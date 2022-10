Denkbeelden Baudet worden steeds radicaler, signaleren vriend en vijand

Geert Wilders (PVV) en Thierry Baudet (FvD) voor aanvang van de Troonrede in de Stadsschouwburg in Den Haag. Beeld Freek van den Bergh/VK

Thierry Baudet, gekozen volksvertegenwoordiger, leider van een politieke partij met vijf zetels in de Tweede Kamer, boegbeeld van 49 gemeenteraadsfracties, twitteraar met bijna 280.000 volgers, auteur van een bestseller over de coronapandemie en vaste gast op de publieke omroep bij Ongehoord Nederland, gelooft dat de wereld wordt bestuurd door ‘een samenzwering van kwaadaardige reptielen’. Dat stelde Baudet maandag in een interview op het Amerikaanse Youtube-kanaal Geopolitics & Empire.

Daarmee betoont de politicus zich aanhanger van een theorie die alleen in de donkerste krochten van het internet populariteit geniet en zelfs voor de meeste complotdenkers een paar stappen te ver gaat.

Sinds het interview met Baudet online verscheen, regent het ontstelde reacties, ook van mensen die de FvD-voorman tot voor kort tot zijn vrienden en strijdmakkers mocht rekenen. Toch hoeven zijn uitlatingen geen verbazing te wekken. Ze passen naadloos in een patroon.

Andere planeet

Zo is het niet de eerste keer dat Baudet laat blijken dat hij geloof hecht aan de reptielentheorie, die er grofweg op neerkomt dat onze wereldleiders in werkelijkheid vermomde reptielen van een andere planeet zijn die zich voeden met het bloed en de angst van gewone stervelingen en onder meer de aanslagen van 11 september en de moord op John F. Kennedy op hun geweten hebben. Een jaar geleden al prees hij op Twitter een interview met de Britse complotdenker David Icke aan. Icke, die binnenkort als hoofdspreker optreedt op een bijeenkomst van actiebeweging Samen voor Nederland op de Dam in Amsterdam, geldt als de belangrijkste propagandist van de reptielentheorie en staat daarnaast bekend om het ontkennen van de Holocaust.

Bovendien leunt het politieke gedachtengoed van Baudet al sinds zijn komst op het Binnenhof in 2017 op complottheorieën die voor een gewillige toehoorder wellicht minder vergezocht lijken dan zijn reptielenhypothese, maar er in werkelijkheid weinig voor onderdoen. De FvD’er beweerde onder meer dat er een welbewuste ‘homeopathische verdunning’ van de Nederlandse bevolking gaande is, plaatste ‘vraagtekens’ bij het gegeven dat de MH17 is neergehaald door de Russen, herhaalde keer op keer dat de coronapandemie een verzinsel is van het World Economic Forum (WEF) om burgers onder controle te krijgen, trok in twijfel dat Al Qaida verantwoordelijk is voor 9/11 en suggereerde recentelijk nog dat Sigrid Kaag is opgeleid als spion voor de geheime dienst. Bij veel van die theorieën waren subtiele en minder subtiele antisemitische verwijzingen nooit ver weg.

Radicalisering

De vraag is wat Baudet nu beweegt om ook de reptielentheorie – die volgens onderzoek door 1.7 procent van de Nederlanders en 12 miljoen Amerikanen wordt aangehangen – onomwonden te omarmen.

Baudet-watchers signaleren al enkele maanden een (verdere) radicalisering in het denken van de politicus, die vooral tot uiting komt in zijn onverholen steun voor zijn ‘held’ Vladimir Poetin. Begin deze maand zei hij in Engelstalig interview: ‘Ik hoop dat Rusland zal winnen en dat de Navo, de Europese Commissie en het Amerikaanse rijk uiteen zullen vallen.’ In een ander interview noemde hij de Russische inval in Oekraïne ‘het meest hoopvolle wat ik in mijn leven heb meegemaakt’.

Naast speculaties over geheime banden tussen Forum voor Democratie en het Kremlin, voeden dergelijke uitspraken bij sommigen de gedachte dat Baudet de grip op de realiteit aan het verliezen is. Zijn recente beweringen over reptielen zullen die overtuiging vermoedelijk niet wegnemen. ‘Hier helpt – ben ik bang – de rede ook niet meer, hier helpt misschien alleen nog gebed’, twitterde ChristenUnie-voorman Gert-Jan Seegers over de beelden van het interview met Geopolitics & Empire. Tegenover journalisten voegde hij daaraan toe: ‘Ik vraag me af of het wel goed met hem gaat. Maar ik ben geen psychiater.’

Volgens anderen deed Baudet zijn uitspraken welbewust. Zij wijzen erop dat de reptielentheorie een antisemitische oorsprong heeft en menen dat ‘reptielen’ beeldspraak is voor ‘joden’. Journalist Chris Aalbers, die een boek schreef over het Kamerlid, sprak op Twitter van een ‘antisemitisch hondenfluitje.’

Metafoor

Zelf stelde Baudet ook dat hij ‘reptielen’ als metafoor had gebruik, maar gaf daarbij een andere uitleg. ‘Ik sprak over een samenzwering achter de schermen van globalisten, geheime diensten, psychopaten – waardoor de democratie en de vrijheid verdwijnt’, twitterde hij dinsdag. ‘Degenen die ons dit aandoen zijn een soort onmensen, reptielen, machines, gevoellozen kortom.’

Het is een verdedigingstactiek die Baudet vaker inzet als hij onder vuur ligt vanwege controversiële uitingen: die moeten figuurlijk of ironisch worden geïnterpreteerd, klinkt het bijna standaard.

Zelfs een aantal van zijn (voormalige) vertrouwelingen voelen zich daardoor dit keer niet gerustgesteld. ‘Ongeloof. Plaatsvervangende schaamte. Sprakeloos’, twitterde oud-FvD’er Yernaz Ramautarsing. Elsevier-columnist Geerten Waling, met wie Baudet ooit een bezoek bracht aan Jean-Marie le Pen, was nog feller. ‘Tijd voor een partijverbod vanwege landverraad en antidemocratische dreiging’, schreef hij op Twitter. ‘Overigens is het ook het overwegen waard om de man persoonlijk uit de Tweede Kamer te verbannen en hemzelf en zijn omgeving tegen zijn zieke geest in bescherming te nemen.’