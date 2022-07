Deze foto’s leggen de chaos in aanmeldcentrum Ter Apel pijnlijk bloot

De beelden die Volkskrant-fotograaf Harry Cock tussen donderdagmiddag en zaterdagochtend maakte, tekenen het tot voor kort amper voorstelbare aangezicht van het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Hij zag zo’n 150 mensen die de nacht doorbrengen voor de poorten van het terrein, wachtend tot de loketten van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) opengaan. Ze hopen de volgende dag wel te worden geregistreerd door de vreemdelingenpolitie, om te kunnen beginnen met hun asielprocedure.

Omdat de doorstroming naar asielzoekerscentra stokt, loopt het aanmeldcentrum in Ter Apel al maanden over. Degenen die er niet meer bij kunnen, worden tijdelijk opgevangen op noodlocaties elders in het land. Sommige vluchtelingen hebben al vijftien verschillende noodlocaties gezien, zegt Vluchtelingenwerk Nederland. Ze weigeren daarom nog langer ’s avonds in de bus te stappen naar bijvoorbeeld Stadskanaal, omdat ze denken dat ze bij terugkeer in Ter Apel bij de IND achter aan in de rij moeten aansluiten.

Er is geen bewijs dat het voor de asielprocedure helpt om de nacht door te brengen in een slaapzakje, liggend tegen het hek van het aanmeldcentrum. Maar Vluchtelingenwerk, dat ook op het centrum is gevestigd, zegt ‘niet te kunnen uitsluiten dat mensen er toch voordeel van hebben’. ‘Zo chaotisch is het momenteel.’ De IND reageert: ‘Wij kunnen elke dag alle mensen helpen die dat willen.’

‘Onhoudbaar’, vindt staatssecretaris Eric van der Burg de situatie in de Nederlandse asielopvang, ‘en in Ter Apel in het bijzonder’. Volgens de VVD’er wordt er ‘met man en macht’ gewerkt om die situatie te verbeteren. Daarom helpt het volgens hem niet als gemeenten weigeren (meer) asielzoekers op te vangen. Er is een wetsvoorstel in de maak om gemeenten daartoe te dwingen. ‘Helaas is er niet één knop waaraan kan worden gedraaid. Verschillende partijen moeten keihard werken om de situatie te verbeteren. Dat kost tijd.’

Overdag, als alle slapers van de noodopvanglocaties terugkeren, ligt het gras bij Ter Apel vol. Dan doden drie- tot vierhonderd mensen (schatting van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers, COA) er de tijd. Als de avond valt, maken medewerkers van het centrum een ronde om kinderen, vrouwen en mensen met een zwakke gezondheid eruit te pikken. Voor hen is in principe altijd een bed beschikbaar in de sporthal van het aanmeldcentrum of in de nachtopvang, waar vluchtelingen slapen die nog niet zijn geregistreerd.

Wie pech heeft, belandt op een stoel of op de grond van het IND-kantoor, dat na 22.00 uur dienstdoet als slaapzaal. En hoewel er volgens het COA genoeg (nood-)opvangplekken zijn, ‘maar we misschien niet iedereen met die boodschap hebben bereikt’, gaat het soms mis. Vluchtelingenwerk zegt dat een groep vluchtelingen vrijdagnacht in het gras moest slapen doordat de bus naar de opvanglocatie in Budel niet kwam. Hun slaapzakken worden over de hekken gegooid. Een groep mannen uit Algerije en Marokko, met weinig tot geen kans op een toekomst in Nederland, provoceert andere vluchtelingen en daagt de politie uit, waardoor de sfeer onrustig is.

Soms slapen zelfs kinderen voor de hekken, zegt het COA. Doordat sommige ouders niet in een bus naar een noodopvanglocatie willen, uit angst achteraan te belanden bij de IND, kiezen ze ervoor met hun gezin buiten te slapen. Alleenstaande ouders wekken al hun kinderen als er eentje naar de wc moet. Geen moeder of vader laat ze immers liever alleen in het gras liggen, naast vreemde mannen die een vreemde taal spreken, in een ver en vreemd land.

