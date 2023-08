Deventer moordzaak hoeft niet te worden herzien, luidt advies aan Hoge Raad

Ernst Louwes reageert woedend op zijn veroordeling in 2004. Beeld Robin van Utrecht / ANP

De Deventer moordzaak is een van de langstlopende en meest omstreden Nederlandse strafprocessen. Na een vrijspraak in 2000 werd fiscaal jurist Ernest Louwes, die zelf altijd heeft ontkend, in hoger beroep veroordeeld tot 12 jaar gevangenisstraf voor de moord op zijn cliënt Jacqueline Wittenberg in 1999. Dit proces moest worden overgedaan toen bleek dat rechercheurs hadden gefraudeerd met processen-verbaal en de geurhondenproef.

In 2004 werd Louwes opnieuw veroordeeld op ‘verbetering van gronden’: volgens een NFI-medewerker was zijn dna door geweld op de blouse van zijn cliënt gekomen. Bovendien had zijn mobiele telefoon kort voor de moord een telefoonmast aangestraald in Deventer, waar het slachtoffer in haar woonhuis dood was aangetroffen.

De afwijzing van Louwes’ herzieningsverzoek is opmerkelijk, omdat het coldcase-team van de politie in Amsterdam vorig jaar, in opdracht van Aben, een onderzoeksrapport uitbracht waaruit blijkt dat ontlastend bewijs destijds door de recherche is achtergehouden, de betreffende rechercheurs leden aan tunnelvisie en de bloes met het dna-bewijs ‘weinig bewijswaarde’ heeft. Nadat eerder ontlastend telecom-bewijs bekend werd, hebben drie telecom-experts hun belastende verklaring ingetrokken.

