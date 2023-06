Deze criminoloog ging undercover om ‘de misdaad van de bio-industrie’ bloot te leggen. Wat wil hij bereiken?

Beeld Rein Janssen

Eendenvangers in de vleesindustrie die de nog levende dieren als voetbal gebruiken of achteloos doodtrappen, varkens die in slachthuizen worden geschopt en geslagen, weggesleept aan hun oren en met stroomschokken op hun genitaliën opgejaagd. De schokkende beelden haalden afgelopen jaren geregeld de media. Ze werden met een verborgen camera gemaakt door Roel Binnendijk (38). Drie jaar lang werkte hij undercover in veebedrijven en slachthuizen, om de misstanden waarop hij stuitte naar buiten te brengen. Nu treedt hij in de openbaarheid met het boek Onder de beesten, waarin hij samen met schrijver Jeroen Siebelink zijn ervaringen beschrijft.

We spreken het duo op het kantoor van de uitgeverij, Binnendijks privéadres mag niet bekend worden. Ook al is hij op internet onvindbaar, Roel Binnendijk is zijn echte naam, verzekert hij. Op het boek en in de media is zijn ware gezicht te zien. Is hij niet bang voor represailles uit de wereld van de bio-industrie?

RB: ‘Ik zit niet echt op bekendheid te wachten, maar voor het boek en het hogere doel heb ik het over. Mijn vriendin is banger voor eventuele gevolgen dan ik. Naar mijn ervaring kun je met een goed gesprek iedereen wel kalmeren. In het boek noemen we ook bewust geen namen van medewerkers, enkel pseudoniemen. Het gaat ons niet om individuen, maar om de agro-industrie die dit in stand houdt.’

Jeroen Siebelink & Roel Binnendijk Beeld Anne van Gelder

Waar begon die carrière als undercoveractivist?

RB: ‘Ik heb vlees altijd lekker gevonden en ben er ook mee opgevoed, maar wel sluimerde altijd al de vraag wat wij dieren ervoor aandoen. Toen ik tien jaar geleden mijn vriendin ontmoette, was zij al veganist. Ze raadde mij de documentaire Earthlings aan, over de omgang van de mens met dieren. Na een kwartier was ik om en wilde ik er niet langer aan meedoen. Ik stopte met dieren eten, behalve mijn bakje kwark – daar ben ik nog maandenlang verslaafd aan geweest.

‘Mijn vriendin was betrokken bij demonstraties en acties voor dieren. Ik ging mee, maar ik ben niet zo van leuzen roepen in een menigte. Ik ben wat introverter, wilde ook sneller effect van een actie. Op zeker moment werd me gevraagd of ik wilde meewerken aan undercoverbeelden. De schokkende onthullingen uit het slachthuis van het Vlaamse Tielt waren net geweest, uit de Nederlandse bio-industrie bestonden zulke beelden nog niet. Ik heb er een nacht over geslapen, en toen wist ik: dit gaat het worden.’

U bent criminoloog. Wel frappant dat iemand met die achtergrond zich met undercoveracties begeeft op de grens van het toegestane, zo niet erover.

RB: ‘Ik wilde ook als criminoloog mijn steentje bijdragen aan een rechtvaardiger samenleving. Mijn vak beschrijft en verklaart criminaliteit. Wat is de definitie van criminaliteit in dit verband? In dit geval is de bio-industrie de misstand zelf.’

Om dat aan te tonen mag je over de rand van de wet?

RB: ‘Natuurlijk schuurt dat. Mijn vader is politieagent geweest. Hij zei ook steeds: pas op met wat je doet, voor je het weet heb je een strafblad. Natuurlijk vraag je je af welke ruiten je daarmee voor jezelf ingooit. Het enige ‘strafbare’ van mijn acties is het plegen van contractbreuk, het doorbreken van de zwijgplicht. Dat is wel heel onschuldig tegenover de misdaad van de bio-industrie. Als de criminoloog in mij die twee tegen elkaar moet afwegen, is de keuze snel gemaakt.

‘Wat is een misstand? Toen ik kippen in kratten moest proppen waarbij poten en vleugels braken, was dat voor mij een misstand. Maar een percentage ‘vangletsel’ is toegestaan. Volgens de wet mag je van varkens niet routinematig de staarten afbranden om te voorkomen dat de verveelde of gefrustreerde dieren daarin bijten. Toch is het standaardpraktijk. Alleen als een dier niet meer levensvatbaar is en minder dan 3 kilo weegt, mag je het volgens Europese richtlijnen de nek breken. Maar maximaal zeventig per bedrijf per dag. De jongen die een eend doodstampte met zijn voet, overtrad weer wel de wet. Het is allemaal op detailniveau vastgelegd. Stoplappen voor een misdaad die te groot is om met regeltjes te repareren. Dat wilde ik allemaal zo objectief mogelijk observeren en vastleggen.’