Frank Candel, bestuursvoorzitter Vluchtelingenwerk Nederland:

‘Die foto van die slapende jongen, met zijn hoofd op dat pak incontinentieverband... Dat vind ik toch wel het allerergst: om te moeten zien hoe de kinderen er in Ter Apel aan toe zijn. Sommigen proberen er het beste van te maken, anderen kijken je vooral met holle ogen aan. Ze zijn uitgeput tot op het bot. En dat hebben wij ze als land aangedaan.

‘Onze mensen die om beurten naar Ter Apel gaan om mensen te helpen, worden tegenwoordig gedebrieft. Ze kunnen het eigenlijk niet aanzien, wat daar nu gebeurt. De omstandigheden zijn echt beneden de humanitaire grens en ver onder de wettelijke opvangrichtlijn. Dit is geen festival, waar het je eigen keuze is om op een drassig weilandje te gaan liggen. Dit zijn mensen die verlangen naar rust, een veilige plek, een dak boven hun hoofd.’

Andrea Vonkeman, hoofd UNHCR Nederland (UNHCR is de hoge VN-commissaris voor de vluchtelingen):

‘Deze foto’s laten asielzoekers zien in mensonterende omstandigheden. Het zij mannen, vrouwen en kinderen die zijn gevlucht zijn voor oorlog, vervolging en geweld. Wij bezoeken regelmatig noodopvanglocaties waar de leefomstandigheden heel sober zijn, maar deze beelden tarten elke beschrijving.

‘We zien hier niet alleen alleenstaande jonge mannen die buiten slapen. Ook heel jonge kinderen en moeders slapen op de harde grond onder wegwerpdekens en op geïmproviseerde kussens van de verpakking van wc-rollen. Hiermee wordt echt een grens overschreden. Nederland voldoet hiermee niet aan zijn internationale en Europese verplichtingen om adequate opvang te bieden. En dat terwijl er geen hoge(re) instroom is. Deze crisis heeft een lange aanloop gehad, waarbij meerdere partijen steeds advies en hulp hebben aangeboden.

‘Zelfs in crisistijd en bij veel instroom moeten EU-lidstaten, dus ook Nederland, krachtens de Opvangrichtlijn van de EU in minimale basisbehoeften voorzien. Buiten slapen valt daar wat ons betreft niet onder. En als de asielopvang goed was geregeld, zouden ouders er niet voor kiezen buiten te slapen, bang om hun plaatsje in de rij van het IND-loket kwijt te raken.’

Woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (Coa):

‘Er hebben in de nacht van donderdag op vrijdag drie gezinnen met kinderen buiten geslapen, van vrijdag op zaterdag weten we dat niet precies (Volkskrant-fotograaf Harry Cock zag die nacht geen gezinnen buiten slapen, red.). Er is deze mensen een plek binnen aangeboden, maar die hebben ze geweigerd. In totaal hebben zo’n 150 mensen buiten geslapen. Een deel vrijwillig, een deel niet-vrijwillig. Sommige mensen besluiten buiten te slapen zodat ze de volgende ochtend als eerste in de rij staan, om zo de hele procedure door te lopen. Die mensen weigeren dan bijvoorbeeld om ’s avonds in een bus naar de noodopvang te stappen. Dat er zo veel mensen buiten de hekken liggen, willen we natuurlijk absoluut niet. Dit is het zoveelste signaal dat er iets moet gebeuren.’

Jaap Velema, burgemeester van Westerwolde (waar Ter Apel onder valt):

‘De sfeer in de nacht van vrijdag op zaterdag was grimmig voor de hekken van het terrein. Jonge mannen uit Algerije en Marokko, die eerder door Amsterdam waren geweigerd in de crisisopvang, provoceerden andere asielzoekers. Ze klommen over de hekken en zochten ruzie met beveiligers en medewerkers van het COA.

