Deze journalist vluchtte met zijn Afghaanse tolk mee naar het Westen. Zijn conclusie: geef geld, óók aan de Taliban

Matthieu Aikins vluchtte samen met zijn tolk Omar uit Afghanistan: ‘Ik wilde met hem mee via deze smokkelaarsroute. Zo zou ik de ondergrondse vluchtelingenwereld van binnenuit kunnen zien.’ Beeld Kiki Groot

Het is 2016 als de Afghaanse tolk Omar de beslissing neemt: hij wil naar Europa, een lange gevaarlijke reis door bergen en over zee. Het besluit van de tolk brengt de Canadese journalist Matthieu Aikins op een idee: ‘Ik wilde met hem mee via deze smokkelaarsroute en erover schrijven. Zo zou ik de ondergrondse vluchtelingenwereld van binnenuit kunnen zien. Bovendien zou ik dan mijn goede vriend niet uit het oog verliezen. We zouden elkaar helpen, en ik zou alles betalen.’

Aikins, die dan al jaren als oorlogscorrespondent in Kabul woont en vanuit daar schrijft voor The New York Times (in mei won hij met collega’s de Pulitzer Prize voor hun vasthoudende berichtgeving over burgerslachtoffers van Amerikaanse luchtaanvallen in Irak, Syrië en Afghanistan), laat zijn paspoort en identiteit achter. ‘Vanwege het risico om gekidnapt of gearresteerd te worden, was de enige manier waarop ik dit veilig kon doen: undercover gaan als een Afghaanse vluchteling.’ De van oorsprong Canadees-Japanse Aikins verruilt zijn westerse kleding voor een Afghaanse outfit, neemt de naam Habib aan en begint samen met Omar aan de gevaarlijke tocht richting het vermeende paradijs. Het lukt hem om onopgemerkt te blijven. Hij spreekt vloeiend de Afghaanse taal Dari en met zijn zwarte haren en amandelvormige ogen ziet hij er verbluffend Afghaans uit.

De tocht ‘duurde langer en was moeilijker dan ik dacht’, zegt Aikins achteraf. Hij zit in keurige westerse kleding in een hotel aan de Amsterdamse grachten als hij over zijn reis en zijn recent verschenen boek De tolk van Kabul vertelt. Zo’n vier maanden was hij samen met Omar – uit veiligheidsredenen niet zijn echte naam – onderweg.

Een paar keer dacht hij zelfs te sterven. Bijvoorbeeld toen een mensensmokkelaar hem en Omar samen met veel te veel andere migranten in een busje duwde en hen opgesloten achterliet uit angst voor de politie. ‘Het werd warm en moeilijk om te ademen. Ik moest denken aan dat busje in Oostenrijk waarin al die mensen waren gestikt. Ik dacht: hier komen we nooit uit. Mijn leven ligt in de handen van criminelen. Waar ben ik aan begonnen?’ Of toen hij samen met andere vluchtelingen in een ‘lachwekkend onzeewaardig’ rubberbootje op de Middellandse Zee dobberde en diverse malen ‘midscheeps’ werd geramd door de Turkse grenspolitie.

Waarom riskeert u uw leven voor een verhaal?

‘Dat is wat wij oorlogscorrespondenten toch doen?’

Uiteindelijk weten hij en Omar Europa te bereiken. Een wonder eigenlijk, vindt Aikins. Aanvankelijk komen ze in het grootste en beruchtste vluchtelingenkamp terecht: kamp Moria op het Griekse eiland Lesbos. Maar ze weten te ontsnappen en eindigen in Athene.

Voor Aikins was de ervaring in meerdere opzichten louterend, zegt hij. Hij is opgelucht dat hij zijn vriend heeft geholpen om weg te komen uit Afghanistan, waar inmiddels ‘bijna de helft van de bevolking dreigt om te komen door hongersnood’. En de reis leerde hem ook dat het niet erg is om als journalist soms betrokken te raken bij mensen met wie je werkt. ‘Vroeger was ik vooral bezorgd of ik wel genoeg waarnemer bleef. Zo begon die reis ook, maar nu is het anders. Want het is je vriend en je doet dit samen.’

