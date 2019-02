Deuk in Poetins macho-imago: president gewond tijdens judopartij

President Poetin traint met het Russische judoteam in Sotsji. Beeld AFP

Tot overmaat van ramp raakte Poetin (66) ook nog gewond in een sport die hem al zijn hele leven mateloos interesseert: judo. De ‘boosdoener’ was niemand minder dan Beslan Moedranov, die goud won op de Olympische Spelen drie jaar geleden in Rio de Janeiro.

Poetin liep ’s avonds het Yug-Sport-centrum in Sotsji binnen na urenlange besprekingen met de Iraanse leider Rouhani en de Turkse president Erdogan over beëindiging van de oorlog in Syrië. Gestoken in judopak meldde de president zich bij het nationale team om met ze mee te trainen. Poetin, die in het bezit is van de zwarte band, was in zijn jonge jaren jeugdkampioen in Sint-Petersburg.

Op internet zijn tal van filmpjes te zien waarin hij met judoka’s in ‘gevecht’ gaat, onder andere in zijn eigen video ‘Leer judo met Vladimir Poetin’. Pikant: in vrijwel alle filmpjes werkt de president zijn tegenstander vliegensvlug tegen de grond, en niet andersom. Toen de Russische leider met Moedranov begon te ‘sparren’, belandde ook de Olympische kampioen in luttele seconden op de mat. Maar als het tweetal elkaar hierna vastpakt voor een nieuwe partij, geeft Poetin aan dat hij zich heeft bezeert.

Poetin werkt een van de leden van het nationale judoteam tegen de grond. Beeld AFP

Uitgedaagd voor ‘echt’ gevecht

Moedranov snelt vervolgens naar de kant om een pleister en tape te regelen. De pers, die had moeten registreren hoe sportgezind de Russische leider is, ziet hoe de Russische judokampioen zich ontfermt over de gekneusde vinger van de president. Hierna vervolgt Poetin het gevecht en werkt hij Moedranov nog twee keer tegen de grond. ‘Sport verbetert mijn humeur’, bezweert de president na afloop. ‘Ik kan zeggen dat het je helpt om realistisch te zijn.’

Het gemak waarmee Poetin al jaren in zijn talloze judopartijtjes wint, is niet bij iedereen in goede aarde gevallen. Een Poolse generaal daagde de Russische leider vorig jaar uit voor een ‘echte mannengevecht’. Volgens Marek Sokolowski, een judo-instructeur, zou Poetin geen enkele kans maken tegen hem. In 2017 riep de Amerikaan Benjamin Wittes, liefhebber van gevechtssporten, de president ook op tot een partijtje judo. Voorwaarde: het moest in een land zijn waar Wittes niet gearresteerd zou worden als hij Poetin direct op de vloer zou hebben gegooid.

Wittes, die een zwarte band heeft in taekwondo en aikido, noemde Poetin op sociale media onder andere een ‘bedrieger’. ‘Hij vecht alleen tegen mensen die hij in zijn macht heeft en die voor hem tegen de grond gaan’, aldus de Amerikaan op Facebook. Tot een gevecht met een van hen is het uiteraard nooit gekomen.