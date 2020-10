Deze cijfers bepalen hoe streng de nieuwe coronamaatregelen worden

Mondkapjes en waarschuwingsborden op de Wallen in Amsterdam. Beeld ANP

In de vandaag uitgelekte versie van de ‘Routekaart Coronamaatregelen’ is de belangrijkste indicator het aantal positieve testen per 100 duizend inwoners per week. Als dit getal boven de 50 zit, dan worden er aanvullende maatregelen getroffen. Op maandag kwam met 235 besmettingen per 100 duizend inwoners per week het hoogste risiconiveau ‘Zeer ernstig’ dicht in de buurt. Dat begint bij 250.

Bij elk risiconiveau zijn er verplichte en te overwegen maatregelen vastgelegd. Voor die mogelijke maatregelen wordt niet alleen naar de gemelde besmettingen gekeken, maar ook naar zogeheten contextindicatoren. De belangrijkste vindt u hieronder.

Het percentage van de testen dat positief is zegt iets over hoe snel het virus zich verspreidt. Bij minder dan 5 procent is er volgens de routekaart niet veel aan de hand, maar meer dan 10 procent positieve testuitslagen is geen goed teken. Afgelopen week was dit percentage volgens een twitterbericht van de GGD-GHOR ruim 13 procent.

Andere belangrijke cijfers zijn het aantal ziekenhuis- en ic-opnamen. Bij meer dan 40 ziekenhuisopnamen of meer dan 10 ic-opnamen per dag is de situatie ernstig, bij 20 of meer ic-opnamen of 80 of meer ziekenhuisopnamen zeer ernstig.

Verder wordt gekeken naar het percentage verpleeghuislocaties met minimaal 1 besmette inwoner, welk percentage hierbij als acceptabel wordt gezien door de overheid is nog niet bekend. De R-waarde, het reproductiegetal dat aangeeft hoe snel het virus zich verspreidt, geeft ook inzicht, maar vooral achteraf. De R-waarde kan alleen voor enkele weken terug met enige zekerheid kan worden geschat.