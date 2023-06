Deze nieuwe spelregels moeten bedrijven stimuleren het stroomnet efficiënter te gebruiken

Windmolens rondom een bedrijventerrein in Amsterdam-Sloterdijk, tijdens een regenachtige dag. Beeld Joris van Gennip

Dat schrijft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) in een rapport dat woensdag is gepubliceerd. ‘Dit is belangrijk voor de energietransitie’, zegt ACM-bestuurder Manon Leijten. ‘Zonneparken, windmolens en batterijsystemen kunnen dan sneller worden aangesloten.’ De voorgenomen wijzigingen worden pas eind dit jaar definitief vastgesteld, maar netbeheerders die nu al met de nieuwe contracten willen werken, zullen door de toezichthouder niet worden teruggefloten.

In steeds grotere delen van Nederland zit het elektriciteitsnet officieel vol. De burgers en bedrijven die daar een nieuwe aansluiting willen, belanden soms wel jaren op een wachtlijst. Deze overbelaste netten worden algemeen gezien als een van de grootste bedreigingen voor het halen van de klimaatambities. Plannen om bedrijven te elektrificeren, huizen van het gas af te halen of zonneparken te bouwen, lopen immers flinke vertraging op.

Over de auteur

Tjerk Gualthérie van Weezel schrijft voor de Volkskrant over energie en de impact van de energietransitie op ons dagelijks leven.

Op rustige momenten beter benut

Netbeheerders investeren miljarden in alle extra kabels en transformatoren die nodig zijn om te voldoen aan de vraag naar stroom. Maar voorlopig is dat bij lange na geen antwoord op de groeiende stroomvraag. Daarom dringen netbeheerders al langer aan op ‘spitsmijden’, waarbij afnemers de drukke uren op het net ontzien. Dat is doordeweeks vooral in de ochtend en avond en daarnaast regelmatig op zonnige middagen. Er bestaat ook al een systeem waarbij bedrijven betaald krijgen als zij op die piekmomenten minder stroom afnemen of leveren.

Als toezichthouder geeft de ACM de netbeheerders met ‘alternatieve transportrechten’ nu een extra instrument in handen. Dat ontziet het net niet alleen op drukke momenten, maar stimuleert vooral dat het op rustige momenten beter wordt benut. In veel ‘volle’ netten is het grootste deel van de dag namelijk nog volop capaciteit beschikbaar.

Netcapaciteit kwijtraken

Sommige bedrijven op de wachtlijst zijn best bereid om tegen een gunstig tarief een aansluiting te nemen die alleen op daluren toegang tot het net geeft, verwacht Leijten. ‘Stel je bijvoorbeeld een busmaatschappij voor, die kan elektrische bussen ’s avonds opladen. Overdag, wanneer het net het zwaarst wordt belast, rijden die bussen en hebben ze de aansluiting niet nodig.’

Daarnaast vindt de ACM ook dat netbeheerders bedrijven netcapaciteit kunnen afnemen wanneer ze twee jaar na een eerste waarschuwing alsnog niet gebruiken. Zo kan die beschikbaar komen voor andere bedrijven op de wachtlijst.

Strategisch verbruik opvoeren

Afgelopen maanden heeft de ACM deze plannen besproken met netbeheerders en vertegenwoordigers van energiebedrijven en energiegebruikers. In de verslagen van die gesprekken is te lezen dat veel bedrijven er wel wat in zien. Maar er is ook scepsis. Energiebedrijven en de grote energieverbruikende industrie vinden de alternatieve transportrechten technisch ingewikkeld. Ook vrezen ze dat het druk wegneemt bij netbeheerders om de ergste knelpunten zo snel mogelijk op te lossen.

Het afnemen van ongebruikte netcapaciteit zou tot gevolg kunnen hebben dat bedrijven strategisch hun verbruik gaan opvoeren. Met als doel om een aansluiting te behouden die ze in de toekomst nodig denken te hebben. Dat vreest TU Delft.

De ACM denkt dat eventuele nadelen opwegen tegen het voordeel van efficiënter gebruik en zet dus door. Op de woensdag aangekondigde maatregelen volgen later deze zomer nog meer nieuwe regels van de ACM. Daarin wil de marktmeester regelen dat sommige bedrijven en instellingen die een netwerkaansluiting vragen voorrang krijgen.