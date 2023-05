Deutsche Bank schikt voor 75 miljoen dollar met slachtoffers Jeffrey Epstein

Jeffrey Epstein in de rechtbank in West Palm Beach, Florida, 30 juli 2008. Beeld Uma Sanghvi / AP

De Deutsche Bank wil voor 75 miljoen dollar schikken in een rechtszaak die is aangespannen door vrouwen die misbruikt zijn door zedendelinquent Jeffrey Epstein, aldus de advocaten van de slachtoffers. Ze beschuldigen de Deutsche Bank van het faciliteren van vrouwenhandel en het grootschalige seksueel misbruik door de Amerikaan. Epstein pleegde in 2019 zelfmoord in de gevangeniscel waarin hij zat in afwachting van zijn proces wegens beschuldigingen van sekshandel.

Medewerkers van de Deutsche Bank zouden jarenlang signalen in de wind hebben geslagen die duidden op verdachte activiteiten. Zo zou Epstein van zijn Deutsche Bank-rekening onder andere grote sommen geld hebben overgemaakt naar vrouwen in Oost-Europa en wel 800 duizend dollar contant geld hebben opgenomen.

De twee advocaten die de zaak leiden, Edward Boies en David Edwards, noemen het een ‘baanbrekende schikking’. Volgens hen gaat het waarschijnlijk om de grootste schikking voor sekshandel in de geschiedenis van de VS waarbij een bankinstelling betrokken is. Zoals gebruikelijk in de Verenigde Staten moet de schikking nog worden goedgekeurd door een federale rechter.

Het proces is aangespannen door één slachtoffer dat spreekt namens een groep, een zogenaamd ‘class action process’. De vrouw in wier naam het proces wordt gevoerd wil anoniem blijven en wordt daarom in de stukken aangeduid met de fictieve naam Jane Doe.

In de aanklacht beschrijft ze hoe ze gedurende vijftien jaar werd misbruikt door Epstein en zijn vrienden en daarvoor contant werd betaald. Volgens haar verkoos de Deutsche Bank ‘winst boven het volgen van de wet’, omdat ze wisten dat ze ‘miljoenen dollars zouden verdienen aan het faciliteren van de sekshandel van Epstein. Het geld van de schikking zal worden worden verdeeld over de groep van ongeveer 125 vrouwen die bij de aanklacht betrokken waren.

Niet smetteloos

Volgens The Wall Street Journal, die als eerste over de schikking berichtte, bekent Deutsche Bank geen schuld en wil niemand bij de bank de overeenkomst bevestigen. Wel verwees woordvoerder Dylan Riddle naar een verklaring uit 2020 waarin de bank het aannemen van Epstein als klant een fout noemt. De Deutsche Bank deed zaken met Epstein sinds 2013, toen hij al was veroordeeld voor het verkrijgen van een minderjarige voor prostitutiedoeleinden en dus officieel te boek stond als zedendelinquent.

Ook bracht Riddle donderdag een wat cryptische algemene verklaring naar buiten, waarin staat dat de Deutsche Bank ‘aanzienlijke vooruitgang heeft geboekt bij het oplossen van een aantal problemen uit het verleden’ en ruim 4 miljoen dollar heeft geïnvesteerd in betere controles en het bestrijden van financiële criminaliteit.

De kwestie-Epstein is de zoveelste vuile veeg op het blazoen van de Deutsche Bank. Het ooit onberispelijke imago van de financiële instelling is de afgelopen jaren zwaar beschadigd geraakt door het ene schandaal na het andere. De bank bleek te grossieren in boekhoudfraude, klanten te helpen bij het ontduiken van belasting en het niet zo nauw te nemen met antiwitwasregels, waarvoor de bank in totaal zo’n 17 miljard euro aan boetes betaalde.

Vergelijkbare rechtszaak

Deutsche Bank ging in zee met Epstein nadat de Amerikaanse bank JPMorgan Chase de samenwerking al had beëindigd na kritiek op de dubieuze handel en wandel van Epstein. Tegen deze Amerikaanse bank, waar Epstein tussen 1998 en 2013 bankierde, hebben Epsteins slachtoffers een vergelijkbare rechtszaak aangespannen. Die dient op de Amerikaanse Maagdeneilanden, waar Epstein een privé-eilandje bezat en hij en zijn vrienden naar verluidt jonge vrouwen misbruikten.

In deze zaak werd vorige week Elon Musk gedagvaard, omdat Epstein hem zou hebben proberen te werven als klant van JPMorgan Chase. De rechters willen weten wat de topman van Tesla en Twitter wist van Epsteins criminele activiteiten en of Musk vergoedingen aan Epstein of JPMorgan Chase betaalde. Het is nog niet duidelijk of en op welke manier de schikking van de Deutsche Bank de zaak tegen JPMorgan Chase beïnvloedt.