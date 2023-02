Detailhandel zette in 2022 meer om door inflatie, opbrengst van webwinkel nam af

De Kalverstraat in Amsterdam. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Hogere prijzen leiden tot meer omzet in detailhandel

De verkoop van de Nederlandse detailhandel is in het laatste kwartaal van 2022 met 3 procent gedaald ten opzichte van een jaar eerder. Toch werd er 7 procent meer omgezet, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Dat de omzet stijgt bij een lager verkoopvolume, komt door hogere prijzen van de verkochte producten. Dit verschil tussen verkoop- en omzetcijfers was ook al zichtbaar in het tweede en derde kwartaal van 2022, toen de inflatie snel toenam, maar was in het laatste kwartaal het grootst.

Deze discrepantie is het grootst bij supermarkten, met 4,6 procent minder verkoop en 8,2 procent meer omzet. Dit betekent niet meteen meer winst: door de inflatie zijn voor veel verkopers ook de kosten gestegen.

Voedselspeciaalzaken, zoals bakkers en slagers, zagen de verkoop het meest teruglopen. Verkopers van consumentenelektronica verkochten niet alleen minder, maar draaiden ook minder omzet. Consumenten kochten wel meer kleding en schoenen dan vorig jaar.

Opbrengst webwinkels neemt af na twee vette coronajaren

De online omzet van detailhandelaren is in 2022 gekrompen, voor het eerst sinds het CBS in 2014 begon met meten. In het vierde kwartaal nam de opbrengst via internet af met 1 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Winkels die zowel online als in fysieke winkels verkopen zetten vrijwel evenveel om. Bij winkels die alleen via internet verkopen was de omzet bijna 2 procent lager.

De daling in 2022 volgt na twee jaren van flinke groei. Mede vanwege winkelsluitingen werd er in 2020 en 2021 veel meer online gewinkeld. De omzetdaling is dus deels het gevolg van de terugkeer naar normaal. Wel ligt het omzetniveau van webwinkels nog hoger dan voor de pandemie.