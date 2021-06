Dertig Palestijnen gewond bij protest tegen mars van ultranationalisten door Oost-Jeruzalem

Betogers verzamelen zich rond de ultranationalistische parlementariër Itamar Ben Gvir tijdens de protestmars. Beeld EPA

Zowel Hamas als de Palestijnse Autoriteit hadden vooraf gewaarschuwd voor geweld, maar het bleef bij het loslaten van brandende ballonnen vanuit de Gazastrook. Daardoor braken op een tiental plaatsen aan de Israëlische kant van de grens branden uit.

Uit vrees dat de mars een nieuwe confrontatie met de Palestijnen zou uitlokken, luttele weken na de negen dagen durende oorlog met Hamas, had het Israëlische leger door het hele land raketafweergeschut opgesteld. Ook werd versterking naar de Westelijke Jordaanoever gestuurd. In Jeruzalem had de politie meer dan tweeduizend agenten op de been gebracht.

Minister van Buitenlandse Zaken Yair Lapid noemde de racistische leuzen die tijdens de optocht klonken een ‘schande’. ‘Het feit dat er radicalen zijn voor wie de Israëlische vlag haat en racisme symboliseert is stuitend en onvergeeflijk’, zei hij op Twitter.

Eerste test

De optocht was de eerste test voor de nieuwe Israëlische regering, die zondag is aangetreden, en die uit een coalitie van totaal verschillende partijen bestaat – waaronder een rechtse ultranationalistische partij (die de premier heeft geleverd), en een kleine Arabische partij.

Het opflakkeren van de spanning in Jeruzalem zaait direct al verdeeldheid in de nieuwe Israëlische regering, waar acht partijen met een totaal verschillende ideologie elk hun eigen achterban moeten bedienen. Als de nieuwe Israëlische premier Naftali Bennett de mars zou hebben verboden, zouden de rechtse partijen binnen de coalitie dat zien als een knieval voor de terreurbeweging Hamas. Mansour Abbas. de leider van de Arabische coalitiepartij Ra’am, noemde de mars juist ‘een provocatie’.

De autoriteiten hadden de organisatoren van de mars toestemming gegeven tot aan de Damascus Poort te lopen, de plek waar het tijdens de ramadan regelmatig uitliep op rellen tussen Palestijnse demonstranten en de Israëlische politie. Mensen protesteerden toen tegen de dreigende uitzetting van een aantal Palestijnse gezinnen uit de wijk Sheikh Jarrah, in Oost-Jeruzalem, wier huizen door een aantal ultrarechtse nationalistische Joodse organisaties worden geclaimd – een kwestie die nog steeds speelt. De onrust sloeg over naar het terrein van de heilige Al Aqsa-moskee, waar de politie traangas en lichtgranaten inzette.

Olie op het vuur

Ook toen gooide de vlaggenmars extra olie op het vuur. Elk jaar herdenken ultranationalisten op 10 mei met een optocht dat Israël tijdens de Zesdaagse oorlog in 1967 Oost-Jeruzalem heeft veroverd – het gedeelte dat de Palestijnen claimen als de hoofdstad van hun toekomstige soevereine staat. Terwijl de spanning in het land om te snijden was, marcheerden duizenden rechtse activisten met hun Israëlische vlaggen door de stad. De politie heeft de organisatie toen verplicht de route om te gooien, en niet langs de Damascus Poort te lopen, maar voor de terreurbeweging Hamas was deze mars reden om vanuit de Gazastrook raketten op Jeruzalem af te vuren. Dit leidde tot een korte, felle oorlog, waarbij in elf dagen tijd meer dan 250 Palestijnen om het leven kwamen, en 13 Israëliërs werden gedood.

Omdat de route indertijd werd verlegd, besloot de organisatie een tweede vlaggenmars te houden. Ditmaal namen veel minder mensen deel aan de optocht dan de eerste keer.