Jeroen Siebelink vult aan: ‘Een criminoloog is geen officier van justitie die zich bezighoudt met wat wel en wat niet mag. Roel stelt de onrechtvaardigheid van een systeem aan de orde. Zodra mensen geld verdienen met dieren, zijn die dieren niet goed beschermd tegen geweld. Elk ‘redelijk doel’ is volgens de wet genoeg om regels opzij te schuiven. Om dat te onderzoeken moest Roel zichzelf schuldig maken aan het overtreden van diezelfde wet. Door burgerlijk ongehoorzaam te zijn, kon hij zichtbaar maken hoe ons voedsel wordt geproduceerd.’

Wat is het ergste dat u dieren hebt aangedaan?

RB (Zucht…): ‘Van mij mogen ze me voor alles veroordelen: van het breken van poten tot het verwijderen van ledematen. Dat vind ik al heel erg. Ik moest ook dieren slaan of ‘aantikken’, zoals dat heet. Met een peddel, om te zorgen dat de runderen doorlopen. Ik had weleens geholpen bij het hardhandig bloed afnemen bij kalveren, maar niet meer dan dat. In het slachthuis waar het gebeurde, konden kalveren op weg naar hun slacht in een te brede gang altijd omkeren. En dus heb ik een kalf weleens op zijn kop getikt, om hem weer de juiste kant op te krijgen. Hetzelfde geldt voor taseren – het gebruiken van een stroomstootapparaat. Dat mag niet structureel, maar je wordt er in een slachthuis zó toe aangespoord dat je vanzelf meedoet. Als ik daarom veroordeeld zou worden wegens dierenmishandeling, ben ik het ermee eens.’

Na zijn drie jaar in de bio-industrie wilde Binnendijk zijn ervaringen op papier zetten. ‘Ik moest het echt van me afschrijven; ik was na drie jaar niet alleen fysiek, maar ook psychisch kapot’, zegt hij. Zijn vriendin opperde dat er een boek in zat. Hij zocht de hulp van Siebelink – auteur van onder meer de roman Pels, over de nertsenhouderij. Die motiveerde Binnendijk om er geen moralistisch betoog van te maken, maar open en eerlijk te zijn, ook over zijn eigen rol en misstappen. Uiteindelijk werd het boek een coproductie.

Roel Binnendijk Beeld Rein Janssen

De misstanden zijn tamelijk terughoudend opgeschreven. De bloedspetters druipen niet van de pagina’s.

JS: ‘Een bewuste keuze. Het is een pijnlijk verhaal, Roel beleefde talloze nare momenten, maar we wilden het de lezer niet inwrijven. Dieren eten van Jonathan Safran Foer uit 2009 heeft mij wel aangezet tot veganisme, maar het was soms horror. Wij wilden iets meer afstand en zochten liever het persoonlijke, psychologische avontuur. Wat doet die wereld met Roel? En met anderen in die industrie?’

De titel Onder de beesten lijkt niet alleen op de dieren te slaan, maar ook op de mensen in de bio-industrie.

RB: ‘Toch is het te makkelijk om elke dierenmishandelaar daar af te schilderen als een badguy. Er zit een hoop onverschilligheid in de jongens die met eenden staan te voetballen, maar als ik ze sprak, waren ze best sympathiek. Natuurlijk zijn individuen schuldig, maar zodra je dit op individuen gooit, worden enkele zondebokken geofferd en gaat de praktijk gewoon door.’

JS: ‘Een Roemeen die geen kant op kan of een jongen van 17 die zijn eerste baantje zoekt en niet beter weet, vind ik minder schuldig dan de manager van een slachthuis die er welbewust voor kiest om geld te verdienen over de ruggen van weerloze dieren.’

RB: ‘Als het om verantwoordelijkheid gaat, wijst iedereen naar elkaar. Ergens tussen het bedwelmen en het kelen wordt een dier gedood, maar waar ligt precies de schuld? Slachters zullen wijzen naar de boer, en die zal wijzen naar de consument. Uiteindelijk staat de beul aan de vitrine van de snackbar, voor een frikadel of een kroket.’

JS: ‘Onze conclusie is dat dit systeem het slechtste in mensen naar boven haalt. Daar verwijst de titel naar: deze industrie maakt mensen tot beesten. Het gaat om productie draaien en winst maken. Altijd moet er tempo gemaakt; tijd is geld.’

