Deze duurzame energietoren moet de vervuilende dieselgenerator verjagen van openluchtfestivals

Schaalmodel van de GEM Tower. Beeld RWC/Eric Zonderveld

De GEM Tower moet de stinkende en ronkende dieselgeneratoren vervangen die nu nog op grote openbare evenementen worden ingezet om het gebrek aan elektriciteit op te vangen. Maandag werd de mini-Eiffeltoren voor het eerst mechanisch getest. De toren werd met een verreiker (een hijskraan) tot volledige hoogte uitgetrokken. Die proef is in elk geval geslaagd. Als alle festivals in Nederland hun dieselgebruik met 10 procent zouden weten te beperken, zou dat een miljoen liter diesel per jaar schelen en 3.000 ton aan CO 2 -uitstoot.

De energietoren bestaat uit een voet van 8 meter in doorsnee met daarop een staketsel van 22 meter hoog, waarin 3.500 kilogram staal is verwerkt. In de constructie zijn een windturbine van 700 kilogram zwaar aangebracht en driehoekige zonnepanelen die alle kleuren van de regenboog kunnen aannemen. De toren moest minimaal 20 meter boven de grond uitsteken, omdat op lagere hoogte de wind niet hard genoeg waait om energie te kunnen opwekken. Te veel obstakels remmen de wind af.

Eenmaal opgeladen heeft de GEM Tower op papier voldoende vermogen om 6.000 iPhones op te laden, of een enkele smartphone 6.000 keer, zestien jaar lang elke dag. In de zomer kunnen de zonnepanelen in theorie een Tesla 3 van voldoende stroom voorzien om 180 kilometer af te leggen. Maar hoeveel stroom de toren in de praktijk gaat leveren moet nog blijken. ‘We kunnen dat niet van tevoren uitrekenen’, zeggen de onderzoekers. ‘Er is te veel variatie in een jaar.’

Geen ankers

De toren is zo gebouwd dat hij ook in ruw weer overeind blijft. Er wordt geen gebruik gemaakt van ankers in de grond. Dat laatste is van belang, omdat er zeker in steden steeds strengere eisen aan festivals worden opgelegd om grote schade aan de grond te voorkomen.

Voor de organisatie van Pukkelpop heeft veiligheid een hoge prioriteit. In 2011 werd het festival getroffen door zwaar noodweer. Een deel van de 60 duizend bezoekers zocht een heenkomen in de Château-tent, maar die stortte in onder het gewicht van grote hagelstenen en regenwater in combinatie met de harde wind. Er vielen vijf doden en meer dan 140 gewonden. Het festival werd daarna afgeblazen.

Ontwikkeling en bouw van de GEM Tower hebben zo’n 3,8 miljoen euro gekost. Daarvan werd 60 procent gedekt met Europese subsidies.