Zijn betrokkenheid gaat inmiddels verder dan Omar. Hij verbaast zich over de wijze waarop het Westen omgaat met vluchtelingen. Migranten alleen maar tegenhouden, zoals in 2015 en 2016 is getracht, zet geen zoden aan de dijk, vindt hij. De kop in het zand steken, zoals het Westen doet sinds de Taliban vorig jaar de macht hebben overgenomen in Afghanistan, werkt al helemaal niet. ‘Als Europa niet nog meer vluchtelingen wil, dan moet je Afghanistan helpen, ongeacht wat je van de Taliban vindt’, vindt Aikins. De Taliban hebben hulpgeld nodig en dat moet onder meer het Westen ze gaan geven, is zijn gewaagde stelling.

Gaandeweg de smokkelreis vroeg u zich af: wie is het in de ogen van westerlingen waard om gered te worden? Heeft u een antwoord gevonden?

‘Er zit nogal een geschiedenis achter de vraag of mensen het in het ogen van het Westen waard zijn om gered te worden. Het internationale vluchtelingenverdrag is bedacht tijdens de Geneefse Conventie van 1951, tijdens de Koude Oorlog dus. Westerlingen hadden destijds een heel specifieke vluchteling in gedachten. Voor mensen die het communisme wilden ontvluchten, wilde het Westen grootmoedig zijn.

‘Maar dat gold niet voor iedereen. Toen de bevolkingscijfers van ontwikkelingslanden sterk stegen en migratie vanuit de voormalige koloniën naar Europa en Noord-Amerika toenam, werd er heel anders gereageerd. Westerlingen verzonnen toen de regel dat niet zomaar iedereen mocht vluchten. Alleen mensen die individueel het risico liepen op strafvervolging door een gevaarlijk regime (zoals communistische dissidenten) waren welkom. Mensen die uit een zogezegd democratisch land vluchten voor honger of oorlog, telden niet mee.’

In de ogen van Europeanen waren veel Afghanen tot voor kort ook geen ‘echte vluchtelingen’ omdat ze officieel uit een vrij land kwamen.

‘Ja. Tot aan de machtsovername door de Taliban hadden Afghanen veel moeite om asiel te krijgen in Europa. Ze werden tot enkele weken voor de val van Kabul nog gedeporteerd naar Afghanistan, omdat de toenmalige Afghaanse overheid in de ogen van westerlingen democratisch was. Dat betekende dat Afghanen het niet waard waren om asiel te verlenen.

‘Zij moesten bewijzen dat zij individueel het risico liepen om vervolgd te worden. Bijvoorbeeld omdat ze homoseksueel waren. Het feit dat je uit een land kwam waar oorlog en extreem veel armoede heerste, was niet genoeg.

Matthieu Aikins: ‘Voor veel Afghanen is een gebrek aan voedsel een veel belangrijkere reden om te vluchten dan de Taliban.’ Beeld Kiki Groot

‘Voor veel Afghanen is een gebrek aan voedsel een veel belangrijkere reden om te vluchten dan de Taliban. Maar als ze dat hardop zeggen, dan worden ze gezien als economische vluchteling en worden ze niet zomaar toegelaten.’

Sinds de machtsovername door de Taliban in augustus vorig jaar is de humanitaire situatie in Afghanistan alleen maar verslechterd. De internationale ontwikkelingshulp die de fragiele economie van het land overeind hield, is grotendeels stopgezet. Terwijl de wereld debatteert over hoe om te gaan met het nieuwe Taliban-regime, dreigen dit jaar alleen al 1,1 miljoen Afghaanse kinderen te verhongeren, waarschuwden de Verenigde Naties onlangs. Als er niks gebeurt, zal halverwege 2022 bijna de gehele Afghaanse bevolking (97 procent) onder de armoedegrens leven.

De bittere gevolgen zijn nu al zichtbaar. Sommige ouders zijn inmiddels zo wanhopig dat zij hun kinderen verkopen om de rest van de familie te kunnen voeden, beaamt Aikins. In januari nog werd 450 euro voor een babymeisje vlakbij de stad Herat betaald, tekende een BBC-journalist op. Afgelopen maand werd ongeveer 2000 euro afgerekend voor een meisje van tien jaar, rapporteerden Franse journalisten.