Jullie beschrijven waar de undercoverbeelden terechtkwamen: vooral bij commerciële media. De NOS staat bij de activisten bekend als ‘conservatief’, andere kwaliteitsmedia strooien ook bepaald niet met undercoverbeelden. Is er een verklaring voor dat verschil?

JS: ‘Wellicht dat commerciële omroepen zich ‘dichter bij het volk’ positioneren. Zo valt te verklaren waarom SBS erg op huiselijk dierenleed zit: nieuws over malafide hondenfokkers en mishandelde eendjes in het park. Maar zodra het over de bio-industrie gaat, haakt SBS af. Dan gaat het over structuren en systemen, en niet over incidenten. RTL heeft er op een of andere manier een radar voor ontwikkeld. NOS structureel niet. Mogelijk heeft RTL gewoon een manier ontdekt om zich te onderscheiden.’

De cynische uitleg is dat commerciële televisie nu eenmaal meer van sensatie en dus schokkende beelden houdt.

RB: ‘Het heeft mij in 2017 wel verrast dat de onthullingen over het slachthuis in het Vlaamse Tielt in Nederland groot werden gebracht, lange tijd aaneen. Misschien was dat ook de sensatie, ook al speelde het niet hier. De morele kruisvaarder, die je als activist toch bent, heeft die sensatie ook nodig, om er gebruik van te maken. Je moet enige onrust of geschoktheid creëren.’

In Tielt werden in 2017 varkens mishandeld, sommige verdronken in kokend water. Ook uw beelden uit Nederland werden door velen als schokkend ervaren. Toch lijkt er weinig veranderd. Je zou kunnen zeggen dat de meesten nu wel weten hoe het eraan toegaat in de bio-industrie, maar dat het ze onvoldoende interesseert.

RB: ‘Ik heb mezelf vaak de vraag gesteld of mijn werk invloed heeft gehad. Altijd te weinig. Maar ik ben ervan overtuigd dat je het op de langere termijn moet zien. Hoe vaker je zulke beelden ziet, hoe duidelijker het wordt dat er iets niet in de haak is. Ik geloof in wat de psychologie consistent minority noemt: een kleine, vasthoudende groep die steeds dezelfde boodschap brengt, kan overtuigingen doen groeien.’

JS: ‘Het carnisme zit diep in onze maatschappij verankerd. Mensen zien het als verraad wanneer je opkomt voor een andere soort of groep. Ook emancipatiebewegingen voor homo’s of mensen van kleur werden lang gezien als verraders. In dit geval is de heersende gedachte dat de mens nu eenmaal boven dieren staat. En er is dat hardnekkige fabeltje dat in onze hoofden is gestampt door de agro-industrie: een misplaatste trots op Nederland als landbouwland, dat dankzij z’n export ‘de wereld voedt’. Reken je de impact op dier, planeet en mens mee, dan is het een uiterst inefficiënte sector. Die bestaat nu driekwart eeuw en nóg zien we niet in dat we ons op een intelligentere manier moeten gaan voeden.’

Vorige week maakte de toezichthouder NVWA bekend dat in de eerste helft van 2022 zo’n 5.700 ‘tekortkomingen’ zijn vastgesteld in de 39 grote slachthuizen. In jullie boek lijkt de dienst niet erg te functioneren.

RB: ‘Inderdaad. Van geen van de overtredingen die ik filmde, had de NVWA iets genoteerd, er is geen rapport gemaakt. Nu lijkt het alsof ze hun werk goed deden, maar wat hebben de inspecteurs gemist? Ik zag het bij het taseren van kalveren. Dat mag niet, en soms waarschuwen dierenartsen daarvoor, maar zodra een inspecteur of arts weg is of de andere kant op kijkt, gaat het weer door. Goede, kritische dierenartsen, die er ook zijn, worden in die wereld al snel gezien als klootzakken.’

JS: ‘Een kwart van de begroting van de NVWA bestaat uit betalingen door de industrie voor keuringen bij transport en slachtingen. Dat is dus vrij letterlijk de slager die zijn eigen vlees keurt, in elk geval voor een kwart. Dan kun je nauwelijks spreken van onafhankelijkheid. Bovendien: die 5.700 ‘tekortkomingen’ hebben maar tot een heel klein percentage waarschuwingen geleid, laat staan boetes. Waarom? De NVWA danst naar het pijpen van een louter economisch departement, dat niet dier, natuur of burger beschermt, maar de reguliere boer.’

