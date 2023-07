Derde bestorming van Lima: Peruaanse demonstranten rukken weer op na periode van kalmte

De demonstrerende Peruanen eisen onder meer het vertrek van president Dina Boluarte en de ontbinding van het voltallige parlement. Beeld ANP/EPA

‘La tercera toma de Lima’, het derde beleg van Lima, was groots en ruim van tevoren aangekondigd door verschillende Peruaanse belangengroepen. Verwacht werd dat zo’n 13.000 Peruanen uit de binnenlandse provincies zich naar de hoofdstad zouden bewegen. In aanloop naar het protest voerde de politie aan de rand van de stad uitvoerige identiteitscontroles uit en kocht het leger alvast voor 8,5 miljoen dollar aan munitie in om ‘de politie te ondersteunen’. Boluarte riep van tevoren op de ordehandhavers geen schade te berokkenen. ‘Ze gaan alleen op pad om hun plicht te doen.’

Uiteindelijk waren de protesten van woensdag minder geconcentreerd in Lima dan vooraf voorspeld. Volgens de officiële cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken, die gerust met een korreltje zout genomen mogen worden, waren er in heel het land 21.000 betogers op de been, waarvan slechts 1.500 in Lima.

Dit staat in schril contrast met de enorme politie-inzet in de hoofdstad waarmee president Boluarte op de betogingen had geanticipeerd. Anders dan bij eerdere bezettingen, bereikten de demonstranten dit keer wél het centraal gelegen Congresgebouw. Hier werd de menigte gestuit door een spervuur aan traangasbommen, wat resulteerde in acht gewonden.

Heldere eisen

De eisen van de betogers zijn kraakhelder en onveranderd ten opzichte van de eerdere protesten: het vertrek van Boluarte, de invrijheidstelling van oud-president Pedro Castillo (al liggen hierover de meningen nogal uiteen), de ontbinding van het voltallige parlement en een herschrijving van de grondwet.

Tot voor kort behoorde vervroegde verkiezingen ook tot dit lijstje, zoals Boluarte zelf had beloofd. Maar vorige maand maakte ze – ondanks dat 80 procent van de bevolking volgens peilingen haar graag ziet vertrekken – bekend tóch de presidentiële termijn vol te maken tot juli 2026. Naar eigen zeggen werd het verdeelde parlement het maar niet eens over een datum voor een eerdere stembusgang. Het betekende extra olie op het vuur.

‘Poging tot staatsgreep’

Peru ligt sinds december vorig jaar in puin nadat toenmalig president Pedro Castillo eigenhandig besloot het parlement te ontbinden. Dit bood de oppositie, die sinds Castillo’s aantreden in juli 2021 al meerdere pogingen had gedaan hem te onttronen, een uitgelezen kans hem staatsgreep in de schoenen te schuiven. Binnen een paar uur werd een motie van wantrouwen tegen Castillo aangenomen en werd hij verwijderd uit zijn functie. Kort daarna werd hij gearresteerd op verdenking van rebellie.

Zijn partijgenoot en vice-president Dina Boluarte distantieerde zich publiekelijk van Castillo, wat haar in de ogen van Castillo’s aanhangers tot een regelrechte verrader maakte. Dat ze vervolgens – als eerste vrouw ooit – zijn presidentschap overnam droeg niet bij aan haar populariteit. De controversiële machtsovername past bij de politieke chaos waar Peru sinds 2018 in verkeert: in vijf jaar kende het land zes verschillende presidenten.

Castillo’s arrestatie en Boluartes aantreden maakte veel los onder met name de inheemse bevolking in het binnenland van Peru. Zij zien Castillo, een schoolmeester uit de Andes, als hun vertegenwoordiger in hoofdstad Lima, waar de macht van het Zuid-Amerikaanse land zetelt. Hij beloofde een sociaal geluid te introduceren in het door de rechtse elite gedomineerde politieke klimaat en een einde te maken aan de exploitatie van Peru’s overvloedige grondstoffen door buitenlandse multinationals. Ook de armere plattelandsbevolking moest volgens hem van de natuurlijke rijkdommen kunnen profiteren.

‘Bestorming van Lima’

Castillo’s provinciale aanhangers beschouwen zijn afzetting als een nieuwe poging van de hoofdstedelijke elite om de macht te consolideren en de status quo te beschermen. Onmiddellijk braken daarom protesten uit in heel het land, met concentraties in de zuidelijke regio’s waar de meeste van Castillo’s kiezers wonen. Tijdens deze landelijke woede-uitbarsting vielen 49 burgerdoden, door wat de Inter-Amerikaanse Commissie voor de Rechten van de Mens ‘buitensporig gebruik van geweld’ van de Peruaanse autoriteiten noemde. Boluarte is sindsdien voor velen niet meer alleen een verrader, maar ook een moordenaar.

Omdat de betogers zich realiseerden dat ze met de lokale protesten vooral zichzelf in de voet schoten, verplaatste het zwaartepunt van de protesten zich midden januari van het Andesgebergte naar Lima, het politieke en economische hart van het land. Zo’n 7.000 Peruaanse demonstranten afkomstig uit verschillende windrichtingen trokken door de hoofdstad, in wat in dreigende termen de ‘bestorming van Lima’ werd genoemd.

Boluarte geïrriteerd

De mars werd gesteund door een deel van de hoofdstedelijke bevolking, waaronder studenten die hun overgekomen landgenoten ruimhartig opvingen op de universiteitscampus. In een toespraak toonde president Boluarte zich kritischer op de demonstranten: ‘Ze willen chaos veroorzaken om de macht te grijpen.’ De gezaghebber ging daarom over tot de inzet van tanks en duizenden politieagenten – met dit keer geen doden tot gevolg.

Na een tweede protestmars door Lima begin maart, keerde de rust de afgelopen vier maanden deels terug in het land. Alleen in berggebieden zoals bij Huancayo en Puno gingen de stakingen en wegversperringen door. Nu is er dus weer beweging op nationaal niveau, tot grote ergernis van Boluarte. Een maand geleden klopte ze zichzelf nog op de borst omdat haar regering de ‘rust en stabiliteit’ in Peru had hersteld. De aankondiging van een derde beleg strooide roet in het eten. In aanloop naar de mars reageerde ze duidelijk geïrriteerd: ‘Hoeveel doden willen jullie nog? In godsnaam!’