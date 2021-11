Denk stuurt Haagse lijsttrekker weg om ‘discriminerende uitspraken’, hij zegt op zijn beurt te zijn afgeluisterd en gechanteerd

Farid Azarkan eerder dit jaar, op weg naar zijn gesprek met informateur Herman Tjeenk Willink. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

De Haagse afdeling van de partij plaatste dinsdag een verklaring op sociale media waarin een medewerker van de Tweede Kamerfractie van Denk ervan wordt beschuldigd wekenlang twee leden van het Haagse afdelingbestuur te hebben afgeluisterd. Een van die twee leden is Abdoel Haryouli, de lokale voorzitter en beoogde lijsttrekker van de partij.

Volgens de Haagse afdeling van Denk beschikt de desbetreffende fractiemedewerker over professionele afluisterapparatuur. Een van de afluisterincidenten zou hebben plaatsgevonden tijdens een etentje eind september, waarbij Haryouli, een ander lid van het Haagse afdelingsbestuur en de medewerker van de Kamerfractie aanwezig waren. Een dag later zouden opnames van het etentje bij Denk-leider Farid Azarkan zijn beland, waarop Haryouli door het landelijk bestuur zou zijn gechanteerd om af te treden als Haagse lijsttrekker.

Persverklaring DENK Den Haag. Bestuursleden wekenlang heimelijk afgeluisterd, lokale afdeling ondermijnd. pic.twitter.com/00mWNFgF5E — DENK Den Haag (@DENKDenHaag) 9 november 2021

‘Complotten’

In een reactie stelt het landelijk bestuur inderdaad van Haryouli af te willen en geen andere optie te zien dan hem van zijn hoogste plek op de lijst af te halen. Aanleiding hiervoor zijn volgens het bestuur ‘aanstootgevende, discriminerende en kwetsende uitspraken’ van Haryouli die enkele weken geleden bij het bestuur zijn gemeld. De beschuldigingen van afluisteren en chantage worden stellig ontkend. ‘Het viel het bestuur op dat de heer Haryouli zichzelf heeft wijsgemaakt dat er allerlei complotten tegen hem zijn gesmeed en dat hij in zijn eigen fantasiewereld is gaan leven’, staat in de verklaring.

Verklaring Landelijk Bestuur DENK: Zero tolerance racisme en discriminatie. pic.twitter.com/brfFaW4a8l — DENK (@DenkNL) 9 november 2021

Denk-leider Farid Azarkan bevestigt dat opgenomen uitspraken van Haryouli bij hem zijn terechtgekomen, maar ontkent dat er sprake zou zijn van afluisteren en chantage. ‘Hij zegt dat hij is uitgelokt, maar dat vind ik smoesjes, dat vind ik geen leiderschap’, zegt Azarkan dinsdagavond telefonisch. ‘Hij had zich niet op deze manier moeten uiten.’ Azarkan wil niks kwijt over wat Haryouli dan gezegd zou hebben.

Volgens Azarkan zijn Haryouli’s uitspraken via ‘een klokkenluider’ bij hem terechtgekomen. ‘Iedereen kan natuurlijk met een telefoontje uitspraken van anderen opnemen. In een ideale wereld zou dat niet moeten, maar het is goed dat we af en toe klokkenluiders hebben die ons de feiten brengen.’ Azarkan stelt niet te weten wie de opnamen heeft gemaakt, maar zegt dat hij na het horen ervan overleg heeft gehad met het landelijk bestuur: ‘Ik vond de uitspraken ernstig en vond dat het aan het bestuur was om daar opvolging aan te geven.’

Zowel het landelijke bestuur als de Haagse afdeling overweegt juridische stappen. Abdoel Haryouli was dinsdagavond niet bereikbaar om te reageren op de aantijgingen.

Denk heeft op dit moment een zetel in de Haagse gemeenteraad. Eerder maakte de partij bekend bij de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 te gaan samenwerken met Islam Democraten, dat nu één zetel heeft. Electoraal concurrent Nida maakte in oktober bekend te stoppen met lokale politiek.

Broeinest van ruzies

Sinds de oprichting in 2015 is de partij een broeinest van interne ruzies en machtsstrijd. Sylvana Simons vertrok in december 2016 een paar weken voor de verkiezingen bij de partij, omdat zij zich niet ‘geborgen’ voelde, en stichtte haar eigen partij. Vorig jaar vertrok oprichter Tunahan Kuzu als politiek leider van de partij nadat hij door partijvoorzitter en Kamerlid Selçuk Öztürk werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag tegenover een partijmedewerker, met wie Kuzu een buitenechtelijke relatie zou hebben gehad. Kuzu sprak van een ‘politieke broedermoord’. Azarkan nam het politiek leiderschap van Kuzu over, maar koos wel zijn kant. Hij riep het partijbestuur, inclusief Öztürk, op te vertrekken.

Azarkan werd even geroyeerd, maar uiteindelijk stapten Öztürk en de rest van het bestuur op. Öztürk keerde na de verkiezingen niet terug in de Tweede Kamer. Met zijn vertrek leek Denk tot dusver in rustig vaarwater te zijn beland.