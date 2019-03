Derde zelfmoord in een week verontrust overlevenden van schoolschietpartijen in de VS

Jeremy Richman en zijn vrouw Jennifer in 2013 bij een persconferentie in hun woonplaats Newtown. Beeld AP

De 49-jarige Jeremy Richman, die zich inzette om nieuwe schoolschietpartijen te voorkomen, werd gevonden in het kantoorgebouw in Newtown waar hij werkte. De politie gaat ervan uit dat hij zelfmoord pleegde. De afgelopen week stapten ook twee overlevenden van de schietpartij op een middelbare school in Parkland in de staat Florida uit het leven.

Het Sandy Hook-bloedbad in de staat Connecticut staat nog steeds te boek als een van de ergste op een school in de VS. De 20-jarige Adam Lanza schoot hier in 2012 twintig kinderen van 6 en 7 jaar dood, nadat hij thuis zijn moeder had vermoord. Op de school kwamen ook zes medewerkers om het leven. Richman richtte na de dood van zijn dochter een stichting op om onderzoek te steunen naar de relatie tussen geweld en geestelijke problemen.

Hij kwam ook in het nieuws omdat hij, samen met andere Sandy Hook-ouders, de rechtse radio-presentator Alex Jones voor het gerecht daagde. Deze riep indertijd dat de schietpartij nep was en was opgezet door voorstanders van beperking van wapenverkoop in de VS. Later zei Jones ook dat de ouders van de slachtoffers werden misbruikt door de Democraten.

Gun violence has a long-lasting, devastating impact on witnesses, survivors, families and communities. Forgive us, Sydney. America has yet to commit to decreasing instances of trauma from gun violence. #Parkland https://t.co/g6U1sPg8KZ The King Center

Alarm in Parkland

Terwijl in Newtown geschrokken werd gereageerd op de dood van Richman, werd in Parkland gerouwd om het plotselinge overlijden van twee overlevenden van de schietpartij op de middelbare school Marjory Stoneman Douglas. Bij de schietpartij op 14 februari vorig jaar werden veertien scholieren en drie medewerkers gedood door de 19-jarige oud-leerling Nikolas Cruz.

Eerst pleegde Sydney Aiello zelfmoord. Aiello was vorig jaar aan een universiteitsstudie begonnen maar ze kon volgens haar moeder het bloedbad niet achter zich laten. Een goede vriendin van haar werd gedood door de schutter. Aiello zou zich schuldig hebben gevoeld omdat ze het bloedbad had overleefd.

Afgelopen weekeinde werd vervolgens het lichaam gevonden van een tweede scholier in het plaatsje Coral Springs, waar veel leerlingen wonen. De politie gaat ook hier uit van zelfmoord.

Ouders, de school en de plaatselijke autoriteiten hebben verontrust gereageerd op de twee zelfdodingen in zo korte tijd. ‘De tragedie van Marjory Stoneman Douglas is niet geëindigd op de de 14de’, aldus een woordvoerder van Coral Springs.

Nikolas Cruz, die het bloedbad aanrichtte op Parkland, afgelopen vrijdag in de rechtbank in Fort Lauderdale. Beeld AP