De mensonterende taferelen dragen eraan bij dat enkele landen, waaronder Nederland, sinds eind mei weer mondjesmaat ontwikkelingshulp geven aan Afghanistan. Zo stemde minister Liesje Schreinemacher (Ontwikkelingssamenwerking) onlangs in met het voorstel van de Wereldbank om op korte termijn 400 miljoen euro te steken in voedselzekerheid en gezondheidszorg.

Maar over de vraag of ontwikkelingshulp aan Afghanistan weer volledig hervat moet worden, wordt nog stevig gediscussieerd.

Critici zeggen: als je de Taliban nu geld geeft, houd je het regime in stand.

‘Het is een dilemma. Maar je kan niet de Taliban straffen zonder de Afghaanse bevolking te straffen. Ja, het komt erop neer dat we de Taliban-overheid ondersteunen als je ze ontwikkelingshulp geeft. Maar het alternatief is in niemands belang: een ineengestorte staat, een nieuwe burgeroorlog. Mensen zullen verhongeren zonder hulp. Het zal zorgen voor nieuwe grote vluchtelingenstromen.’

Hoe is de situatie nu voor Afghanen die leven onder de Taliban?

‘De macht in de Talibanbeweging lijkt te liggen in handen van hardliners, de meest conservatieve leden. Dat ziet er niet goed uit. Vrouwen worden onderdrukt. Een aantal mensen wordt vervolgd, vooral mensen die voor het Afghaanse leger werkten.

‘Tegelijkertijd is het te kort door de bocht om dit alles aan de Taliban te wijten. In Afghanistan lopen tal van conflicten door elkaar, die soms niks met de Taliban te maken hebben.’

Matthieu Aikins: ‘Het Westen heeft in twintig jaar tijd een Afghaanse regering gecreëerd die vrijwel volledig afhankelijk was van buitenlandse hulp.’ Beeld Kiki Groot

U zei dat de Taliban dringend geld nodig hebben om de economie weer draaiende te krijgen. Bij wie denkt u dat ze aankloppen voor hulp: bij andere hardliners of westerlingen?

‘De Taliban kijken onder meer naar China en Rusland voor steun. De ministers van Buitenlandse Zaken van die landen zijn onlangs op bezoek geweest bij de leiders van de Taliban. Volgens mij heeft Rusland inmiddels zelfs Taliban-diplomaten toegelaten tot Moskou. Toch zullen die landen niet in dezelfde mate als het Westen betrokken raken bij Afghanistan.

‘Feit is dat Afghanistan nog steeds heel erg afhankelijk is van westerse hulp. Het grootste deel van de gezondheidszorg wordt bijvoorbeeld gerund door organisaties zoals Artsen zonder Grenzen. Ook het schoolsysteem wordt nog voor een groot deel betaald door westerse organisaties.’

Moet je de Taliban geld geven, zelfs als je geen invloed hebt op hun beleid?

‘De vraag is inderdaad of je de Taliban überhaupt kunt beïnvloeden. Net na hun aantreden beloofden ze dat meisjes weer naar school zouden mogen. Dat is niet gebeurd. Terwijl dat echt iets was waarvan ze zeker wisten dat ze daarmee de relatie met het Westen konden verbeteren.

‘Westerlingen hadden grote dromen over hoe ze de Afghaanse maatschappij zouden veranderen en Afghaanse vrouwen zouden redden. Maar die dromen zijn vervlogen. Ik denk dat we ons bescheidener moeten opstellen over wat we kunnen bereiken en daarnaast meer oog moeten hebben voor het westerse belang om mensen te helpen.’

