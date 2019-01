Deze ‘macho’ moet Trump weer president maken

Niet eens zo heel lang geleden was hij een simpele ‘nobody’, zei Brad Parscale een paar maanden terug tegen The Washington Post. Hij (2 meter en 3 centimeter) speelde basketbal en bouwde websites in de relatieve anonimiteit van San Antonio, Texas. Hij was al een keer gescheiden en hij was al een keer failliet gegaan, met zijn vader. Hij was in een vrije val geraakt, zei hij, en had de zaakjes net weer redelijk onder controle, toen in 2011 iemand van de Trump Organisatie belde. Of hij een website wilde bouwen.

Het was puur toeval dat de vastgoedjongens uit New York bij een kleine middenstander uit San Antonio waren uitgekomen: een medewerker van Trump had naast een klant van Parscale in het vliegtuig ­gezeten, en toen was zijn naam gevallen.

Parscale vroeg 10 duizend dollar voor de klus, en gaf zoon Eric Trump een niet-goed-geld-teruggarantie. Sindsdien is Parscales lot en toekomst steeds inniger verbonden geraakt met dat van de Trumps. Vorig jaar werd hij zelfs tot campagnemanager gepromoveerd: hij is de man die de hoogste baas van het imperium, president Donald Trump, in 2020 naar zijn herverkiezing moet leiden.

En dus zal Parscale dit voorjaar zijn stempel gaan drukken op de koers van Trump – het wordt steeds minder duidelijk waar het presidentschap eindigt en de campagne begint. Het is deze maanden aan Parscale om dreigende Republikeinse tegenkandidaten onschadelijk te maken.

Dit is aflevering 4.

Tegenaanval

Donderdag was hij dan ook de eerste die namens Trump in de tegenaanval ging, toen aankomend ­senator en elite-Republikein Mitt Romney in een opiniestuk de vloer had aangeveegd met de president. ‘De waarheid is dat Mitt Romney niet in staat was het land te redden. Donald Trump wel’, twitterde Parscale, om er raadselachtig aan toe te voegen dat ‘jaloezie een drank is die het best warm kan worden opgediend’. Maar zijn conclusie was duidelijk: ‘Zo triest, ik wou dat ­iedereen de moed had die Donald Trump heeft.’

Parscale, een libertariër die vroeger nooit veel aan politiek deed, past in een roemrucht rijtje. In het circus-Trump is de functie van campagnemanager de afgelopen drie jaar door een reeks wonderlijke ­figuren vervuld. Corey Lewandowski, de man met de losse handjes die ook na zijn ontslag altijd pal achter Trump is blijven staan. Paul Manafort, die een heel spinnenweb aan Russische connecties achter zich aan trok dat nog steeds niet helemaal is ontward door speciaal onderzoeker Robert Mueller. Stephen Bannon, de kwade causeur achter Trumps nationalistische populisme. Ze hebben, op hun eigen manier, allemaal een rol gespeeld in de vooraf onwaarschijnlijk gedachte overwinning.

Ook Parscale zelf heeft toen zijn sporen verdiend. De websitebouwer werd de digitale strateeg van de Trump-campagne, en besefte al in een vroeg stadium dat de sleutel tot electoraal succes bij de sociale media lag. ‘Als hij de volgende president wil zijn, moet hij Facebook zien te temmen’, zei Parscale tegen Trumps schoonzoon en campagneadviseur Jared Kushner. En zo begon Project Alamo, genoemd naar het fort in San Antonio waar Texanen het in 1836 opnamen tegen een Mexicaanse overmacht.

Facebook-foefjes

Werknemers van Facebook werkten zij aan zij met Parscale en zijn medewerkers om alle foefjes en kneepjes te demonstreren die de algoritmen van het programma konden uitvoeren (daarbij speelde ook Cambridge Analytica een rol, de Britse firma die veel gegevens van Facebook had verkregen).

Parscale heeft in 2017 gezegd dat hij ‘niets weet van Russische inmenging in de digitale operatie van de Trump-campagne in 2016’. Hij heeft zijn verhaal gedaan voor het Huis van Afgevaardigden, maar de Democratische volksvertegenwoordigers waren ontevreden met zijn ontwijkende antwoorden.

Parscale staat dankzij de door hem georkestreerde verkiezingsoverwinning hoog in de pikorde: hij brengt uren aan de zijde van de president door, kijkt samen met hem football op tv en bedenkt met hem campagnespotjes (onder meer het anti-immigrantenspotje dat door NBC, Fox News en Facebook werd geweigerd omdat het racistisch zou zijn). Zijn loyaliteit is onversneden. Onlangs riep hij een telefoonnummer in het leven waarop Trump-fans hun idool kunnen bedanken, voor alles.

Facebook heeft inmiddels voor hem afgedaan: hij vindt dat het bedrijf nu wordt gecontroleerd door het ‘inherente totalitarisme van links’. Door aanpassingen die het bedrijf heeft gedaan kan hij niet meer zo campagnevoeren als in 2016. Is ook niet nodig, vindt hij.

Trumps democratische rivalen Kamala Harris (54) Immigrantendochter (met ­ouders uit India en Jamaica) die zich hard maakt voor immigranten. ‘Tenzij je Amerikaans indiaan bent of je voorouders zijn ontvoerd en op een slavenschip zijn gezet, kom je uit een immigrantenfamilie.’ Senator uit Californië die indruk maakte tijdens hoorzittingen van Zuckerberg en Kavanaugh. Kritiek: was als openbaar aanklager te lief voor bedrijf van Steve Mnuchin, nu Trumps ­minister van financiën. Beto O’Rourke (46) Veelbelovend verliezer van ­senaatsrace in Texas. Wist met zijn tournee door de staat landelijk enthousiasme en grote sommen geld los te maken. Wordt vergeleken met Kennedy en Obama. Zou tegenstellingen in partij kunnen overbruggen, als ideale schoonzoon op de barricaden, maar is de afgelopen weken hard aangevallen door Bernie Sanders-aanhangers, vanwege zijn gematigde stemgeschiedenis als Congreslid. Bernie Sanders (77) Zelfbenoemde socialist uit Vermont die als tegenstander van Hillary Clinton in 2016 de Democraten voor jaren naar links heeft gestuurd. Wijst onvermoeibaar op misstanden in Amerikaanse economie en politiek. Sterkten zijn deels zwakten geworden: heeft agenda bepaald, maar is niet meer uniek. Zei woensdag sorry tegen vrouwen die tijdens campagne van 2016 last hadden van seksuele intimidatie. Heel oude witte man. Elizabeth Warren (69) Eerste prominente Democraat die deze week een formele stap zette naar het presidentschap. Senator uit Massachusetts. Progressief, maar niet zo links als Bernie Sanders: is een ‘kapitalist in hart en nieren’, zegt ze in interviews, maar vindt wel dat het kapitalisme aan regels gebonden moet worden. Inhoudelijk sterk, maar blunderde met genetische test waaruit indianenbloed zou blijken (not). Zal ­altijd Pocahontas blijven. Joe Biden (77) Had in 2016 kunnen winnen van Trump, denkt hij zelf. Deed alleen niet mee. Ziet zichzelf vanwege wortels in Rust Belt als arbeideristisch, maar was 36 jaar lang senator en 8 jaar vicepresident van Obama. Vertegenwoordigt Democraten van vroeger. Oude witte man.