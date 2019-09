Desperate Housewives-actrice Felicity Huffman moet cel in omdat ze kind met omkoping op de universiteit wilde krijgen

De actrice Felicity Huffman verlaat samen met haar echtgenoot, de acteur William H. Macy, de rechtszaal in Boston. Beeld AFP

Met tranen in haar ogen vertelde Huffman, die bekend is van de serie Desperate Housewifes, hoeveel spijt ze heeft. ‘Ik besef dat liefde en de waarheid hand in hand moeten gaan’, zei ze tegen de rechter. Deze legde haar, naast de celstraf, ook nog een werkstraf van 250 uur en een boete van 30 duizend dollar op.

In maart dit jaar onthulde de FBI het omkoopschandaal waarbij rijke ouders in totaal 25 miljoen dollar hebben betaald om hun kinderen op Amerikaanse topscholen te krijgen. Onder de gearresteerden bevonden zich twee Hollywoodsterren: Felicity Huffman en de Full House-actrice Lori Loughlin.

De verdachten hadden bijvoorbeeld geprobeerd om hun kinderen voor te doen als topsporters, wat ze helemaal niet waren. Via deze route hoopten ze hun kroost, met medewerking van corrupte trainers van de universitaire sportteams, bij de opleiding naar binnen te loodsen. Andere ouders lieten het beruchte universitaire toelatingsexamen, de Scholastic Assessment Test (SAT) door een plaatsvervanger doen, of lieten de fouten corrigeren.

Microfoontje

Dit werd allemaal geregeld door William ‘Rick’ Singer, die een bijles- en schoolkeuzebedrijf in Californië runde, dat scholieren voorbereidde op de toelatingstest. Hij bedacht op een gegeven moment dat hij de kinderen ook op een andere manier kon helpen om bij de topscholen binnen te komen. Toen hij spijt kreeg, werkte Singer mee met de FBI, en lapte zijn klanten en medeplichtigen erbij door een microfoontje te gaan dragen.

Boven de zaak hangt ook de discussie over wit privilege, en er wordt scherp in de gaten gehouden of deze ouders soepeler worden behandeld dan arme of zwarte mensen die zijn beschuldigd van fraude met betrekking tot onderwijs. De aanklagers wezen op de zaak van Kelly Williams-Bolar, een Afrikaans-Amerikaanse alleenstaande moeder die tot vijf jaar cel werd veroordeeld omdat ze het adres van haar vader had gebruikt om haar kinderen op een school in een betere buurt te krijgen. De straf werd later omgezet in 10 dagen cel, drie jaar voorwaardelijk en 80 uur werkstraf.