Derde aanhouding in zaak rond doodgeschoten scholier Humeyra

Humeyra werd 18 december doodgeschoten in de fietsenstalling van haar school in Rotterdam-West. De politie pakte kort daarna hoofdverdachte Bekir E. (31) op in de buurt van de school. E. was de ex-vriend van Humeyra. Hij had een contactverbod en stond onder toezicht van reclassering omdat hij haar stalkte en meermaals met de dood had bedreigd.

Humeyra deed eerder al aangifte tegen E. en had op de dag van haar dood een afspraak met de politie om aanvullende informatie te leveren die nodig was om de man te kunnen aanhouden. Of hij daarvan op de hoogte was, is nog niet bekend.

De man die maandag is aangehouden zat vermoedelijk bij E. in de auto toen hij naar de school van zijn ex-vriendin reed. Een 25-jarige man, die ook in de auto zat en al eerder werd aangehouden, is maandag weer vrijgelaten. De rechter-commissaris heeft de vordering van het Openbaar Ministerie de man in bewaring te stellen afgewezen. Het OM heeft tegen die beslissing hoger beroep aangetekend.