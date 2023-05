Deutsche Bahn naar rechter vanwege Duitse spoorstaking

Stilstaande treinen in München tijdens de vorige staking in maart. Beeld AFP

De grote spoorvakbond EVG heeft opgeroepen tot een staking om de eisen voor een forse loonsverhoging voor spoorpersoneel vanwege de hoge inflatie kracht bij te zetten. De staking moet duren van zondagavond 22.00 uur tot dinsdag middernacht, maar dat vindt Deutsche Bahn ‘disproportioneel’. De vervoerder is bang dat klanten die niets te maken hebben met het arbeidsconflict worden geschaad. Daarom was juridische actie noodzakelijk, aldus het spoorbedrijf.

Internationale treinen ook getroffen

Vooralsnog zijn alle langeafstandstreinen geschrapt en ook het regionale vervoer ligt grotendeels stil. Het goederenvervoer zou eveneens hard worden geraakt.

Ook internationale treinen van Nederland en Duitsland rijden als de staking doorgaat vanaf zondag niet. Het gaat daarbij om de ICE-treinen, de intercity van Amsterdam naar Berlijn en de slaaptreinen naar Zwitserland en Oostenrijk.

De dienstregeling van de regionale vervoerder Arriva wordt eveneens geraakt. Volgens Arriva zal de trein tussen Heerlen en het Duitse Aken waarschijnlijk niet rijden, net als de trein tussen het Groningse Bad Nieuweschans en Weener, net over de Duitse grens. Volgens Deutsche Bahn zal de staking ook impact hebben op het bredere Europese treinverkeer omdat Duitsland een belangrijk spoorknooppunt is.

Eis van 12 procent

Spoorbond EVG eist voor de 230 duizend medewerkers van Deutsche Bahn en andere spoorbedrijven een loonsverhoging van 12 procent of een jaar lang minstens 650 euro extra per maand. Deze verhoging is op zijn plaats nu de prijzen zo snel stijgen, aldus de bond.

EVG zegt dat met de nieuwe actie de druk op Deutsche Bahn en andere spoorbedrijven om in te stemmen met de looneisen ‘duidelijk wordt vergroot’. De bond zegt ook geen andere keuze te hebben dan opnieuw te staken omdat er amper beweging is aan de onderhandelingstafel.

EVG-onderhandelaar Cosima Ingenschay zei op een persconferentie dat het geduld van spoorwerkers op begint te raken en dat een staking van vijftig uur noodzakelijk is om aan te tonen hoe ernstig de situatie is.

Dit zou de tweede grote staking in een jaar tijd zijn voor de normaal niet erg stakingsbeluste Duitsers. Eind maart staakten Duitse spoormedewerkers ook. Ook het vliegverkeer lag toen voor een groot deel stil.