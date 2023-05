‘Deze Giro is zo ontzettend zwaar dat je hem zelfs wel boven de Tour mag plaatsen’

Primoz Roglic van Jumbo-Visma en Remco Evenepoel (links) van Soudal Quick-Stepin de Ronde van Catalonië op 24 maart 2023. Beeld AFP

Robert, om maar met het nieuws te beginnen: Jumbo-Visma heeft niet bepaald een vlekkeloze aanloop naar de Giro, of wel?

‘Nee, in de woorden van directeur Richard Plugge: corona waart weer ouderwets rond in het peloton. Daar hebben meer ploegen al een aantal weken last van.

‘Twee renners van Jumbo-Visma vielen uit vanwege een coronabesmetting, onder wie Robert Gesink. Die heeft al ongelooflijk veel pech gehad in de laatste jaren van z’n carrière. Jos van Emden was zijn vervanger, maar die bleek óók corona te hebben. De andere vervanger, Sepp Kuss, kan een blessing in disguise worden. Dat is een ontzettend goede knecht in de bergen.’

Maar zijn er nog zulke strenge covidprotocollen in de Giro, dan?

‘Nee, die zijn juist losgelaten. Maar corona kan voor topsporters behoorlijk desastreus uitpakken. Het peloton ziet in corona nog niet het griepje dat wij zien. Bovendien ben je ook met een griep gewoon te ziek om drie weken lang te fietsen.

‘De maatregelen die Jumbo-Visma neemt – mondkapjes op en afstand houden van het publiek – zijn op basis van vrijwilligheid. De ploeg is altijd het striktst geweest en liet de teugels niet vieren, waar andere ploegen dat wel deden.’

En dan ontbrak Mathieu van der Poel al.

‘Ja, dat was al eerder bekend. Hij richt zich gewoon op de Tour de France. Tom Dumoulin werd in 2018 tweede in de Giro én in de Tour en dat was achteraf een weergaloze prestatie. Maar er is eigenlijk geen wielrenner met ambitie voor het klassement die aan allebei de koersen meedoet.’

Goed. Dan naar de renners die wel aan de start staan. Naar wie ben jij benieuwd?

‘Er wordt een duel tussen de favorieten Primoz Roglic en Remco Evenepoel verwacht. Het zijn heel verschillende renners, al is het maar omdat Roglic tien jaar ouder is.

‘Evenepoel is het supertalent dat vorig jaar de Vuelta won. Hij heeft veel minder ervaring, maar is heel fascinerend en heeft enorm veel natuurlijk talent. Dit jaar heeft hij al in eigen land Luik-Bastenaken-Luik gewonnen en hij is de huidige wereldkampioen.

‘Vergeleken met de Tour heeft de Giro dit jaar veel tijdritten, drie tijdritten van 72 kilometer in totaal. Daar zal de strijd worden beslist. Roglic van Jumbo-Visma is olympisch kampioen op de tijdritten, maar Evenepoel lijkt er toch beter in. Als dat inderdaad zo blijkt te zijn, is de vraag: kan Evenepoel in de bergen bij Roglic in de buurt blijven? Roglic heeft enorm veel ervaring in de bergen, Evenepoel veel minder.

‘Evenepoel wordt nu eigenlijk klaargestoomd voor de Tour van volgend jaar. Hij won vorig jaar de Vuelta, moet nu de Giro winnen en volgend jaar de Tour. Dat is zijn ambitie.’

Zijn er nog outsiders waar jij op let?

Voor mijn gevoel is er één iemand outsider voor de overwinning: de Schot Tao Geoghegan Hart. Dat is de enige oud-winnaar van de Giro die meedoet en hij is enorm op dreef. Bovendien heeft hij bij Ineos op papier de sterkste ploeg om zich heen. Bij hem heb ik de gedachte dat hij nog weleens de derde kan zijn die er met het been vandoor gaat.

‘Maar je zult net zien dat er een outsider is die wij niet kunnen bedenken en die dan voor een enorme verrassing gaat zorgen.’

Een Nederlander, bijvoorbeeld?

‘Eerlijk gezegd verwacht ik dat niet. Er rijden tien Nederlanders mee, die allemaal in dienst van hun kopman rijden. Het kan zijn dat een kopman door het ijs zakt en een Nederlander voor een etappeoverwinning mag gaan.

‘Er zijn twee Nederlanders waar mijn belangstelling naar uitgaat. Thymen Arensman is de Nederlandse hoop op rondesucces, in de toekomst. Maar hij rijdt nu in de dienst van Hart. En Koen Bouwman, een onwaarschijnlijk aardige kerel, won vorig jaar als eerste Nederlander de bergtrui in de Giro. Hij zou nu met z’n vuist op tafel kunnen slaan, maar dat doet hij niet. Hij is een knecht van Roglic.

Waar plaats jij de Giro eigenlijk? Is het na de Tour de grootste Europese koers?

Ja, zonder meer. Deze Giro is zo ontzettend zwaar dat je hem zelfs wel boven de Tour mag plaatsen. Er zijn veel zware bergetappen, met zes aankomsten bergop. Op de een na laatste dag is er een klimtijdrit, die is zo onmenselijk zwaar. Het is 7 kilometer klimmen met een helling van 15 tot 20 procent gemiddeld. 1 kilometer is vrijwel vlak omhoog. En dat helemaal aan het einde van de Giro.

Waar begint de Giro mee?

‘Met een tijdrit. Vaak is de eerste etappe een kort ritje, maar deze is bijna 20 kilometer, langs de Adriatische kust. Misschien zelfs met wind tegen. Filippo Ganna wordt getipt als winnaar. Hij is, nadat Tobias Foss eveneens met corona afhaakte, zo’n beetje de beste tijdritrijder.’