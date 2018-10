Derde moord op journalist in EU in jaar tijd: Bulgaarse Viktoria Marinova dood teruggevonden op oever Donau

Marinova zou ernstig zijn mishandeld, gewurgd en verkracht. Het is nog niet duidelijk of haar dood iets te maken heeft met haar werk. ‘Alle mogelijkheden’ worden onderzocht, lieten de openbaar aanklager en de politie zondag tijdens een persconferentie weten. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken Mladen Marinov was er geen bewijs dat wees op een relatie met haar werk.

De laatste reportage van Marinova ging over de vermissing van twee journalisten bij de stad Radomir. Deze deden onderzoek naar de vernietiging van documenten over misbruik van Europese aanbestedingen.

Derde moord op journalist in EU

Marinova is de derde journalist in een jaar tijd die in de EU wordt vermoord. Eind februari werd de Slowaakse journalist Jan Kuciak samen met zijn partner doodgeschoten. Hij deed onderzoek naar belastingfraude en maffianetwerken. Op Malta kwam de journalist Daphne Caruana Galizia bijna een jaar geleden om het leven toen een bom onder haar auto ontplofte. Zij schreef over corruptie in de politiek en de Maltese zakenwereld.

Shocked by horrific murder of investigative journalist Victoria Marinova in #Bulgaria. Urgently call for a full and thorough investigation. Those responsible must be held to account. #journosafe #SOFJO OSCE media freedom

Bulgarije stond dit jaar op plek 111 van 180 van de jaarlijkse persvrijheid-index van persorganisatie Reporters Sans Frontières (RSF). Dat is lager dan alle andere EU-lidstaten, en ook lager dan andere Balkanlanden die nog geen lid zijn van de Europese Unie. Vorig jaar oktober demonstreerden honderden Bulgaarse journalisten tegen de dreigementen van Valeri Simoneov, een van de vice-premiers van het land, tegen de grootste nieuwsorganisaties van het land. Hij stelde dat de gevestigde media ‘een grote lastercampagne’ tegen hem voerden.

Er is in heel Europa geschokt gereageerd op de moord.

Shocked to hear that Bulgarian journalist #VictoriaMarinova was brutally killed. We collectively have to uphold press freedom and rule of law at all times, unconditionally. Stef Blok

Shocked by the horrendous murder of Victoria Marinova. Again a courageous journalist falls in the fight for truth and against corruption. Those responsible should be brought to justice immediately by the Bulgarian authorities. Frans Timmermans