Deventer vreest voor het lot van Furkan: ‘Ik mis die jongen’

Mensen komen spullen brengen in de Centrum Moskee die naar het aardbevingsgebied zullen worden gebracht. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Clubvrijwilliger Sefket Karademir (63) weet het zeker, zegt hij dinsdag in de winterzon voor de voetbalkantine van SV Turkse Kracht Deventer. Als Furkan er afgelopen weekend bij was geweest, dan had het eerste elftal niet met 3-0 verloren.

Maar hij was er dus niet. En de vrees in de hele Turks Nederlandse gemeenschap in Deventer is dat die ‘stille, lieve, sympathieke’ Furkan Kazci (26) ‘met dat goede rechtse schot’ misschien nooit meer meedoet bij TKD 1. Want in plaats van Deventer was Furkan zondag in Kahramanmaras. De Turkse stad waar hij nietsvermoedend ging slapen in een gebouw dat die nacht zou instorten door de zware aardschokken.

Sinds de Deventer blikfabriek Thomassen & Drijver in de tweede helft van de vorige eeuw arbeiders uit het oosten van Turkije naar Nederland haalde, is een innige band ontstaan tussen de stad en de toen nog nieuwe bewoners. Veelzeggend: Deventer is de enige stad buiten de Randstad met een Turks consulaat (de andere zitten in Rotterdam en Amsterdam, de ambassade in Den Haag). Niet voor niets, want met zo’n 10 duizend Nederlanders met Turkse wortels heeft Deventer (100 duizend inwoners) vandaag de dag een relatief grote Turks-Nederlandse gemeenschap.

Wijkagenten met bloemen

Voor burgemeester Ron König is het dan ook vanzelfsprekend dat hij dinsdagmiddag in de Centrum Moskee zijn medeleven betoont aan deze grote groep Deventenaren. ‘Goed dat jullie er ook zijn’, zegt hij tegen twee wijkagenten die een bos witte bloemen komen aanbieden. En tegen het moskeezaaltje vol mannen: ‘Ik begrijp dat jullie veel familie in het aardbevingsgebied hebben. Met jullie zijn wij als stad ook verdrietig om wat daar is gebeurd’.

Veel meer dan dit, ‘dicht bij de mensen staan, laten blijken dat we er zijn’, kan hij op dit moment niet doen, zegt de burgemeester als hij weer buiten is. ‘Straks, als er gerichte hulp bij de wederopbouw nodig is, dan wil ik als gemeente zoveel mogelijk aansluiten bij lokale initiatieven.’

Bij de zijingang van de moskee is het intussen een komen en gaan van busjes vol tassen met hulpgoederen. Luiers, dekens, kleding, alles wordt aangevoerd en moet nog deze week op de vrachtwagen naar het winterse gebied in Turkije. ‘Ach, dit is zo mooi’, zegt moskeevoorzitter Kerem Alan met zijn hand op zijn hart. ‘Deze stapels dekens, die kwam een Nederlander net gewoon brengen. Zo mooi.’

Ook bij de moskee zijn er zorgen om Furkan. Hij is een van de acht Nederlanders die bij het ministerie van Buitenlandse Zaken als vermist zijn opgegeven in Turkije. ‘We maken ons ernstig zorgen over hun situatie en doen wat we kunnen om zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen voor hun familie en vrienden.’ Over Furkan weten ze bij de moskee niet meer dan dat zijn ouders zijn vertrokken naar Turkije.

‘We zijn één’

Ze zijn niet de enigen die daarheen willen. In het centrum van Deventer is het Turkse consulaat afgeladen vol. Ali Kaglayan is gekomen om zijn paspoort te verlengen, zodat hij naar Turkije kan. Op zijn 13de kwam hij naar Nederland en daarna was hij geregeld in het aardbevingsgebied. Familie heeft hij er niet, maar dat doet er voor hem niet toe: ‘We zijn één.’

Kaglayan staat op het punt elektrische kacheltjes en dekens in te slaan. ‘Dit weekend rij ik er in mijn Dodge Ram-terreinwagen heen’, zegt hij. ‘Om te helpen, dingen voor de mensen te kopen, puinruimen. Of om alleen maar iemand te omarmen.’

De Turkse Elçin Erdem (27) woont sinds twee jaar voor werk in Nederland en heeft zich zojuist laten registreren om vanuit Deventer in mei te kunnen stemmen voor de Turkse verkiezingen. Ze heeft veel vrienden in het rampgebied. ‘Het is veel erger dan wat we hier te zien krijgen’, zegt ze. ‘Via sociale media en WhatsApp krijg ik van vrienden heel veel beelden uit gebieden waar nog helemaal geen hulp is. In andere delen beginnen ze niet met graven als ze geen stemmen horen.’

Erdem pakt haar telefoon. ‘Hier, moet je dit zien’, zegt ze terwijl ze een Instagramvideo laat zien. ‘Deze mensen horen geluiden onder het puin, maar worden tegengehouden als ze willen gaan zoeken.’

Het zijn beelden van kapotte steden die Karademir, de clubvrijwilliger ‘die iedereen kent’ bij voetbalclub Turkse Kracht, niet kan aanzien, zegt hij bij de verder verlaten vereniging. ‘Iedereen gaat een keer dood, maar onder het puin, dat is verschrikkelijk.’

Voorlopig geen voetbal

Clubbestuurder en huisarts Yenal Izci laat tussen zijn consulten door telefonisch weten dat de club de voetbalbond KNVB heeft gevraagd om de competitiewedstrijden van alle teams voorlopig te schrappen, omdat ‘iedereen te erg van slag is’. Ook Izci heeft geen nieuws over de vermiste speler, behalve dat twee neven die Furkan daar bezocht levend uit het hetzelfde gebouw zijn gekomen. ‘Van Furkan zelf is nog steeds niets vernomen, we blijven hopen op een goede afloop.’

Vrijwilliger Karademir zegt het hem na, maar evengoed schieten zijn ogen vol tranen. Hij brengt het shaggie en de kruiskopschroevendraaier waarmee hij een kapot slot probeert te repareren over naar zijn ene hand, zodat hij de andere vrij heeft om de natte ogen achter zijn bril droog te vegen. ‘Ik mis die jongen.’