Deze landen gaan ook naar het WK. Hoe wordt daar over Qatar gesproken?

Hoe gaan andere landen die aan het WK deelnemen om met de kwestie-Qatar? Een rondgang van België tot Brazilië, een krappe week voor het begin van het omstreden toernooi in de oliestaat.

België

Minister belooft duidelijke boodschap over te brengen

De vraag of België officieel vertegenwoordigd moet worden op het WK, verdeelt de federale regering. Een voorstel om premier Alexander De Croo en koning Filip naar Qatar te sturen als België de halve finale haalt, moet nog worden goedgekeurd. De minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib zal, met goedkeuring van het kabinet, wel een van de groepswedstrijden van België bijwonen. De minister verzekert dat ze niet alleen zal juichen voor de Rode Duivels, maar ook een duidelijke boodschap over arbeidsomstandigheden en mensenrechten zal overbrengen.

Meerdere Belgische steden, waaronder Antwerpen, Gent, Brugge, Mechelen, Brussel en Luik plaatsen geen grote schermen op pleinen. De officiële supportersclub van het nationale elftal organiseert wel een WK-fandorp – met als thema ‘de woestijn’ – in Vilvoorde.

Zowel de Vlaamse (VRT) als de Waalse publieke omroep (RTBF) maakt uitgebreid tijd voor het WK voetbal. Onder het motto ‘tis aan ons’ maakt de VRT een dagelijks programma vanuit een evenementenhal in het centrum van Gent. Om kijkers warm te maken, organiseert de Vlaamse omroep ook een ‘Sporza WK-pronostiek’ en een ‘WK-manager’. Voetballiefhebbers kunnen zo wedstrijduitslagen onder vrienden proberen te voorspellen en hun eigen WK-ploeg samenstellen. (Wout Renders)

Engeland

De koning slaat over, ondanks zijn banden met Qatar

De Engelse voetbalploeg moet het in Qatar stellen zonder koninklijke steun, net als die van Wales. Koning Charles heeft geen plannen om naar het wereldkampioenschap voetbal af te reizen, ook al onderhoudt hij vriendschappelijke en financiële banden met de leiders van de oliestaat. Ook zijn zoon William zal schitteren door afwezigheid bij het voetbalfeest. Hij vliegt eind deze maand naar Amerika voor de uitreiking van de Earthshot Prize, de door hem in het leven geroepen prijs voor klimaatinitiatieven.

Hoewel William erevoorzitter is van de Engelse voetbalbond, is zijn absentie geen unicum. Ook bij de wereldkampioenschappen in Brazilië en Rusland was hij niet van de partij. Premier Rishi Sunak heeft evenmin reisplannen, wat kan veranderen als Engeland de finale bereikt. Een grote maatschappelijke discussie over Qatar is er niet in Engeland, dat dit wereldkampioenschap zelf had willen organiseren. Wel kwam het onlangs ter sprake in de satirische nieuwsquiz Have I Got News For You. Het vaste panellid Ian Hislop liet weinig heel van gastpresentator Gary Neville, de oud-topvoetballer die door de organisatie van het WK betaald wordt om commentaar te geven bij de wedstrijden. Zijn belofte om dat podium te gebruiken om kritiek te uiten werd duidelijk niet geloofd. (Patrick van IJzendoorn)

Senegal

Uitkijken naar het voetbalfeest, over mensenrechten gaat het niet

Hoewel het nog steeds onduidelijk is of sterspeler Sadio Mané definitief is uitgeschakeld, kijken de Senegalezen reikhalzend uit naar het komende wereldkampioenschap. Hun nationale ploeg werd begin dit jaar nog bekroond als de beste ploeg van Afrika, toen het in Kameroen de Afrika Cup won. Mané werd een paar maanden geleden bovendien opnieuw uitgeroepen tot de beste voetballer van Afrika.

‘In hotels en op symbolische plekken van Dakar zullen wij meekijken op grote schermen’, zegt de Senegalese voetbaljournalist Babacar Khalifa Ndiaye. Hij verwacht dat inwoners van Dakar in groten getale naar het centrale Place de la Nation zullen komen, om daar de wedstrijd tegen Nederland te aanschouwen. ‘Hoewel er veel Senegalezen als arbeidsmigranten in Qatar werken, praten we in Senegal nauwelijks over mensenrechtenkwesties,’ zegt Ndiaye. ‘Niemand hier heeft het over een boycot, misschien omdat ze te weinig van de humanitaire situatie weten.’