De oproep van Aikins komt op een bijzonder moment, realiseert hij zich. Het westerse publiek lijkt Afghanistan alweer vergeten en heeft alle ogen nu gericht op Oekraïne. Aikins ziet hoe Oekraïense vluchtelingen met open armen worden ontvangen in Europa, terwijl dat lange tijd niet gold voor Afghanen. ‘Ik ben natuurlijk blij voor ze’, zegt Aikins. ‘Soms is het ook makkelijker om mensen te helpen als je geen schuld voelt over de situatie waarin ze zitten. Wij, als Navo-landen, hebben minder verantwoordelijkheid voor de ramp in Oekraïne dan die in Afghanistan. Dus het voelt makkelijker om slachtoffers van Poetin te helpen, dan slachtoffers van een ramp in Afghanistan, een ramp die we zelf hebben helpen creëren.’

Vindt u dat het Westen meer verantwoordelijkheid heeft tegenover Afghaanse dan tegenover Oekraïense vluchtelingen?

‘Absoluut. Het Westen heeft in twintig jaar tijd een Afghaanse regering gecreëerd die vrijwel volledig afhankelijk was van buitenlandse hulp. Dus als je ineens die hulp terugtrekt, heeft dat voorspelbare gevolgen. De staat is volkomen ineengestort; salarissen van leraren worden niet meer betaald en ga zo maar door.

‘Daar komt bij: het Westen heeft jarenlang allemaal onjuiste informatie verspreid over de kracht van het Afghaanse leger. Gewone Afghanen wisten wel dat hierover werd gelogen, ook door hun eigen overheid, maar wisten niet hoe groot de leugen was.

‘Nu alles als een soort luchtspiegeling uit elkaar is gespat, is het minste wat we zouden kunnen doen: het makkelijker voor Afghanen maken om te migreren, en hen helpen elders een leven op te bouwen. We kunnen buurlanden die Afghanen opvangen stimuleren om hen meer rechten te geven. En we kunnen een deel van de vluchtelingen overnemen.’

Hoe ziet u de toekomst van Afghanistan?

‘Er zijn een paar scenario’s. Eentje is dat Taliban steeds meer mensen gaan onderdrukken en dat Afghanistan een paria-staat wordt die afgesloten raakt van de buitenwereld.

‘Een tweede scenario is dat de Talibanregering valt, omdat ze het land – dat zo divers is – niet bij elkaar kunnen houden. Verschillende provincies zullen zich eerst afkeren, met daarna een burgeroorlog tot gevolg.

‘Het derde scenario – en daar hoop ik op – is positiever en dat is dat het Afghanistan van 2022 niet meer hetzelfde land is als het land van 1994 toen de Taliban er voor het eerst aan de macht kwamen. Grote delen van het land zijn verstedelijkt, mensen willen onderwijs voor hun dochters. In dit scenario zal de bevolking meer invloed opeisen. Het kan nog jaren duren, maar hopelijk komt er een vredige opstand.’

Hoe is het met uw vriend Omar?

Aikins lacht. Zijn voormalige tolk woont ‘ergens in een veilig Europees land’. Waar? Dat houdt Aikins liever geheim.

In het slot van zijn boek beschrijft hij hoe Omar na hun levensgevaarlijke reis met een vals paspoort vanaf het vliegveld van Athene doorreist naar een onbekende Europese eindbestemming. Op zoek naar een nieuw thuisland, in de hoop een nieuw leven op te bouwen en met de uiteindelijke wens om ooit terug te gaan naar Afghanistan om zijn achtergebleven geliefde op te halen. Van dat laatste is het nog niet gekomen. Maar dat Omar het zal proberen, staat vast.

Nadat Aikins afscheid nam van Omar in Athene beschrijft hij hoe hij weer als zichzelf – de westerling Matthieu – op een veerboot naar Italië stapt en zijn vlucht overdenkt. Terwijl hij uitkijkt over zee mijmert hij dat daar ‘achter die curve’ het parcours van zijn reis ligt: ‘De platgebombardeerde steden en hongerige dorpen, de woestijn en bergen, de inktzwarte zee, de eilanden waar kinderen zich aan de buik van vrachtwagens vastklampen.’ En terwijl hij weer veilig thuis is, ‘gaan anderen op pad, de duisternis in’, net zoals hij en zijn tolk hebben gedaan. Mensen zoals Omar zullen hun leven blijven wagen.