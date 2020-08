Desastreus televisie-interview is wake-up call voor Trump

Trump met zijn aantekeningen die zijn gelijk moeten aantonen tijdens het interview met Jonathan Swan. Beeld Axios / HBO

Eerdere presidentskandidaten, zoals Obama, Bush en Reagan wisten zich te herstellen na soortgelijke uitglijders. Maar zij luisterden naar hun campagnemedewerkers. Trump trekt zich van niemand iets aan.

Het veelbesproken interview met journalist Jonathan Swan – dat maandagavond werd uitgezonden door Axios en HBO – legt op pijnlijke wijze bloot dat de president niet goed voorbereid is op kritische vragen over kwesties die zijn land momenteel splijten. Critici vergeleken het gesprek met een ernstig auto-ongeluk. Ook vanuit Trumps perspectief was het een desastreus interview.

Zo lijkt hij niet op de hoogte van het feit dat de VS het qua coronabestrijding veel slechter doet dan de meeste andere landen. Volgens de president tonen de statistieken juist aan dat de VS het beter doet dan de rest van de wereld.

Bekijk hier een deel van interview.

.@jonathanvswan: "How do you think history will remember John Lewis?"



President Trump to #AxiosOnHBO: "I don't know...I don't know John Lewis. He chose not to come to my inauguration." pic.twitter.com/LDv76rrIFc — Axios (@axios) 4 augustus 2020

Pijnlijk wordt het als Trump uitgeprinte grafieken toont om zijn gelijk te onderstrepen. De interviewer kijkt naar de A4-tjes en concludeert dat Trump kijkt naar het aantal mensen dat doodgaat nadat zij positief zijn getest. De interviewer legt uit dat het relevanter is om te kijken naar het percentage mensen dat in Amerika overlijdt. Want zo kun je vergelijken of er procentueel bijvoorbeeld meer mensen in Duitsland doodgaan. Trump kijkt verward: ‘Dat kun je niet doen’, zegt hij. ‘Waarom niet?’, vraagt de journalist. Trump moet het antwoord schuldig blijven.

Op discussiefora brak een storm van kritiek uit na het interview omdat de basis-statistiek Trump lijkt te ontgaan. De interviewer zelf denkt dat meespeelt dat Trump een aanhanger is van positief denken. ‘Zoiets werkt misschien in het zakenleven. Maar het is voor het eerst dat we een president dit live zien doen tijdens de ergste pandemie in een eeuw’, aldus journalist Swan.

Verbazingwekkend zijn ook andere uitspraken van Trump tijdens het interview. Zo zegt hij dat er ‘handboeken’ zijn waarin staat dat minder testen op corona een goed idee is, en geeft hij toe niet te weten dat Rusland de Taliban bewapent. Hij schaart die informatie onder dezelfde noemer als eerdere beweringen van de CIA dat Moskou zelfs premies betaalt aan de Taliban om Amerikanen te doden: ‘Die informatie is niet op mijn bureau beland’, zegt Trump.

I bounce between 6 and 12, depending on how much coffee I've had. https://t.co/0vf2EvpwU5 — Anthony Zurcher (@awzurcher) 4 augustus 2020

Geen herstelpoging

Alles bij elkaar komt Trump in het interview niet over als een president die het overzicht en een plan heeft om ingewikkelde problemen op te lossen. Dat zal tegen hem gebruikt worden als hij zich tijdens het eerste presidentiële lijsttrekkersdebat op 29 september tegenover Joe Biden wil presenteren als de leider die Amerika door zware tijden heeft geloodst.

Toch deed Trump dinsdag op zijn persconferentie geen poging het beeld over hemzelf te herstellen. De president bleef volhouden dat het virus ‘onder controle’ is en dat de VS het ‘net zo goed doen als andere landen’. Hij herhaalde dezelfde woorden zonder in te gaan op de kritiek die losbarstte na zijn interview. Gelijk hebben leek voor hem belangrijker dan de waarheid onder ogen zien.