In de media gaat het dus niet over de belabberde mensenrechtensituatie in de golfstaat, geen enkele voetballer sprak zich tegen het WK uit. ‘Hier zien we de competitie als één groot feest’, zegt voetbaljournalist Ndiaye opgewekt, ‘en we hopen dat Senegal het net zo goed zal gaan doen als in 2002, toen we de kwartfinales haalden.’ Dus er is geen Senegalees die het festijn overslaat vanwege de mensenrechten? ‘Integendeel’, zegt Ndiaye. ‘Iedereen hier kan niet wachten tot het moment dat de bal eindelijk over de grasvelden van Qatar zal rollen.’ (Joost Bastmeijer)

Brazilië

Eenheid zoeken in de selectie na verkiezingen

Brazilië heeft het te druk met zichzelf om zich druk te maken over mensenrechtenschendingen in Qatar. Op 30 oktober koos het land van 215 miljoen inwoners nipt de linkse oud-president Lula da Silva boven de radicaal-rechtse zittende president Jair Bolsonaro.

Niet dat Qatar helemaal geen aandacht krijgt. Sepp Blatter komt voorbij in de media, die het bij nader inzien ‘een fout’ vond om het toernooi toe te kennen aan een ‘klein landje’ als Qatar. En ook de uitspraak van Qatars WK-ambassadeur Khalid Salman (‘Homoseksualiteit is hersenschade’) is nieuws.

Maar belangrijker is de vraag of het groengele selectieshirt nog wel van alle Brazilianen is nadat nationalist Bolsonaro zich de Braziliaanse kleuren had toegeëigend. En hoe als Lula-stemmer nog te juichen voor Neymar Jr., geselecteerd als spelverdeler met rugnummer 10, de sterspeler die zo uitdrukkelijk campagne voerde voor Bolsonaro?

In de beroemde Beco de Batman, een steeg vol straatkunst in Sao Paulo, werkt artiest Snek aan een WK-muur. Niet Neymar maar Tottenham-spits Richarlison (rugnummer 9 op het WK) verschijnt beetje bij beetje uit zijn spuitbussen. En ook de aanstaande en de huidige president laten van zich horen. Lula twittert gelukwensen voor de selectie. Bolsonaro twittert een foto van zichzelf voor een Braziliaanse vlag. (Joost de Vries)

Denemarken

Voetbalbond maakt geen geheim van weerzin

De Denen laten al langer weten dat ze het maar niks vinden dat het WK in Qatar plaatsvindt. De Deense voetbalunie (DBU) is een van de bonden die openlijk protest aantekent tegen de slechte behandeling van arbeidsmigranten in Qatar. Zo reizen de Deense internationals zonder vrouw en kinderen naar het toernooi. ‘We willen niet bijdragen aan extra omzet voor Qatar’, zei een woordvoerder. De DBU protesteert ook met het ontwerp van de nationale tenues. Een van de shirts is zwart, de kleur van rouw. ‘Vraag het een willekeurige speler en die zal het een ramp noemen’, zei de Deense middenvelder Thomas Delaney over het WK in Qatar.

Het Deense publiek is verdeeld over de kwestie. Veel Denen zijn enthousiast over het huidige nationale elftal, een van de best presterende in decennia. Maar er zijn ook genoeg Denen die erover denken de televisie dit keer uit te laten. Een teken aan de wand is dat cabaretgroep Lidt til lægterne de uitnodiging afwees om het WK-lied te maken. In plaats daarvan kwam de groep met een eigen protestlied, getiteld Bloedbal. ‘Ja, ze willen bloedbal spelen in de woestijn. Ze geven niet om de bal, ze gaan achter de mensen aan’, zingt de groep. ‘Splatini, tot ziens, oh, oh, oh’, met een verwijzing naar oud-prof Michel Platini, die als UEFA-baas een belangrijke rol had in de toewijzing van het WK aan Qatar.

Er is veel discussie of de regering en/of het koningshuis leden moeten afvaardigen naar Qatar. Vooralsnog kunnen de Deense bestuurders zich verschuilen achter het feit dat er nog geen nieuw kabinet is, de formatie is nog gaande. Als die niet klaar is voor de eerste wedstrijd van Denemarken op 22 november, komt er waarschijnlijk niemand, zei de waarnemend minister voor Cultuur donderdag. (Jeroen Visser)

Luchtfoto van het Lusailstadion in Qatar, waar de finale van het WK zal worden gespeeld. Het is een van de stadions die voor het toernooi zijn gebouwd door arbeidsmigranten, onder omstandigheden die tot een storm van kritiek hebben geleid. Beeld David Ramos / Getty

Frankrijk

Steden zien af van grote schermen, de weerstand groeit

‘Zonder ons’, stond groot op de voorpagina van de lokale Franse krant Le Quotidien de la Réunion, midden september. Zelfs als Les Bleus de wereldtitel binnenslepen in Qatar zal de redactie het kampioenschap niet verslaan. De krant heeft een bescheiden oplage (17 duizend stuks), maar dwong met de actie andere Franse media positie te bepalen. Het antwoord, kort samengevat: zo’n grote gebeurtenis kun je als media niet negeren, maar aandacht voor de dramatische context blijft, ook tijdens het evenement.

