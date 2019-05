Deze extreem-rechtse politicus wil de Denen aan zich binden met koranverbrandingen en een islamverbod

Rasmus Paludan, oprichter van de partij Stram Kurs (Strakke Koers). Beeld EPA

Op een van zijn veel gedeelde YouTube-video’s wordt duidelijk waarom politicus Rasmus Paludan de laatste tijd zoveel ophef veroorzaakt in Denemarken. Samen met zijn handlangers is hij te zien op een plein in een migrantenwijk. Jongeren kijken met smartphones in de hand toe hoe een van Paludans mannen een Engelse vertaling van de Koran in de lucht houdt. Dan stopt de man een aantal plakken ontbijtspek tussen de bladzijden, legt de koran op een wegwerpbarbecue, giet er een flinke scheut spiritus overheen en steekt met een lucifer het boek in brand. Vervolgens zingt Paludan op de melodie van een kinderliedje luidkeels dat moslims ‘niet moeten integreren, maar terug naar huis moeten’.

De tot voor kort marginale extreem-rechtse politicus is door zijn koranverbrandingen uitgegroeid tot de meest besproken en omstreden politicus van Denemarken. Hij zegt zijn provocaties uit te voeren in naam van het recht op vrije meningsuiting. De politie heeft rond Pasen echter een tijdelijk verbod ingesteld op zijn demonstraties in de Deense voorsteden, omdat die tot te grote onrust leidden en de politie er te veel mankracht aan kwijt was. Op de Deense televisie was te zien hoe in Kopenhagen tegendemonstraties ontaardden in rellen, waarbij jongeren auto’s en containers in brand staken en met de politie op de vuist gingen.

Concurrent

Paludans in 2017 opgerichte partij Stram Kurs (Strakke Koers) kan, afgaand op peilingen van maandag, tussen de 2,4 en 3,9 procent van de stemmen halen bij de parlementsverkiezingen in juni. Dat is genoeg om boven de kiesdrempel uit te komen.

Hij zou daarmee een concurrent kunnen worden van de eveneens omstreden Deense Volkspartij. Deze nationalistische partij, die al veel langer bestaat en momenteel de op-een-na-grootste partij van het land is, houdt al jaren de Deense politiek in haar greep. In ruil voor gedoogsteun van de Deense Volkspartij heeft de liberaal-conservatieve regering van premier Løkke Rasmussen vorig jaar een verdere aanscherping van het Deense integratiebeleid moeten aankondigen. Dat strenge Deense integratiebeleid haalt sindsdien regelmatig de internationale pers.

‘Etnische Denen’

Daar kan nog wel een schepje bovenop, vindt Paludan. Hij wil onder meer de islam verbieden, en bewerkstelligen dat er nagenoeg alleen nog ‘etnische Denen’ in Denemarken mogen wonen.

Paludan werd geboren in 1982 op het eiland Seeland, ten noorden van Kopenhagen. Hij doorliep het gymnasium in de kustplaats Helsingør. Na een studie rechten in Kopenhagen deed hij ervaring op als jurist bij het Internationaal Strafhof in Den Haag. Sinds 2014 werkt hij als zelfstandig advocaat in Denemarken en is hij zich op sociale media gaan uitspreken tegen immigratie.

Op die manier wist hij tienduizenden volgers te verzamelen. Voor een van zijn racistische uitlatingen kreeg hij eerder dit jaar een voorwaardelijke gevangenisstraf van veertien dagen. Mede daarom zeggen de gevestigde politieke partijen niets met hem te maken willen hebben.