Deze Nederlanders slepen anderen door de winterkou: ‘Ik haak tochtslangen in alle kleuren’

Sandra Heuvelman (49)

Sandra Heuvelman haakt tocht-slangen die helpen de warmte binnenhuis te houden. ‘Ik gooi flyers in de bus bij huizen waarvan ik weet dat ze slecht geïsoleerd zijn.’ Beeld Elisa Maenhout

‘Vroeger, in mijn ouderlijk huis, lagen er tochtslangen voor de ramen en deuren. Toen ik op het nieuws zag dat de energieprijzen de pan uit rijzen, dacht ik: hoe kun je mensen in energienood nou helpen, wat hebben die nodig? Dat de warmte binnen blijft! Dus nu haak ik tochtslangen in alle kleuren. Ik gooi flyers in de bus bij huizen waarvan ik weet dat ze slecht geïsoleerd zijn. Mensen kunnen mij vervolgens benaderen en zo’n slang aanvragen. Zo blijven de aanvragen behapbaar.

‘In mijn eentje haak ik niet zo snel, dat zet geen zoden aan de dijk. Dus diende ik een projectplan in bij Stichting Kleine Armoedehulp. Nu haken er zo’n twintig mensen met mij mee. Ervaring met haken is geen vereiste: ik voorzie ze van wol, een haakpatroon en indien nodig zelfs een haaknaald. Iedereen haakt in zijn eigen tempo mee. Een Oekraïense vluchteling, een wat oudere dame, haakt ook gezellig mee. Ze wilde iets terugdoen voor de stad, zei ze.

‘Inmiddels zijn er al 81 tochtslangen de deur uit, en de lijst met aanvragen blijft groeien. De gemeente Delft heeft mij benaderd voor een samenwerking, dus krijgen ontvangers van tochtslangen nu ook een uitnodiging voor een gratis energiecoach en informatie over een energiecheck van de gemeente. Zelfs de wethouder haakt mee. Het leuke is dat dit niet alleen in mijn woonplaats leeft. Ik ben benaderd door mensen uit Limburg, Tilburg, Arnhem en Zoetermeer. Allemaal willen ze mijn projectplan hebben om een haakproject in hun eigen gemeente op te zetten. Zo wordt het groter dan alleen mijn hoekje van Nederland.’

Nick van den Berg (28)

Nick van den Berg maakte een website met de goedkoopste supermarkt-artikelen. ‘ De tijd van het hyperkapitalisme is voorbij.’ Beeld Elisa Maenhout

‘In mijn omgeving maken mensen zich zorgen over het betalen van hun vaste lasten en boodschappen. Daarom bouwde ik een site waarop iedere nacht automatisch de meest actuele aanbiedingen van supermarkten worden verzameld. Zo hoeven mensen niet alle afzonderlijke folders door te spitten, maar weet je direct waar je moet zijn voor de goedkoopste spinazie of melk. Papieren of online pdf-folders voelen vaak als gedoe, waardoor mensen ze links laten liggen en onnodig meer geld uitgeven.

‘Blijkbaar is er behoefte aan de site. Een groot deel van de bezoekers keert ook regelmatig terug. Toen hij online ging, appte mijn moeder direct dat ze dankzij mijn site wist dat de bloemkool bij de Aldi 1,40 euro was en bij de Albert Heijn 99 eurocent. Dat had ze niet verwacht, haha. Goed om te weten dat de site dus werkt.

‘Ik heb flinke plannen met aanbiedingenradar.nl. Het lijkt me handig om een e-mail-alert in te stellen en weekmenu’s voor gezinnen aan te bieden, samengesteld uit de goedkoopste ingrediënten. Maar het belangrijkste is dat het initiatief gratis blijft.

‘Ik heb als software-ontwikkelaar altijd goed kunnen verdienen en wil nu iets terugdoen. Het is wrang om te zien hoe mensen in het onderwijs of de zorg zich moeten uitsloven, terwijl ik voor veel geld codes schrijf die grote bedrijven nog rijker maken. Dat is niet wat onze maatschappij nu nodig heeft. De tijd van het hyperkapitalisme is voorbij, we moeten technologie vaker inzetten voor solidariteit.’

Sonia Pereira (51)

Sonia Pereira kookt ander meer warme maaltijden voor ‘mensen in crisis’. ‘Onder de noemer ‘liefde’ zeggen en doen mensen soms afschuwelijke dingen.’ Beeld Elisa Maenhout

‘Eens per week kook ik voor een jonge alleenstaande moeder en haar zoontje. Ik kende haar niet, maar ik had een coupon voor mijn deur gelegd, waar ik geregeld spullen neerleg die mensen mogen meenemen. ‘Gratis maaltijd af te halen. Let op! Alleen voor mensen in crisis. Voor 17.00 uur deze coupon weer inleveren’, stond erop. Binnen een uur had ze de coupon ingewisseld.

‘Ik heb daarna een foto van mijn actie gedeeld op Twitter, omdat ik hoop dat mensen massaal gaan meedoen. Alleen samen kunnen we strijden tegen armoede. We reiken elkaar in Nederland veel te weinig de helpende hand. Het is ieder voor zich en de regering voor ons allen. Als de regering faalt, trappen we hun deuren in en boren ministers de grond in. Ik schrik daarvan. Onder de noemer ‘liefde’ zeggen en doen mensen soms afschuwelijke dingen.

‘Het is heel makkelijk een vriend of vriendin te helpen, of iemand die zielig is. Maar het is pas noemenswaardig als we iemand helpen die we niet kennen, of met wie we het niet eens zijn. Wat ik nu doe stelt niet zoveel voor, mij komt verder geen eer toe. Ik hoop dat mensen dit massaal gaan doen. Doe eens boodschappen of kook een maaltijd voor een ander. Dan is het een zinvolle actie.’