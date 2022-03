Denk raakt raadsleden en zelfs hele fracties kwijt op lokaal niveau. Wat is hier aan de hand?

Denk Amsterdam-lijsttrekker Sheher Khan (midden) en vrijwilliger Azzeddine Asirhane voeren campagne op Plein ’40-’45 in Amsterdam, 23 februari. Beeld Elisa Maenhout

Fractievoorzitter Enes Sariakce (27) vertrekt moegestreden uit de Enschedese gemeenteraad, en daarmee Denk ook. ‘Heel veel Denk-leden zijn bang en durven niet kritisch te zijn’, zegt hij. ‘Je kunt je hart niet luchten of hardop over de koers van de partij nadenken.’

‘Ik krijg veel reacties van andere raadsleden, die zeggen: ‘Ik wil ook kritisch zijn, maar ik durf het niet’, zei Yasin Makineli (22) vlak nadat hij eind december vertrok als voorzitter van de eenmansfractie van Denk in de gemeenteraad van zijn thuisstad Veenendaal.

‘Kritiek wordt niet geduld’, zegt vertrekkend Amsterdams fractievoorzitter Numan Yilmaz (34). ‘Als je het niet eens bent met de partijtop dan word je buitenspel gezet.’

Denk, de partij die zich na twee Kamerverkiezingen met drie zetels heeft genesteld in Den Haag, was van plan komende week in 28 gemeenten mee te doen aan de lokale verkiezingen. De partij is op twintig blijven steken. Teleurgestelde, vertrekkende Denk-gemeenteraadsleden – vaak al actief sinds de oprichting van de partij – hebben de leiding steeds ‘centralistischer’ zien worden.

Het wringt en schuurt achter de schermen, en dat steekt leden die zich aangetrokken voelden tot het vernieuwende geluid van Denk. Kiezersonderzoeken wezen immers uit dat Denk voornamelijk jongeren en kiezers met een niet-westerse migratieachtergrond aansprak, kiezers die voorheen geen politiek onderdak vonden.

‘Ik hou mijn mond’

‘Denk is op dit moment de enige partij waardoor sommige mensen zich vertegenwoordigd voelen’, zegt Aysegül Kilic, vertrekkend raadslid in Amsterdam. ‘Als wij nu falen, gaat het heel lang duren voordat wij, die niet werden gehoord, weer op een bepaalde positie kunnen komen. Hoewel het er niets mee te maken heeft, wordt ruzie bij Denk aan de moslimachtergrond gekoppeld. Daarom denk je als lid al snel: ik houd mijn mond. Maar dit intern veranderen en democratiseren gaat niet. Niet onder dit bestuur in ieder geval.’

Natuurlijk, Denk kampt net als veel andere partijen ook met een tekort aan leden, wat gemeentelijke deelname bemoeilijkt. In het eerste verkiezingsjaar 2017 sloten zich snel 3.400 leden aan, maar de groei is daarna gestokt. Nu heeft Denk volgens het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 3.710 leden, van de Kamerfracties heeft alleen de BoerBurgerBeweging er minder. Veel leden zijn passief. Het valt niet mee om kandidaten voor de gemeenteraad te vinden.

Maar Denk heeft ook een specifiek probleem. De partij kent geen zelfstandige lokale afdelingen, met bijvoorbeeld eigen algemene ledenvergaderingen (ALV’s). Het vaststellen van de lokale lijsten wordt ook niet, zoals bij de meeste andere partijen, door het afdelingsbestuur en de lokale leden gedaan. Bij Denk solliciteren kandidaten bij een landelijke commissie, die advies uitbrengt aan het landelijk bestuur. Dat bepaalt de lijst, in samenspraak met de beoogde lokale lijsttrekker.

In november 2014 voorzagen weinigen hoe ver Denk het zou gaan schoppen in de landelijke en lokale politiek. PvdA-fractieleider Diederik Samsom zette toen de Kamerleden Tunahan Kuzu en Selçuk Öztürk uit de fractie na openlijke kritiek op het integratiebeleid van PvdA-minister Lodewijk Asscher.

