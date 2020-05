NIEUWS Selçuk Öztürk

Denk-voorzitter Öztürk keert na verkiezingen niet terug als Kamerlid

Kamerlid en Denk-voorzitter Selçuk Öztürk keert na de verkiezingen niet terug in de Tweede Kamer. Dat heeft hij zondag bekendgemaakt in het televisieprogramma Buitenhof. Zijn partij verkeert in crisis na een reeks interne conflicten.