Derksen weigert excuses aan te bieden: ‘Ik ga niet door het stof’

Adverteerders hebben zich teruggetrokken rond het programma Veronica Inside. Beeld ANP Kippa

Het was voor het eerst dat Derksen en zijn twee VI-collega’s Wilfred Genee en René van der Gijp uitgebreid ingingen op de kritiek. Derksen vroeg vorige week in het programma bij een foto van een als Zwarte Piet verklede man bij een antiracismedemonstratie: ‘Weten we zeker dat het niet Akwasi is?’ Hij zei later dat het een grap was. Ook een opmerking dat het wel meeviel met racisme in Nederland viel niet in goede aarde.

Nadat adverteerders zich hadden teruggetrokken en voetballers van het Nederlands elftal een boycot van VI hadden aangekondigd, waren maandag alle ogen gericht op met name Derksen. ‘Ik heb het idee dat niet iedere grap van mij aanslaat’, aldus de voetbalanalist over de kritiek op hem. ‘Maar ik heb totaal geen spijt van deze verkeerde grap. Ik had er totaal geen intentie mee. Het was als grap bedoeld. En van een verkeerde grap wordt iets groots gemaakt. De kwalificatie ‘racisme’ krijg je gauw in dit land.’

Derksen zei dat zijn opmerking ook was bedoeld als sneer naar Akwasi. De rapper, een van de sprekers op de antiracismedemonstratie op de Dam, had tijdens de betoging fel uitgehaald naar het fenomeen Zwarte Piet. ‘Op het moment dat ik in november een Zwarte Piet zie, trap ik hem hoogstpersoonlijk op zijn gezicht’, riep de rapper. Tegen Akwasi is inmiddels door diverse personen aangifte gedaan wegens aanzetten tot haat en geweld. Het is onduidelijk of hij wordt vervolgd.

Uithaal naar Oranje -spelers

Derksen: ‘Ik maak een verkeerde grap en het wordt uitvergroot. En Akwasi roept op tot geweld en het leidt tot niks. Die mag wel een tik gebruiken. Hij moet eens aanvoelen hoe het hele Nederlandse volk het voelt als hij oproept tot geweld. Als Akwasi wit was, had ik hetzelfde gezegd.’ Derksen zei dat hij zich niet kon voorstellen dat hij zwarte Nederlanders ooit verkeerd had behandeld. ‘Ik heb nooit het gevoel gehad dat ik zwarte mensen heb gekwetst', zei hij op een vraag van de zwarte advocaat Natacha Harlequin die als speciale gast was uitgenodigd.

De voetbalanalist haalde ook uit naar de spelers van het Nederlands elftal vanwege hun boycot van VI. ‘Ik neem de spelers van het Nederlands elftal niet serieus’, zei Derksen over onder andere Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk. Hij vond dat Derksen ‘ver over de grens’ was gegaan. ‘Enough is enough’, aldus Van Dijk en andere spelers vorige week in een tweet. Zij worden gesteund door bondscoach Ronald Koeman en de KNVB.

‘Dezelfde jongens die nu een ethisch statement maken, gaan straks het Wilhelmus zingen in Qatar’, aldus Derksen over het WK in 2022. Hij wees op de slechte behandeling van Aziatische gastarbeiders die worden ingezet bij de bouw van de stadions in de Golfstaat. Mensenrechtengroepen zoals Amnesty International bekritiseren Qatar al jaren om deze ‘moderne slavernij'.

Gebagatelliseerd

Over hun slechte behandeling en de vele doden die al zijn gevallen bij de bouw van de WK-faciliteiten, zwijgen de Oranje-spelers echter volgens de voetbalanalist. Derksen: ‘Ze worden als beesten ondergebracht in barakken. Dat wordt gebagatelliseerd door de voetbalwereld. Maar de spelers staan straks allemaal wel het Wilhelmus te zingen. Joh, flikker op.’

In het programma maandag waren geen reclames te zien. Vanwege de protesten van sommige adverteerders werd deze week gevreesd voor het voortbestaan van het al jaren goed bekeken Veonica Inside. Talpa, waar Veronica deel van uitmaakt, heeft tot nu toe gezegd dat de uitspraken van Derksen en zijn collega’s voor hun rekening zijn. ‘Veronica is voor vrijheid van meningsuiting en tegen het opzettelijk kwetsen van medemensen of bevolkingsgroepen’, aldus de omroep in een verklaring.