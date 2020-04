Deze landen kruipen voorzichtig uit hun lockdown

In Oostenrijk zijn sinds dinsdag de kleinere winkels weer open en in Denemarken gaan kinderen tot en met 11 jaar vanaf woensdag weer naar school. Ook elders krijgt de exitstrategie langzaamaan vorm.

SPANJE Ontwaakt uit ‘winterslaap’

De Spaanse economie ontwaakte afgelopen maandag uit zijn ‘winterslaap’. Ook werknemers in niet-essentiële beroepen zijn nu weer naar hun werk. Het gaat dan bijvoorbeeld om bouwvakkers, schoonmakers en fabrieksarbeiders. Wie vanuit huis kan werken, moet dat blijven doen.

De lockdown wordt in Spanje steeds voor de duur van twee weken verlengd. Voorlopig is ze tot 26 april van kracht, maar een nieuwe verlenging is al aangekondigd. Wellicht worden de regels voor kinderen als eerste een beetje soepeler. Zij mogen nu alleen naar buiten om, als het echt niet anders kan, met één van hun ouders boodschappen te doen. Daarover ontstaat steeds meer gemor. (Maartje Bakker)

ITALIË Veel lokale uitzonderingen

Sinds de Italiaanse coronaregels dinsdag voor het eerst werden versoepeld, nam ook de onduidelijkheid over diezelfde regels toe. Reden: de enorme hoeveelheid lokale uitzonderingen. Zo besloot Ligurië als enige regio ook de jachthavens weer te openen, terwijl de boekwinkels in de regio Lazio juist een week langer dicht moeten blijven dan die in de rest van het land. In de regio Campanië mag er, ondanks de toestemming van de premier, geen enkele winkel heropenen, behalve dan winkels die babykleding verkopen, zij het slechts twee keer per week tussen 8 en 2. De ingewikkeldste uitzondering werd doorgevoerd in Toscane, sinds dinsdag de enige Italiaanse regio waar je niet langer 1 meter afstand van elkaar moet houden, maar 1,8 meter. (Jarl van der Ploeg)

BELGIË Licht gloort voor tuincentra

In België komt de Nationale Veiligheidsraad woensdag samen om een knoop door te hakken over de verlenging van de coronamaatregelen. In het land geldt een lockdown-light: de grenzen zijn dicht, scholen zijn gesloten, evenals de horeca en alle niet-essentiële winkels. Mensen mogen wel naar het park om te wandelen, maar mogen er niet op een bankje gaan zitten.

Deze regels gelden in principe tot 19 april, en worden vermoedelijk tot in ieder geval 3 mei verlengd. Wel gaan waarschijnlijk alle tuincentra weer open (nu mogen ze dat alleen als ze dierenvoeding verkopen). Er komt woensdag ook duidelijkheid voor organisatoren van grote evenementen zoals Rock Werchter en Tomorrowland. (Sacha Kester)

DENEMARKEN Kinderen terug in de klas

Dat waar zoveel Nederlandse ouders naar smachten, gebeurt in Denemarken. Het land heropent de kinderdagverblijven en basisscholen. Vanaf woensdag zitten kinderen tot en met 11 jaar weer in de klas. De regering koos ervoor de versoepeling van het coronaregime bij de scholen te laten beginnen, zodat de ouders, voor wie de ziekte statistisch gezien een stuk gevaarlijker is, nog een poosje vanuit huis kunnen blijven werken. Het aantal nieuwe besmettingen en ziekenhuisopnames vertoont al weken een dalende lijn. Maar premier Mette Frederiksen waarschuwde voor te veel ontspanning. Daarom blijven restaurants en culturele instellingen voorlopig nog dicht. (Sterre Lindhout)

DUITSLAND Strijd over scholen

Woensdag komt het Duitse coronakabinet bij elkaar om te praten over het openbare leven na 20 april de officiële einddatum van de huidige maatregelen. Lichte versoepelingen hangen in de lucht – maar hoever die gaan, daarover zijn de regeringsleiders van de zeventien deelstaten al bij voorbaat aan het kibbelen geslagen. De steen in de vijver was een advies van het invloedrijke wetenschappelijke Instituut Leopoldina uit Halle, dat maandag verscheen. De groep van tientallen wetenschappers, van rechtsgeleerde tot filosoof, adviseert om te beginnen met een gedeeltelijke opening van de scholen. Sommige deelstaten, zoals Noordrijn-Westfalen en Hessen zijn voor, Beieren en Saksen zijn sceptisch. Net als het Robert Koch Instituut, het Duitse RIVM. Het is aan Merkel en haar Gezondheidsminister Jens Spahn, om een compromis te vinden. (Sterre Lindhout)