Derde verdachte aangehouden voor beschieting kantoor Panorama

De politie heeft dinsdagochtend een derde verdachte aangehouden in de zaak rond de aanslag op het kantoor van het blad Panorama in Amsterdam. Het gebouw aan de Teleportboulevard werd op 21 juni beschoten met een antitankwapen.

Een voorbijganger bekijkt het kantoorpand dat is beschoten met een antitankwapen. In het pand zit onder meer Pijper Media. Dit is de uitgever van bladen als Panorama en Nieuwe Revu, die hier ook hun redacties hebben. Foto ANP

De verdachte is 45 jaar oud, komt uit Spijkenisse en is lid van motorclub Caloh Wagoh MC Main Triad. De politie denkt dat hij de schutter is. Hij zit in volledige beperking en mag alleen contact hebben met zijn advocaat.

Al eerder zijn twee mannen aangehouden voor de beschieting: een 41-jarige man uit Woerden, die aan het hoofd staat van de afdeling Woerden van de motorclub en een 25-jarige Rotterdammer. Beiden zitten nog vast.

Outlaw

Motorclub Caloh Wagoh MC Main Triad staat te boek als een outlaw motorgang. De club werd twee jaar geleden opgericht en komt grotendeels voort uit de Haagse Crips, een groep die gemodelleerd is naar de beruchte bende uit Los Angeles. Justitie wil Caloh Wagoh MC Main Triad al langer verbieden.

Bij de beschieting van het kantoor van Panorama sneuvelden ramen en tegels van de gevel, maar niemand raakte gewond. Enkele dagen later ramde een witte Volkswagen Caddy het kantoorpand van de redactie van De Telegraaf aan de Basisweg in Amsterdam. De politie heeft nog altijd geen aanwijzingen dat de twee aanslagen verband houden met elkaar.

