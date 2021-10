Der Spiegel ziet narcostaat Nederland als afschrikwekkend voorbeeld

De cover van het weekblad. Beeld Der Spiegel

‘Vrolijk, klein Holland - het beeld dat de Duitsers van hun buren hebben heeft met de werkelijkheid niet veel meer te maken. Na de moord op journalist Peter R. de Vries werd duidelijk hoe cocaïnebendes de burgerlijke samenleving in een wurggreep genomen hebben. Een oorzaak voor hun opkomst: het drugsbeleid van het land’, schrijft Der Spiegel. En: ‘De geschiedenis van een land dat zich bereidwillig aan de drugs heeft overgeleverd.’

De journalisten van het gerenommeerde Duitse weekblad schetsen een inktzwart beeld van narcostaat Nederland, als een naïef land dat als eerste hasj gedoogde, vanuit het vrijheid-blijheidgevoel van de hippietijd. De cannabis-industrie waar slechts weinigen kwaad in zagen plaveide de weg voor meedogenloze drugsbendes die ook de bovenwereld bedreigen, met de moord op advocaat Derk Wiersum en journalist Peter R. de Vries als tragische dieptepunten. Zelfs premier Rutte zou worden bedreigd door de georganiseerde misdaad.

De kritiek sluit aan bij die van Roberto Saviano, de Italiaanse journalist en mafia-expert die Nederland een vrijhaven voor drugshandel en witwaspraktijken noemde, achter een rookgordijn van hypocriete rechtschapenheid en zelfgenoegzaamheid.

De coverstory verschijnt op een moment waarop in de Duitse kabinetsformatie gesproken wordt over de legalisering van cannabis. De beoogde coalitiepartners Groenen en FDP zijn voorstander van het legaliseren en reguleren van de hasjconsumptie. De SPD wil het gebruik van cannabis als een ‘maatschappelijke realiteit’ erkennen. Het is onduidelijk hoe serieus er over dit onderwerp wordt gesproken, omdat de onderhandelingen achter gesloten deuren plaatsvinden.

Maar het verhaal van Der Spiegel, waarin de formatie overigens niet genoemd wordt, leest als een lange morele vertelling waarin Duitsland wordt opgeroepen niet de weg van Nederland te kiezen. In 2019 onderzocht de Duitse politie 161 drugszaken uit Nederland, veel meer dan uit andere landen. ‘Nederland is de drugssupermarkt van Europa’, zegt Frank Buckenhofer, chef van de douanepolitie. ‘De profs voor de import, de teelt, de productie en de distributie van drugs zitten in Holland.’ Nederlandse drugs zijn even goed en goedkoop als de kaas van Frau Antje, aldus Der Spiegel.

‘Vandaag Nederland, morgen Duitsland? Dat willen we hier niet meemaken’, zegt Thomas Jungbluth van de politie in Düsseldorf. ‘Ik wil geen Nederlandse toestanden in Duitsland’, zegt Daniella Ludwig, drugsexpert van de Duitse regering. ‘We kunnen de golf nog voor zijn’, aldus Ludwig, mits de strijd tegen de georganiseerde drugsmisdaad ‘absolute prioriteit’ krijgt.

Of is het al te laat? Het artikel sluit af met de Amsterdamse politiechef Cees, die om veiligheidsredenen niet met zijn achternaam in de krant wil. Hij betwijfelt of Duitsland de ‘Nederlandse toestanden’ buiten de deur kan houden: ‘Misschien heeft Duitsland op dit moment geluk en geen types als Taghi. Maar ik schat in dat het bij jullie even erg zal worden.’