Onder de Fransen lijkt de weerstand intussen te groeien. In een recente opiniepeiling zei 55 procent van de ondervraagden het WK te boycotten. Wie wel wil kijken, zal dat in veel steden zelf moeten regelen: meer dan twintig steden hebben besloten de wedstrijden niet op een groot scherm uit te zenden, waaronder Parijs, Marseille, Lille en Bordeaux.

Maar Frankrijk boycot het WK niet, benadrukte de Franse ambassadeur in Qatar deze week. Sterker nog: driehonderd afgevaardigden van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Defensie zullen Qatar ondersteunen bij de beveiliging rond het WK. De boycot in de steden gebeurt onafhankelijk van de regering en kan volgens de ambassadeur worden uitgelegd ‘door de economische omstandigheden die Frankrijk doormaakt’. De meeste steden noemen zelf de humanitaire- en klimaatomstandigheden als belangrijkste argument. (Eline Huisman)

Spanje

De koning haalde alles uit de kast voor de emir

Afstand houden tot het regime in Qatar? De Spaanse koning Felipe VI piekert er niet over. Sterker: met de ontvangst van emir Tamim bin Hamad Al Thani voor een staatsbezoek, afgelopen mei, deed hij precies het tegenovergestelde. Felipe, en dus Spanje, haalde alles uit de kast: zijn hooggeëerde gast werd op het koninklijk paleis ontvangen met groot militair ceremonieel, genoot van een galadiner en ontving de hoogste onderscheiding in de Orde van Isabella de Katholieke. Als souvenir kreeg de emir ook het rode shirt van de nationale voetbalploeg van Felipe, die zijn gast hartelijk feliciteerde met de organisatie van het WK.

De emir beloonde hem met een persoonlijke uitnodiging voor zijn voetbalfeestje. De vraag of de koning daar wel op zou moeten ingaan, is door Spaanse media niet eens opgeworpen. Het hele land lijkt doordrongen van het economische belang van goede relaties met het gasrijke Qatar, zeker in deze onzekere tijden. De band is al sterk: Qatar is de grootste aandeelhouder van Iberdrola, het belangrijkste energiebedrijf op het Iberisch Schiereiland.

Een van de schaarse kritische politici is Ada Colau, de burgemeester van Barcelona. Zij weigert in haar stad grote schermen neer te zetten om te kunnen kijken naar een toernooi ‘in een dictatuur die mensenrechten schendt’. (Dion Mebius)

Portugal

Van grote ophef is geen sprake, de prestaties staan voorop

Als je er goed over nadenkt, stelde de Portugese ambassadeur in Qatar in augustus, is het eigenlijk heel logisch dat de WK-organisator arbeiders uit landen als India en Nepal heeft gehaald om voetbalstadions te bouwen in de snikhete zon. ‘Het is de natuur dat een persoon met meer melanine in zijn huid, en die dus beter aangepast is aan een klimaat waarin de zon feller schijnt, het langer volhoudt in zulke temperaturen.’

Anderhalve week na dat felbekritiseerde interview aan tv-zender SIC was Manuel Gomes Samuel ambassadeur af. Het is een van de weinige voorbeelden van publieke beroering in Portugal over de arbeidsomstandigheden in Qatar, en dan nog wel om uitspraken van een landgenoot. Ja, er zijn de afgelopen maanden genoeg columnisten in de pen geklommen over het ‘WK van de schaamte’, maar van grote ophef is geen sprake. In dit laatste WK voor levende legende Cristiano Ronaldo staan de prestaties voorop.

Lissabon klinkt nog het luidst. De gemeenteraad in de hoofdstad nam in oktober een motie aan die het stadsbestuur opriep uitnodigingen voor wedstrijden in Qatar af te slaan. De motie werd ook gesteund door de politici die het bestuur vormen: onbekend is of zij überhaupt waren uitgenodigd. (Dion Mebius)