon het gebeuren dat er voor ambtelijke topfuncties ook recentelijk nog is gezocht buiten het parlement, en er griffiers aantraden zonder politieke ervaring. ‘Dat kan echt problematisch zijn’, zegt Verbeet. Ze zegt niet dat dit de oorzaak is van de klachten over Arib, want net als anderen weet ze niet wat die klachten precies zijn. Maar het zal ook niet hebben bijdragen aan een soepele onderlinge manier van werken. ‘Zonder ervaring in de Kamer, mis je dat Fingerspitzengefühl.’

Weisglas deelt die opvatting. ‘De griffiers in mijn tijd kwamen uit het ambtenarenapparaat van de Kamer. Ze werkten er al jaren. Zij kenden alle Kamerleden, dat had enorme voordelen. Iemand die wordt ingevlogen van buitenaf, zoals mevrouw Roos en haar voorganger, komen uit een heel andere cultuur. Zij denken niet in termen van controle van de regering’, zegt Weisglas.

Hamilton heeft veel meer politieke ervaring. Ander groot voordeel is dat hij al met pensioen is. Weisglas: ‘Deze man hoeft bij niemand meer een wit voetje te halen en hoeft niks meer te bewijzen. Hij gaat gewoon rustig die klus afmaken.’