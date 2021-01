Denktank over covidbestrijding: Rwanda doet het goed, Nederland juist helemaal niet

Mark Rutte in maart 2020 tijdens een bezoek aan een intensive care unit in het Erasmus MC. Beeld ANP

Een en ander valt af te leiden uit een rapport van de Australische denktank het Lowy Institute, dat een ranglijst opstelde over welke 98 landen de pandemie het best hebben aangepakt. Voor deze Covid Performance Index werden landen vergeleken op basis van criteria als het aantal bevestigde besmettingen per miljoen inwoners, de geregistreerde sterftecijfers per hoofd van de bevolking, het aantal uitgevoerde tests en het percentage tests met een positieve uitslag. Conclusie: Nieuw-Zeeland heeft de pandemie het best aangepakt, Brazilië het slechtst.

Vietnam, Taiwan, Thailand, Cyprus, Rwanda, IJsland, Australië, Letland en Sri Lanka completeren de toptien. Nederland volgt op de 75ste plaats, met 33,5 van de 100 te verdienen punten. De vaccinatiegraad was nog geen criterium bij dit onderzoek. Van de Europese landen doet alleen Spanje het slechter met een 78ste plaats. Het Lowy Institute vergeleek overigens alleen de 98 landen waarover genoeg openbare informatie voorhanden was. Zo is onder meer China niet meegenomen in de einduitslag.

Toptien

Het opvallendste land in de toptien is Rwanda, dat op 28 januari slechts 183 geregistreerde coronadoden telde op een populatie van 12,3 miljoen. Nu voert Rwanda de laatste jaren wel meer wereldranglijsten aan. Zo zitten nergens ter wereld meer vrouwen in het parlement (61 procent), was het de eerste plek met een landelijk opererende, commerciële bezorgdienst via drones, is het een van de weinige landen waar decibelmeters in bars hangen om gehoorschade te voorkomen, een van de weinige landen waar plastic tasjes verboden zijn en hoorde Rwanda volgens het World Resources Institute bij de eerste landen die al concrete stappen hebben ondernomen om de klimaatverandering tegen te gaan.

Het gros van die maatregelen kan Rwanda nemen omdat het een strak geleide tekentafelstaat is, waar de voormalige rebellenleider Paul Kagame op autocratische wijze regeert. Toch is dat in het geval van de covidpandemie niet doorslaggevend, aldus het Lowy Institute. Uit hun onderzoek blijkt dat autoritaire staten niet in het voordeel zijn bij het beteugelen van de pandemie, maar het zelfs lichtelijk slechter doen dan democratieën.

‘Er is de laatste maanden vaak generaliserend gezegd dat bepaalde politieke systemen geschikter zijn om een pandemie aan te pakken dan andere, maar op basis van ons onderzoek kan ik wel stellen dat dit onzin is’, aldus Hervé Lemahieu, een van de onderzoekers tegen The Sydney Morning Herald. Ook economische ontwikkeling speelt volgens hem een beperkte rol. Facetten die er wel toe doen bij het onderscheid tussen landen: de bevolkingsomvang, het vertrouwen tussen overheid en burgers en de slagkracht van de lokale bureaucratie.