Deze naar Zweden gevluchte Turkse journalist prijkt bovenaan de wensenlijst van Erdogan: ‘Ik vertrouw de rechtsstaat’

Bülent Kenes thuis in Åkersberga, bij Stockholm. Beeld Nadja Hallström

Het is een kort na het interview met de Volkskrant als de vervolgde Turkse journalist Bülent Kenes nog een smsje stuurt: ‘De Turkse publieke omroep blijkt mijn huis te hebben gefilmd. Ze hebben het net op televisie uitgezonden.’ Het fragment dat hij meestuurt toont een Turkse verslaggever die voor Kenes’ huis staat in Åkersberga, een voorstad van Stockholm. De verslaggever zegt: ‘Hier woont Gülen-aanhanger Bülent Kenes, die Turkije ontvluchtte na de verraderlijke coup van 15 juli 2016. De Zweedse rechter doet binnenkort uitspraak over zijn uitzetting.’ Nu publiceren Turkse media wel vaker beelden van Kenes, maar zo bedreigend als nu was het nog niet, zegt hij. ‘Ze laten het huis waar ik met mijn familie woon zien aan alle fanatici in Zweden en de rest van Europa.’

Kenes (53) is oud-hoofdredacteur van Today’s Zaman, een kritische Engelstalige krant die in maart 2016 door de Turkse autoriteiten werd verboden. In juli van datzelfde jaar beschuldigde de Turkse regering hem van medeplichtigheid aan de mislukte coup. Hij vluchtte naar Zweden waar hij politiek asiel kreeg.

Sinds kort is Kenes tegen zijn zin een hoofdrolspeler geworden in het Navo-conflict tussen Turkije en Zweden. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan eist de uitlevering van tientallen ‘terroristen’ in Zweden – dissidenten, journalisten en Koerdische activisten, anders dreigt hij het Zweedse Navo-lidmaatschap te blokkeren. Tijdens een persconferentie met de bezoekende Zweedse premier Ulf Kristersson eerder deze maand pikte Erdogan Kenes eruit. ‘De deportatie van deze terrorist is van doorslaggevend belang en we willen dat Zweden zich op dit punt gevoeliger toont’, zei de president. De Turkse bezwaren worden dinsdag weer besproken tijdens een Navo-top, dinsdag in Roemenië. ‘Natuurlijk ben ik nerveus’, vertelt Kenes in zijn werkkamer thuis. ‘Uitgerekend mijn zaak raakt verstrikt in de hele Navo-kwestie. Maar ik vertrouw op de Zweedse rechtsstaat.’

Today's Zaman, de krant van Bülent Kenes. Beeld Nadja Hallström

Zweden deed inmiddels al verschillende gevoelige concessies aan Ankara om het geschil op te lossen. Zo nam het afstand van Koerdische groepen in Syrië, die het voorheen actief steunde. Ook hief de regering het wapenembargo tegen Turkije op. Maar politieke vluchtelingen terugsturen, dat ligt een stuk lastiger. Zeker voor Zweden, dat altijd ruimhartig asiel verleende aan vervolgden. Tegelijk wil Stockholm na de Russische inval in Oekraïne graag bij het militaire bondgenootschap aansluiten. Vrijdag meldde een ambtelijke werkgroep van Turkije en Zweden dat er weer ‘vooruitgang’ was geboekt.

Kenes, die promoveerde in de politieke wetenschappen, richtte in 2007 Today’s Zaman op. De krant was een zusterkrant van dagblad Zaman, een van de grootste en kritische kranten van Turkije. Beide kranten hadden banden met de beweging van de islamitische prediker Fethullah Gülen. De Turkse regering ziet de beweging als een terroristische organisatie die de coup van 2016 zou hebben gepleegd.

Aanvankelijk was Kenes naar eigen zeggen ‘een kritische supporter’ van Erdogan. ‘Hij deed goede dingen, zorgde voor vrede en stabiliteit.’ Maar nadat Erdogans partij bij de verkiezingen van 2011 meer dan 50 procent van de stemmen had gekregen, ging hij volgens Kenes een radicale islamitische en autoritaire agenda voeren. ‘Hij begon zichzelf te zien als leider van de Arabische wereld en probeerde andere landen in de regio te beïnvloeden. Daarvoor werkte hij samen met radicaal-islamitische groepen. Het geld dat hij nodig had voor die operaties kon niet uit de reguliere staatskas komen. Daarom nam hij zijn toevlucht tot corruptie. Dat onthulden wij.’

Illegaal de grens over

Vanaf 2011 voerde de Turkse regering de druk op kritische media steeds verder op. Er waren politie-invallen bij kranten, weekbladen en televisiestations, journalisten werden gearresteerd en gevangengezet. Het Turkse OM begon in 2015 een zaak tegen Kenes vanwege het beledigen van de president, wat strafbaar is in Turkije. Hij werd meerdere keren vastgezet. ‘Omdat ik zo bekend was onder expats werd ik snel vrijgelaten, maar er zijn onbekende journalisten die toen gevangen zijn gezet en die nog altijd vastzitten.’

Na de couppoging ging er een arrestatiebevel uit voor 47 journalisten die bij Zaman hadden gewerkt. Nummer 2 op de lijst: Kenes. ‘Ik heb drie weken ondergedoken gezeten bij vrienden. Omdat de overheid eerder al mijn paspoort had ingenomen en me een reisverbod had opgelegd, ben ik illegaal de grens overgestoken, naar Griekenland. Vandaar ben ik naar Stockholm gevlogen. Mijn vrouw en kinderen waren daar toen al aangekomen.’

Afgelopen februari, nog voor de Russische inval in Oekraïne, hoorde Kenes dat Turkije om zijn uitlevering had gevraagd. ‘Ze beschuldigen me ervan dat ik het parlement wilde ondermijnen; de coup tegen de regering steunde; lid ben van een terroristische organisatie; en dat ik een separatist ben’, aldus Kenes. ‘Hoe kan ik dat in vredesnaam allemaal hebben gedaan?’

Smallere definitie van terrorisme

Een van de bewijsstukken die de Turken meestuurden was een column waarin Kenes betoogt dat als Erdogan de democratie afknijpt, burgers op zoek gaan naar andere middelen om de macht te beïnvloeden, zoals een coup. ‘Omdat dit commentaar kort voor de couppoging verscheen, zeggen ze dat ik erbij betrokken was’, aldus Kenes. De Turkse aanklager eist drie keer een levenslange gevangenisstraf, zonder de mogelijkheid van gratie.

Volgens zijn advocaat Mikael Söderberg maakt het verzoek geen schijn van kans. ‘Volgens de Zweedse wet en het internationaal recht is Bülent Kenes een politieke vluchteling en mag hij niet uitgeleverd worden’, aldus Söderberg. De Zweedse regering heeft daar volgens hem ook geen enkele invloed op.

Ook juridische experts menen dat het verzoek kansloos is. Om iemand uit te leveren moet het vermeende misdrijf in beide landen als misdrijf gelden en Zweden heeft een veel smallere definitie van terrorisme dan Turkije. De rechter moet ook overwegen of Kenes het risico loopt te worden gefolterd. Vergelijkbare verzoeken werden eerder afgewezen.

Kenes hoopt dat Zweden zijn rug recht houdt. ‘Ik heb het advies van justitie in Zweden over het Turkse verzoek gelezen. Die ziet geen enkele reden om mij uit te leveren.’ Maar helemaal zeker is hij niet. ‘Ik heb die tekst aan vrienden gegeven, voor het geval het toch misgaat. Dan mag dat naar buiten komen.’