Opvallend is ook dat de beweringen van Trump inmiddels erg sterk beginnen af te wijken van wat zijn eigen medische experts zeggen. De verwijdering tussen Trump en zijn experts is een punt dat Biden ongetwijfeld zal uitspelen tijdens debatten met Trump. Zondag nog sloeg de corona-coördinator van het Witte Huis, Deborah Birx, alarm en pleitte voor het dragen van mondkapjes thuis indien daar kwetsbare mensen wonen. Trump noemde Birx’ uitspraken ‘zielig’.

So Crazy Nancy Pelosi said horrible things about Dr. Deborah Birx, going after her because she was too positive on the very good job we are doing on combatting the China Virus, including Vaccines & Therapeutics. In order to counter Nancy, Deborah took the bait & hit us. Pathetic! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 augustus 2020

Lessen uit het verleden

De lijst van presidenten die zelfgenoegzaam en onvoorbereid een debat aangaan met hun opponent is lang, zo zette CNN op een rij. Ze zijn gewend aan ja-knikkers om zich heen en lijken te vergeten hoe het is om hard te worden aangepakt. Voorgangers Obama, Bush en Reagan trapten eerder in die val.

De lessen uit het verleden lezen als een waarschuwing aan Trumps campagneteam. Bereid je goed voor, anders wordt er gehakt van je gemaakt. Trump kan zijn ruime achterstand in de peilingen nog goedmaken als hij uitblinkt tijdens het eerste presidentiële lijsttrekkersdebat op 29 september. Biden staat immers bekend als iemand die slecht spreekt in het openbaar. Maar als Trump de fout maakt om Biden te blijven onderschatten zoals hij nu doet, zou hij zomaar degene kunnen zijn die ditmaal struikelt over zijn woorden. Wat dat betreft dient het desastreus verlopen interview van afgelopen maandag als een wake-up call.

Trumps campagneteam is cruciaal om de president dit zelfinzicht te geven. Maar de voortekenen zijn niet gunstig. Trump maakt er een gewoonte van het advies van zijn staf in de wind te slaan – zoals zijn nachtelijke twittertirades aantonen. Wat voor Trumps kansen pleit, is dat hij onlangs een nieuwe campagnemanager aanstelde: Bill Stepien. Komende weken zal blijken hoeveel invloed Stepien heeft op Trump. Vers bloed in het team kan helpen een nieuwe richting te kiezen. Maar uiteindelijk is het Trump zelf die het woord moet doen.

Bekijk hier een ander fragment uit het interview.

.@jonathanvswan: “Oh, you’re doing death as a proportion of cases. I’m talking about death as a proportion of population. That’s where the U.S. is really bad. Much worse than South Korea, Germany, etc.”@realdonaldtrump: “You can’t do that.”



Swan: “Why can’t I do that?” pic.twitter.com/MStySfkV39 — Axios (@axios) 4 augustus 2020

Deze voorgangers van Trump gingen ook in de fout: In 2012 werd zittend president Barack Obama bijna afgetroefd door zijn uitdager Mitt Romney, omdat hij slecht voorbereid en afwezig leek tijdens het eerste presidentiële lijsttrekkersdebat. Paniek brak uit in zijn campagneteam, waarna Obama zich herstelde tijdens het tweede debat. George Bush senior keek op zijn horloge toen zijn rivaal Bill Clinton geïnteresseerd luisterde naar de vraag van een kiezer, in 1992. Het fragment werd eindeloos herhaald en zette het beeld neer van een ongeïnteresseerde president. In 1984 had Ronald Reagan geen antwoord klaar toen zijn uitdager hem de te oud en te moe noemde om nogmaals president te worden. Pas tijdens het tweede presidentsdebat nam hij revanche met zijn beroemde uitspraak: ‘Ik ga de jeugd en onervarenheid van mijn tegenstander niet misbruiken voor politieke doeleinden.’