Des te zuiniger de woning, des te beter die wordt verkocht

De prijzen van zuinige woningen stegen in het derde kwartaal van dit jaar harder dan woningen die minder zuinig zijn. Woningen met label A, B of C waren 11 tot bijna 13 procent duurder ten opzichte van een jaar eerder. Woningen met label G waren nog geen 4 procent duurder. De prijzen van huizen met energielabel E of F stegen gemiddeld met ongeveer 7 procent. In de afgelopen twee jaar leek het energielabel nog van weinig invloed te zijn op de prijsstijging van woningen.

In Nederland had op 1 juli van dit jaar 29 procent van de huizen een energielabel A of hoger. Woningen zonder geregistreerd label zijn niet meegeteld in dit cijfer, op 1 januari dit jaar had 58 procent van de woningen in Nederland een definitief energielabel. Almere kent het hoogste aandeel huizen met label A: 59 procent.

Het energielabel geeft een oordeel over de kwaliteit van de isolatie van een woning en de installaties die de woning bijvoorbeeld verwarmen, koelen en ventileren. Een woning met label A++++ is energieneutraal of zelfs energieleverend. Een woning met label G verbruikt meer dan 380 kilowattuur fossiele energie per vierkante meter per jaar. Het energielabel heeft behoorlijke invloed op de maandelijkse energierekening, volgens onderzoek van Calcasa. De jaarlijkse energielasten voor een gemiddelde koopwoning van 100 vierkante meter lagen met de tarieven in september circa 2.000 euro hoger bij energielabel G dan bij energielabel A.