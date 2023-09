Derdelanders mogen blijven tot uitspraak hoogste rechter, aldus staatssecretaris Van der Burg

Staatssecretaris Eric van der Burg. Beeld ANP

Dat maakt staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) zaterdag bekend. De staatssecretaris volgt daarmee het oordeel van de Raad van State vrijdagavond. Die oordeelde dat een man uit Tanzania die vanuit Oekraïne hierheen is gevlucht mag blijven totdat de hoogste rechter een uitspraak heeft gedaan. Die uitspraak wordt ‘op zijn vroegst’ in november verwacht. ‘Om helderheid te scheppen’ is daarom besloten voor de gehele groep de beëindiging van de tijdelijke bescherming te bevriezen tot de definitieve uitspraak er ligt, aldus de staatssecretaris.

‘Dit betekent concreet dat derdelanders tot de uitspraak in Nederland mogen blijven en recht houden op de voorzieningen en rechten, zoals die gelden voor vluchtelingen uit Oekraïne.’ Maar, meldt Van der Burg, ‘het kabinet staat nog steeds achter haar standpunt dat de beëindiging van het verblijf van derdelanders juridisch juist is’.

Derdelanders zijn mensen uit andere landen die in Oekraïne werkten of studeerden toen Rusland dat land binnenviel. De naar schatting 2900 derdelanders die naar Nederland vluchtten, konden hier rekenen op dezelfde bescherming en dezelfde rechten als Oekraïners. Het kabinet wilde dat dit maandag zou stoppen.

In de afgelopen dagen hebben meerdere rechters uitspraken gedaan over de positie van derdelanders. Die uitspraken lijken elkaar tegen te spreken. Sommige rechters vinden dat Nederland de bescherming wel mag stoppen, terwijl collega’s in vergelijkbare zaken juist vinden dat alleen Europa daar een besluit over mag nemen. De Raad van State wijst daar ook naar en ziet ‘uiteenlopende uitkomsten, met verschillende juridische argumentaties’.

VluchtelingenWerk Nederland is blij met het besluit van staatssecretaris Van der Burg. Volgens de organisatie moesten derdelanders de afgelopen dagen meerdere keren hun toekomstplaatje bijstellen, wat leidde tot ongeloof en onzekerheid. ‘Voor derdelanders geeft dit voor even duidelijkheid’, aldus een woordvoerster. Ze zegt dat VluchtelingenWerk ‘alles op alles’ gaat zetten om derdelanders over de ontstane situatie te informeren.