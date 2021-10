Dertig jaar cel voor de moord op Derk Wiersum

Bloemenzee bij het kantoor van de vermoorde advocaat Derk Wiersum. Beeld ANP

Derk Wiersum (44) werd op de vroege ochtend van 18 september 2019 doodgeschoten voor zijn woning in Amsterdam, mogelijk vanwege zijn rol als advocaat van kroongetuige Nabil B. in het liquidatieproces Marengo. Afgelopen zomer eiste het Openbaar Ministerie een levenslange gevangenisstraf tegen de twee verdachten wegens deze ‘absoluut weerzinwekkende moord’.

De moord op de raadsman veroorzaakte een schokgolf door Nederland, en werd door velen bestempeld als de ‘9/11’ van de Nederlandse rechtspraak. Wiersum stond bekend als een bevlogen, integere advocaat die het vooral voor de underdog opnam. ‘Loyaliteit, liefde, empathie: Derk had die en deelde ze ruimhartig’, vertelde zijn vader tijdens de rechtszaak.

‘Extra lading’

Volgens het OM liet deze moord zien ‘hoe ondermijnend de georganiseerde misdaad kan zijn’. ‘Een moord is een ernstig feit, en als het om een advocaat gaat, geeft dat de ernst extra lading’, aldus de aanklager tijdens een eerdere zitting. Om die reden eisten de aanklagers de zwaarst mogelijke straf tegen de twee verdachten.

De rechters gaan hier niet in mee, omdat het tweetal niet eerder is veroordeeld voor moord of doodslag. Wel vinden ze dat er sprake is van ‘een belangrijke strafverzwarende omstandigheid’. Volgens de rechters heeft deze moord ‘grote verontwaardiging, onrust en gevoelens van onveiligheid teweeg gebracht in de samenleving, omdat een dienaar van de rechtsstaat om het leven is gebracht’. Om die reden leggen ze de maximale tijdelijke gevangenisstraf van dertig jaar op. Dat betekent dat Giërmo B. en Moreno B. 28 jaar vast zullen blijven zitten.

Signaal

De rechters hopen met de lange celstraf tevens een signaal af te geven aan anderen. In het vonnis spreken ze de hoop uit dat het vooruitzicht van zo’n zware straf anderen zal weerhouden ‘om voor een geldelijke beloning te fungeren als hitman’.

Moreno B. en Giërmo B. (geen familie; de achternamen verschillen) worden gezien als de uitvoerders van de moord op advocaat Wiersum. Volgens justitie is niet vast te stellen wie van de twee de schutter was, en wie de chauffeur. Maar dat maakt volgens de rechtbank niet uit. ‘Uit het handelen van beide verdachten blijkt dat ze er gezamenlijk op uit waren Wiersum om het leven te brengen.’ Volgens de rechters hadden ze zich grondig voorbereid.

Over het achterliggende motief van de moord laten de rechters zich niet uit, het onderzoek naar de opdrachtgevers is nog niet afgerond. Volgens de rechters is het niet zeker dat de uitvoerders wisten dat Wiersum de advocaat van kroongetuige Nabil B. was. ‘Zij wisten echter wel dat hij een advocaat was.’

Alibi

Afgelopen zomer verklaarden de twee verdachten aan de rechters meerdere malen dat ze niets met de moord op Wiersum te maken hebben. Beiden stelden dat ze een alibi hebben voor de ochtend van de moord. Maar de rechters vinden hun verhaal ongeloofwaardig. De rechtbank baseert zich onder meer op camerabeelden, telecomdata, afgeluisterde gesprekken en dna-sporen in de vluchtauto.

‘En kort na de moord beschikten ze bovendien ineens over grote sommen contant geld’, aldus de rechtbank. Zo kocht een van de verdachten kort na de moord voor drieduizend euro sieraden, een ander kocht een auto en betaalde contant.