‘Dat leidt tot een gevoel van onveiligheid. De hele nacht zijn politie en beveiliging bezig geweest met damagecontrol. Deze jongens gaan de strijd aan met de politie, die houdt zich daarom afzijdig tot het niet anders meer kan. We onderzoeken of deze groep geïsoleerd kan worden. Probleem is dat je pas kunt ingrijpen bij strafbaar gedrag. Dan kan iemand worden opgesloten in de htl (‘handhaving en toezichtlocatie’) in Hoogeveen.

‘Om humanitaire redenen hebben we die overkappingen laten plaatsen die je op de foto ziet. Die zijn bedoeld om mensen overdag te beschermen tegen de zon of de regen. Als een soort grote bushalte. Er zijn extra waterpunten geplaatst, het Rode Kruis en het COA delen voedsel uit. Men probeert een zo rustig mogelijke situatie te creëren voor deze mensen.’

Kenneth Roth, algemeen directeur van Human Rights Watch:

‘Het is nauwelijks voorstelbaar dat Nederland, een van de welvarendste landen ter wereld, dit probleem niet eerder heeft zien aankomen. En geen oplossing heeft bedacht, zodat asielzoekers niet aan hun lot worden overgelaten, zonder humaan onderdak. Ik vrees dat politieke afwegingen – de druk van uiterst rechts – een tijdige reactie hebben vertraagd.

‘Het lijkt erop dat de oplossingen veel makkelijker en effectiever werden gevonden voor de veel grotere groep van 50 duizend Oekraïense vluchtelingen. De standaard van opvang zou niet lager moeten liggen voor asielzoekers die geen witte christenen zijn. Evenmin zou de overheid een inhumaan beleid moeten voeren, waardoor asielzoekers ontmoedigd worden om te komen.’

Jan Pronk, oud-minister (PvdA) en voormalig speciaal gezant van de Verenigde Naties:

‘Het stuit je tegen de borst dat dit in een beschaafde samenleving als Nederland kan gebeuren. Er wordt vaak gezegd dat vooral jonge mannen zich melden bij Ter Apel, maar op de foto’s zie je gezinnen met kleine kinderen in de buitenlucht liggen. Dat maakt het extra tragisch dat de Nederlandse autoriteiten zo onachtzaam zijn.

‘Dit is een probleem van eigen maaksel. Ik verbaas me al jaren over het stop-and-gobeleid, het continu op- en afschalen bij het COA, de IND en andere instanties. Louter om geld te besparen. Maar daarmee haal je problemen op je hals en op termijn kost het je veel meer, omdat je telkens voor veel geld noodoplossingen moet zoeken en nieuwe systemen moet optuigen.

‘Er zijn altijd fluctuaties in de toestroom van mensen, dat moet je kunnen opvangen. Er is op een gegeven moment voldoende opvangcapaciteit geweest. Als de toestroom een tijdje wat minder is, kun je beter de locaties openhouden, dat kost veel minder dan telkens sluiten en weer openen.

‘Ik kan me herinneren dat wij begin jaren negentig ook eens de situatie hadden waarbij er in allerijl tenten opgezet moesten worden bij het opvangcentrum. Er was een grote toestroom van Joegoslaven. Dat gaf een golf van afgrijzen door het land toen. Die fout hebben we in de kabinetten-Kok daarna niet meer gemaakt.

‘Dit is zo’n voorbeeld van slecht bestuur. Ik kan het staatssecretaris Van der Burg niet eens kwalijk nemen. Hij doet zijn best en is creatief, maar hij is met twee linkerhanden bezig.

‘Er is in de politiek vrees voor de reactie vanuit de samenleving. En er zullen personen of instanties zijn die een afschrikbeleid goedkeuren, maar ik heb niet het idee dat het kabinet bewust daarvoor kiest. Het gaat vooral om de centen, penny-wise, pound-foolish.’