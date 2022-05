Derksen: ‘Vandaag Inside weer terug op tv’. Talpa noemt die berichtgeving ‘voorbarig’

Johan Derksen in de studio van Vandaag Inside. Beeld Patrick van Ernst / Brunopress

Tegen het AD zegt Johan Derksen dat hij niet stopte vanwege de nationale consternatie of zijn geloofwaardigheid, maar vanwege het uitblijven van steun vanuit Talpa. Talpacoryfee Paul Römer was bij radioprogramma Spraakmakers kritisch op Derksen en in een persbericht werd aangekondigd dat Derksen zijn excuses zou aanbieden. Daar was Derksen niet van gecharmeerd. Na een gesprek met John de Mol, Erland Galjaard en Marco Louwerens werd duidelijk dat alle partijen de wens koesteren om verder te gaan met het programma, zegt Derksen. Volgens Talpa is er nog geen uitsluitsel. De omroep noemt de berichtgeving ‘voorbarig’.

‘We hebben afgelopen zondag een goed gesprek gehad met de mannen om in alle rust terug te kijken op de afgelopen weken en hetgeen gebeurd is’, luidt de korte verklaring van een woordvoerder van Talpa Network. ‘Zodra er meer nieuws te melden is komen we hier vanuit SBS6 op terug.’

Twee weken geleden kondigde Johan Derksen aan te stoppen, waarop Wilfred Genee en René van der Gijp zich solidair met hem verklaarden. Derksen kreeg een storm van kritiek over zich heen nadat hij in een anekdote vertelde dat hij vijftig jaar geleden een dronken, slapende vrouw penetreerde met een kaars. Aan tafel werd door René van der Gijp en Steven Brunswijk hard gelachen om het verhaal. Later paste Derksen zijn verhaal aan. Hij stelde dat hij de kaars alleen tussen de benen van de vrouw had gezet. Dagelijks keken tussen de 800- en 900 duizend mensen naar het programma.

Derksen wordt naar eigen zeggen overladen door steunbetuigingen: ‘Ik ben bedolven onder mails, brieven, bloemen en sigaren.’ Volgens hem bestaat het publiek dat Vandaag Inside een warm hart toedraagt uit een grotere groep dan ‘de cancel- en wokebeweging’ die veel ‘lawaai maakt’.

Derksen kondigde al vaker vertrek aan

Derksen heeft nu al verschillende keren gezegd te stoppen met het programma, maar telkens bleef hij gewoon op de buis. In de zomer van 2020 ontstond veel ophef nadat Derksen een als zwarte Piet verklede demonstrant vergeleek met rapper Akwasi. Als reactie daarop verklaarde Derksen geen zin meer te hebben in het programma. Daar had Talpa geen boodschap aan, aldus Derksen toendertijd. Hij werd ‘aan zijn contract gehouden’. In 2017 vertelde hij aan Story nog één jaar door te gaan en dan te stoppen. En vorig jaar nog zei hij tegen AD dat hij in de zomer van 2022 definitief wil ophouden met televisiemaken. ‘Ik doe al 24 jaar hetzelfde kunstje, maar het gaat me tegenstaan. Ik betrap mezelf erop dat het steeds meer op de automatische piloot gaat.’

‘Ze hebben me graag aan tafel, omdat ik me overal mee bemoei’, zei hij toen over zijn talkshowoptredens. ‘Dat geeft reuring, hè. Ik word geëxploiteerd. Het gaat me tegenstaan. Al die bekende Nederlanders in al die programmaatjes, ze blijven maar opduiken.’

Radioprogramma, theatershow en bluesfestival nog zonder Derksen

Mocht het programma definitief terugkeren, betekent dat niet dat Derksens agenda er hetzelfde uitziet als voorheen. Radio West, Radio Rijnmond en RTV Noord-Holland zijn gestopt met zijn radioprogramma. Ook zijn theatershow en bluesfestival in Grolloo beëindigden de samenwerking met Derksen.

Ook loopt er nog een onderzoek vanuit het Openbaar Ministerie naar het handelen van Derksen. Dat ‘is gericht op waarheidsvinding van mogelijk strafbare gedragingen waarover in dat programma gesproken is’, schreef het OM in een persbericht. Betrokkenen werden daarin opgeroepen om hun verhaal te doen.