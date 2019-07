Deutsche Bank ontkent aansprakelijkheid voor geruchtmakende Vestia-affaire maar betaalt toch 175 miljoen

Het hoofdkantoor van Deutsche Bank in Frankfurt. Beeld REUTERS

Deutsche Bank erkent geen enkele aansprakelijkheid voor de Vestia-affaire, maar koopt de juridische procedure die de twee sinds 2016 in Londen uitvechten dus af. De afkoopsom van 175 miljoen euro is aanzienlijk minder dan de 840 miljoen die Vestia eiste, maar komt voor de woningcorporatie zonder meer gelegen. Financieel staat Vestia er namelijk nog altijd slecht voor. Beide partijen reageren niet inhoudelijk op de deal. Dergelijk stilzwijgen is gebruikelijk bij schikkingen in de financiële sector.

Jarenlang verkocht Deutsche Bank samen met elf andere zakenbanken rentederivaten aan Vestia; complexe financiële producten die de corporatie moesten beschermen tegen een rentestijging. Maar toen de rente in 2011 maar bleef zakken, raakte Vestia door de derivaten in grote financiële problemen. Zo erg dat de Rotterdamse woningcorporatie begin 2012 alle Nederlandse corporaties dreigde mee te sleuren in een dramatisch faillissement. De schade van het debacle bedroeg uiteindelijk minimaal twee miljard euro. Een strop waar de huurders van Vestia nog steeds de zure vruchten van plukken.

Corrupte kasbeheerder

Deutsche Bank was de een na grootste verkoper van derivaten en leverde ook de meest exotische producten. De bank verdiende er jarenlang honderden miljoenen euro’s aan. Vestia neemt het Deutsche kwalijk dat het producten verkocht die niet pasten bij een woningcorporatie. Maar bovenal laakt de corporatie de zeer dubieuze relatie die Deutsche erop nahield met Vestia's corrupte kasbeheerder Marcel de Vries.

Deutsche trakteerde De Vries op dure etentjes, bezoekjes aan voetbalwedstrijden en chique nachtclubs. Bovendien miste de bank allerlei signalen die erop wezen dat De Vries corrupt was. De Vries handelde namelijk via een financieel tussenpersoon, die jaarlijks miljoenen euro’s verdiende aan de handel tussen Deutsche en Vestia. Die tussenpersoon, Arjan Greeven, betaalde jarenlang de helft van zijn verdiensten door aan De Vries, die zo'n 10 miljoen euro opstreek. De fraude geldt als het ernstigste incident dat zich ooit in de Nederlandse volkshuisvesting heeft voltrokken.

Greeven, die de fraude in 2012 zelf aan het licht bracht, heeft later getuigenissen afgelegd over de handelswijze van zakenbankiers. Hij is er altijd stellig van overtuigd geweest dat de handelaren van Deutsche wisten dat De Vries fout zat.

Rechtszaak

Deutsche ontkende altijd dat het van de fraude afwist. Maar in 2016 begon Vestia dus toch een procedure tegen de derivatenbank. Vestia zei steeds dat het hoopte een rechtszaak te vermijden, maar Deutsche stelde dat de bank niets te verwijten valt en liet het op een rechtszaak aankomen. Daarvoor stonden de twee partijen afgelopen maanden in Londen voor de rechter, waar zij elkaars getuigen aan de tand voelden.

Wat de twee partijen ertoe heeft bewogen nu wel een schikking te treffen is niet duidelijk. Maar de penibele situatie waarin Deutche Bank verkeert, is mogelijk een van de redenen. De bank kondigde recent een massa-ontslag aan van achttienduizend medewerkers. De gênante getuigenissen van Deutsche-bankiers die jarenlang een kasbeheerder volgooiden met Dom Perignon in dure Londense clubs zijn in die situatie zeer onwelkom voor de bank.

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken reageert positief op het nieuws: ‘Goed nieuws dat aan deze langslepende zaak een einde is gekomen. Deze uitkomst levert ook een belangrijke bijdrage aan het financiële herstel van Vestia. De corporatie is daar druk mee bezig , maar heeft nog een lange weg te gaan.’