In het nawoord zeggen jullie dat dit boek ‘hoop en inspiratie’ wil bieden voor opvolgers van Roel. Kunnen we nog meer acties verwachten?

RB: ‘Er is me wel wat gevraagd, op andere terreinen. Door media. Maar daar is het niet van gekomen. De undercovermethode is heel populair, misschien toch vanwege die sensatie. Maar voor mij is het over. Nu ik met open vizier naar buiten treed, is die weg afgesloten. Ik blijf me inzetten voor dieren, ik werk nu bij Animal Rights, een organisatie voor dierenrechten.’

JS: ‘We hopen dat een nieuwe generatie infiltranten zal opstaan, want zolang mensen geld mogen verdienen aan dieren, wordt met dieren gesmeten. De organisatie Pro-Veg heeft berekend dat een diereneter gedurende zijn leven gemiddeld verantwoordelijk is voor de dood van ruim 81 duizend dieren, als je alle aspecten van consumptie meerekent, tot uitval, bijvangst en vismeel aan toe. We hopen dat mensen na dit boek bij zichzelf te rade gaan.’

Roel Binnendijk heeft nog een beschuldiging voor dierenmishandeling aan z’n broek hangen.

RB: ‘Ik kreeg in 2021 een uitnodiging voor verhoor, van de NVWA. Dat was naar aanleiding van mijn actie bij slachthuis Gosschalk in Epe, waar dieren geslagen en mishandeld werden. Ik begrijp dat ze een lijn moeten trekken: de jongens van Gosschalk én mij vervolgen. Daar heb ik een strafblad voor over. Al het bewijsmateriaal hebben ze op een presenteerblaadje gekregen.

‘Intussen heb ik mezelf allang veroordeeld voor de mishandelingen. Het is raar om op beelden mijn eigen handen terug te zien, die meewerken aan mishandelingen en geweld. Als ik daarvoor ook formeel veroordeeld word, ben ik het ermee eens. Het kan nog lang duren, soms hoor je helemaal niets meer – het is afwachten. Dat zegt iets over de willekeur in de aanpak van deze misstanden.’

Roel Binnendijk en Jeroen Siebelink: Onder de beesten - Undercover in de bio-industrie. Spectrum; 320 pagina’s; € 22,99.

Onder de beesten - Roel binnendijk en Jeroen Siebelink Beeld rv

De vee-industrie in cijfers In 2022 hield de Nederlandse vee-industrie 98 miljoen kippen, 11,3 miljoen varkens, 3,8 miljoen runderen en 489 duizend melkgeiten. In totaal werden vorig jaar 481.983 runderen geslacht, oftewel 9.269 per week. Op de gespecialiseerde varkensbedrijven worden gemiddeld 4.700 varkens per bedrijf gehouden. Op de ruim 14 duizend melkveebedrijven worden zo’n 1,5 miljoen melkkoeien gehouden en zo’n 825 duizend kalveren. De pluimveesector telt 496 duizend vleeskuikenbedrijven, waar gemiddeld ruim 85 duizend vleeskuikens per bedrijf worden gehouden. Op eierboerderijen worden gemiddeld 54 duizend leghennen gehouden. Vorig jaar waren er 433 geitenbedrijven. Op deze bedrijven werden ruim 600 duizend geiten gehouden, gemiddeld bijna 1.390 per bedrijf. Bron: CBS, Nieuwe Oogst

Reactie Centrale Organisatie voor de Vleessector ‘De COV herkent het hier geschetste beeld niet. De persoonlijke beleving van de auteurs strookt ook niet met rapportages van de NVWA, die namens de Nederlandse overheid op alle grote slachterijen permanent met meer dierenartsen aanwezig is en zo toezicht uitoefent op een correcte bedrijfsvoering. ‘Zo blijkt uit de jongste Naleefmonitor van de NVWA dat de Nederlandse roodvleesslachterijen voor ruim 99,5 procent voldoen aan welzijns- en hygiëne-regelgeving. Terwijl in deze periode ruim 40 procent meer controles werden gehouden, leverde dat 20 procent minder aantekeningen op. De COV is er daarbij van overtuigd dat de NVWA volledig onafhankelijk opereert, volstrekt anders dus dan de auteurs suggereren. ‘Alle slachterijen in Nederland hebben continue camerasystemen om het dierenwelzijn te borgen. Bij grotere slachterijen gaat het om tientallen intelligente camera’s, mede met dierenwelzijnsorganisaties ontwikkeld, waarmee overtredingen direct worden uitgeselecteerd.’