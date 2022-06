Deze boer stond voor het huis van minister Van der Wal, spijt heeft hij niet. ‘De overheid komt ook in onze huizen, op onze erven, bij onze kinderen’

Melkveehouder Wim Bonestroo bezocht vrijdagavond met tientallen trekkers het woonhuis van VVD-minister Christianne van der Wal (Stikstof en Natuur). Beeld ANP

Tijdens het protest boden ze de minister haar ‘ontslagbrief’ aan. Hun protest leidde tot heftige kritiek, omdat de boeren de privésfeer van de minister binnendrongen. Haar woordvoerder stelde dat ze hiermee een ‘rode lijn’ overgingen en noemde dit onacceptabel.

Waarom ging u vrijdagavond naar het huis van de minister?

‘Wij worden als boeren niet gehoord. Drie jaar lang hebben we allerlei ideeën aangedragen om de stikstofproblemen op te lossen. Maar wat we ook zeggen - er wordt niets mee gedaan. Daardoor is er langzaam een verharding in ons geslopen.’

Maar dit gaat toch een grens over? Het gezin van de minister heeft hier niets mee te maken. Haar kinderen zaten volgens haar trillend in huis.

‘Ik weet dat het veel impact heeft om iemand op zijn privéterrein aan te spreken. Maar je moet begrijpen dat wij ons bijna hetzelfde voelen. Want de overheid komt ook in onze huizen, op onze erven, bij onze kinderen. Families wonen soms al drie, vier, vijf generaties lang op een boerderij, en ineens zegt de overheid: jij bent overbodig, je hoort hier niet. Als je zoiets tegen een boer zegt, dan kom je niet alleen aan zijn bezittingen, maar ook aan zijn privéleven, aan hemzelf. Ons werk, dat is ons leven. Als jou dat zou gebeuren, dan zou je je toch ook met hand en tand verzetten?’

‘En dat die kinderen daar trillend in huis zaten - dat viel wel mee. Ze waren een jaar of zestien, achttien. Haar dochter kwam nog naar buiten om een paar vrienden op te halen.’

Hoe ontstond deze actie?

‘Het was een initiatief van mij en van een andere boer. Nadat vrijdag de stikstofplannen bekend werden, zeiden we tegen elkaar: er moet nú wat gebeuren, we moeten een statement maken. We hebben er niet lang over nagedacht. We wisten dat de minister in het dorp hier acht kilometer verderop woonde. Het leek ons een goed idee om naar haar huis te gaan. Als je niet horen wil, dan moet je maar voelen. We wisten ook dat we snel veel mensen konden ronselen. We staan allemaal op scherp.’

Hoe ronselde u mensen dan?

‘Sinds de boerenprotesten zitten we met 400 man in twee whatsappgroepen. Ik heb een bericht geplaatst: we gaan op actie en we blijven in de buurt. Ik zei er niet bij waar we heen zouden gaan. Veertig man zeiden: wij gaan mee. Daarna zijn we bij mij op de boerderij bij elkaar gekomen en heb ik verteld dat we de minister een bezoekje gingen brengen. Ze vonden het een mooi initiatief. Niemand haakte af. Van tevoren hebben we gevraagd om het netjes te houden. Dus geen geweld, geen intimidatie. Daarna zijn we met dertig trekkers op weg gegaan. Ik reed voorop.’

Wat gebeurde er? Stond er politie?

‘Nee. Ik vermoed dat we haar hiermee hebben verrast. Haar man kwam naar buiten. Ik had mijn trekker pontificaal voor het hek gezet. Met zijn handen omhoog gebaarde hij dat ik niet verder mocht komen. Ik ben gestopt en heb gevraagd of de minister thuis was. Op blote voeten kwam ze naar buiten. Ze zag er niet bang uit, gaf ons gewoon een hand. Daarna hebben we gepraat, een half uur lang. Er is geen onvertogen woord gevallen. Niemand heeft zijn stem hoeven verheffen. Het bijzondere was dat we elkaar uit lieten praten.’

U stelt dat er een rustige sfeer was, maar in de filmpjes is te zien dat boeren boos begonnen te schreeuwen. Dat is toch intimiderend?

‘Dat ligt iets anders. Wij hadden het gesprek net gehad, toen er nóg een groep boeren op trekkers aankwam. Op dat moment zei de minister dat het klaar was en dat ze naar binnen ging. Maar die groep wilde ook graag zijn zegje doen. Ik heb toen bemiddelend opgetreden. Uiteindelijk is iedereen vertrokken.’

Moet uw eigen veestapel ook inkrimpen door de stikstofplannen?

‘Ik woon tussen de natuurgebieden, maar ik heb eerder aanpassingen doorgevoerd, dus ik verwacht niet dat ik moet reduceren. Deze actie is geen eigenbelang. Ik kom op voor alle agrariërs van Nederland. De minister heeft tijdens ons gesprek erkend dat de overheid veel fouten heeft gemaakt in dit dossier. Dat gaf ze ruiterlijk toe. Al was ze wel stellig over haar taak: ik had niet de indruk dat ze volgende week alles af zou blazen.’

Wat voor een reacties krijgt u van boeren?

‘Ik krijg de hele zaterdag al duimpjes en spierballen-emoji’s binnen. Slechts één boer heeft me laten weten dat hij het te ver vond gaan. Ik vind dat we te lang lief zijn geweest. In mijn regio wordt soms opgekeken tegen mensen met een hogere baan. Mensen vinden dat je geen grote mond mag hebben. Maar ik ben dat punt voorbij. Ik heb heel zware jaren gehad; ik heb tegen een faillissement aangezeten. Daar ben ik enorm door gehard. Ik ben te vaak teleurgesteld door hogergeplaatsten om nu beleefd te blijven.’

Maar er moet toch iets gebeuren om die uitstoot te verminderen?

‘Ik vergelijk dit met het gas in Groningen en met de toeslagenaffaire. Boeren zijn de afgelopen jaren in de media óf neergezet als milieuvervuilers óf als dierenbeulen. Terwijl we hooggekwalificeerd voedsel produceren. We zijn 24 uur per dag bezig met dit werk. Daar zit zo veel emotie in. We zijn misschien wat minder mondig en minder goed georganiseerd, maar dit klopt gewoon niet. Onze stikstofuitstoot moet omlaag omdat er huizen moeten komen en omdat er infrastructuur moet worden aangelegd. De boeren moeten bloeden.’

Heeft u spijt?

‘Helemaal niet. We hebben drie jaar lang geprobeerd om gehoord te worden en nu heeft iedereen binnen 24 uur ineens begrepen waar het over gaat.’