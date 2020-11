Deze keer verzetten Napolitanen zich tegen de lockdown

Tijdens deze coronagolf dreigt Napels een tweede Bergamo te worden. Regionale en landelijke politici ruziën vooral over de aanpak in het gebied maar sturen niet het extra ziekenhuispersoneel waar zo’n schreeuwend gebrek aan is. Napolitanen voelen zich in de steek gelaten en gaan de straat op.

‘We willen niet doodgaan aan covid, maar ook niet van de honger’, schalt het over Piazza Plebiscito. Op het statige plein van Napels hebben zich vrijdag zo’n honderd mensen verzameld naast het illustere café Gambrinus, dat de deuren al eerder uit eigen beweging sloot.

De demonstratie van linkse organisaties pleit met een groot spandoek voor ‘een vermogensbelasting voor de rijken’, om met de opbrengst de gezondheidszorg te verbeteren en werklozen te steunen. In Napels was al voor de coronacrisis bijna een kwart van de bevolking werkloos en daar komen steeds meer mensen bij: onder de demonstranten zijn theatertechnici en andere mensen uit de kunstwereld.

Aan de andere kant van het plein is een heel ander protest gaande. ‘Handen af van de markt’, klinkt het uit de kelen van honderden marktkooplui tegelijk. Ze blokkeren de uitgestrekte Lungomare, de weg die uitkijkt over de baai van Napels. De mensen in de menigte schreeuwen, zingen liedjes en ontsteken rode fakkels alsof ze op weg zijn naar een wedstrijd van Napoli.

Domenico Palumbo (45) verkoopt al 25 jaar kleding op de markt. Hij is kaal en draagt een schoudertasje over een wit T-shirt, zijn rechterarm is bedekt met tatoeages. ‘De staat helpt restaurants en bars, maar ons niet. Hoe kan ik 960 euro aan vaste lasten betalen, als ik 500 euro in mijn kassa heb?’, roept hij wanhopig. Hij heeft twee kinderen en een moeder om voor te zorgen. ‘Zeg jij het maar! Jij of Conte’ – de premier.

Angst voor rellen

Boven het plein cirkelt een helikopter, legerjeeps en politie staan achter schilden opgesteld. Waar de dag nog gemoedelijk aftrapte met een protest van ouders en kinderen om de basisscholen te heropenen, staan alle ordediensten nu paraat.

Een paar weken geleden was de aankondiging van een regionale lockdown het startschot voor hevige rellen, waarop regiogouverneur Vincenzo De Luca zijn plan direct weer introk. Het is exemplarisch voor de moeizame regionale aanpak die Italië tijdens de tweede golf hanteert. Premier Giuseppe Conte wil het land niet opnieuw volledig afsluiten en legde lang veel verantwoordelijkheid bij de gouverneurs, die op hun beurt ook niet de brengers van het slechte nieuws willen zijn.

Vroeg op de dag protesteren kinderen en ouders tegen het sluiten van de scholen. Beeld Nicola Zolin

Vrijdagavond veranderde de regering in Rome na weken politiek getouwtrek eindelijk alsnog de kleurcode van Campanië. Van de indeling in de lichtste gele categorie springt de regio nu in één keer over naar de zwaarste code rood, na aanzwellende zorgen over de ziekenhuizen.

Zo kwam er een schokkende video naar buiten uit het Napolitaanse Cardarelli-ziekenhuis, waarin te zien is hoe een net opgenomen patiënt op de vloer van de wc dood aangetroffen wordt. Ook overleden meerdere patiënten in wachtende ambulances en doken er filmpjes op van mensen die in hun auto op de parkeerplaats zuurstof toegediend krijgen. De angstbeelden waarvoor men in Italië al langer vreesde, lijken bewaarheid te worden, nu het virus het zwakke zuidelijke zorgsysteem veel harder treft dan in het voorjaar.

Campanië voelt zich vergeten

‘We zijn er in het zuiden slecht aan toe’, constateert Ananda Ferrentino (46) somber. ‘We hebben het gevoel dat de regering ons vergeten is.’ De regio schreeuwt om extra ziekenhuispersoneel, maar dat komt er niet: wel stuurde premier Conte het leger om de regels op straat strenger te handhaven. ‘Waanzin.’

Ook verzekerde Conte de Italianen onlangs nog dat de basisscholen ditmaal openblijven, terwijl ze in Campanië alweer een maand dicht zijn. ‘Mijn dochter en ik hoorden het nieuws en vroegen ons af: wonen wij soms niet in Italië?’

Ferrentino, zelf in opleiding tot remedial teacher, is een van de drijvende krachten achter het protest om de scholen te heropenen. De Fridays for school vinden op meerdere plekken in Italië plaats, maar krijgen hier in Campanië extra lading omdat de scholen sinds de eerste lockdown nog geen drie weken open geweest zijn. Voor haar dochter Thea (groep 7) betekent het dat ze sinds begin maart zo’n zeven dagen op school geweest is. ‘Onze kinderen merken nu al dat ze hier in de steek gelaten worden’, zegt Ferrentino.

Virusontkenners

Volle ziekenhuizen? Volgens Francesco Deiosso (60), die voedingsmiddelen op de markt verkoopt, valt dat allemaal wel mee. ‘De Luca is een oplichter.’ Het virus is gewoon een griep, denkt hij, en die dode man op de ziekenhuis-wc heeft een hartinfarct gehad. Helaas, maar dat gebeurt nu eenmaal, zegt hij schouderophalend.

Die ideeën leven bij meer marktkoopmannen, maar zul je aan de andere kant van het plein niet horen. ‘Geen virusontkenners, geen mondkapjesweigeraars, geen fascisten’, staat er onder aan de oproep tot de linkse demonstratie. Ook de ouders die de scholen willen heropenen ontkennen de ernst van het virus niet. Maar op één punt zijn de protesterende Napolitanen verenigd: teleurstelling in lokale en regionale politici, die de afgelopen weken weliswaar veel over Campanië ruzieden, maar weinig deden.

Met het invallen van de schemering valt de onvermijdelijke beslissing: Campanië gaat in lockdown. Te laat om een noodsituatie in de ziekenhuizen te voorkomen, maar ook het draagvlak is met het lange uitstel van executie niet geholpen. ‘Als we een rode zone worden?’, herhaalt marktkoopman Domenico Palumbo een uur eerder nog aan de boulevard van Napels. Hij gebaart dramatisch naar het water: ‘Dan gooi ik mezelf in zee.’

Dit is de eerste reportage van onze nieuwe correspondent in Italië.