Al snel stichtten zij de politieke beweging Denk. Ze schuwden controverse en conflict niet, en bleken een electoraal gat te hebben gevonden. In 2017 schaarden zich 216.000 stemmers achter hen en haalde Denk drie zetels bij de Kamerverkiezingen. Een jaar later, drie jaar na de oprichting, haalde de partij in dertien gemeenten 24 raadszetels.

Sheher Khan, lijsttrekker Denk Amsterdam, praat met marktgangers in stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer, 23 februari. Beeld Elisa Maenhout

De opmars wordt in 2020 gestuit door een conflict tussen Kuzu en Öztürk over een beschuldiging van grensoverschrijdend gedrag van Kuzu ten opzichte van een vrouwelijke partijmedewerker. Maanden openlijk moddergooien eindigen in het vertrek van Öztürk, het lijsttrekkerschap voor Azarkan en een nieuw bestuur onder leiding van advocaat Ejder Köse. Met humor en charme weet Azarkan bij de Kamerverkiezingen van 2021 drie zetels te behouden. Met het vertrek van Öztürk lijkt de rust te zijn teruggekeerd.

Alleen off the record

Zeker is dat de partijleiding alle externe contacten, ook op lokaal niveau, zorgvuldig bewaakt. Als de Volkskrant lokale volksvertegenwoordigers benadert om te praten over de partijcultuur, wordt de krant binnen een kwartier opgebeld door partijvoorzitter Köse, met de vraag waarom de krant zich niet tot hem richt. Een dag later stuurt de woordvoerder van de partij in de WhatsApp-groep met lokale fractievoorzitters een verzoek niet met de Volkskrant te praten.

Zodoende wordt het haast onmogelijk om in gesprek te komen met lokale vertegenwoordigers die bij de komende raadsverkiezingen nog wel op hun plek zitten. Twee volksvertegenwoordigers willen hun verhaal alleen off the record doen, uit angst geroyeerd te worden of op een andere manier met intimidatie vanuit het bestuur te maken te krijgen.

Het verwijt dat de partijtop niet openstaat voor kritiek vindt geen gehoor in Den Haag. In reactie op de drie vertrekkende fractievoorzitters zegt de woordvoerder van de Kamerfractie bijvoorbeeld dat Yilmaz uit Amsterdam zowel passief en afwezig was in campagnes als in zijn werk als raadslid. ‘Tijdens een gesprek met Stephan van Baarle (Kamerlid en campagneleider tijdens de Tweede Kamerverkiezingen, red.) heeft de heer Yilmaz uitgebreid de mogelijkheid gehad en genomen om kritiek te uiten op de partij.’ Sariakce uit Enschede zou veelvuldig steun hebben gekregen van Kuzu en Azarkan en zij zijn daarom verbaasd over zijn uitspraken. Over Makineli uit Veenendaal suggereert hij dat de kritiek is ingegeven door diens voormalige baas Öztürk.

De verwijten gaan zo over en weer. Wel erkent partijvoorzitter Köse in gesprek met de Volkskrant dat decentraliseren nodig is, maar dat het nog niet lukt om lokale afdelingen op te zetten door passiviteit bij lokale volksvertegenwoordigers en leden.

Weggepest

Yasin Makineli sloot zich in 2016 als 16-jarige aan bij Denk. Hij werkte in de Kamer als assistent van Öztürk, was tot een jaar geleden voorzitter van jongerenpartij Oppositie en voerde de eenmansfractie in Veenendaal aan. Hij vertrok, omdat hij zou zijn ‘weggepest’, stelde hij eind december in een Facebook-verklaring. ‘Ik probeerde anderhalf jaar lang van alles om op constructieve wijze kritiek te uiten. Ik vind dat Denk belangrijke speerpunten laat gaan én intern mensen schaadt’, zegt Makineli. ‘Bovendien had Azarkan geen grip op de jongerenbeweging en dat wilde hij wel.’ Azarkan ontkent dat.

Makineli ontving begin januari 2021 een brief waarin het kersverse partijbestuur aankondigde hem te royeren. Dit op grond van zijn ‘dubbele pet’ als voorzitter van de jongerenclub en raadslid, een achterstand van zijn volksvertegenwoordigersbijdrage en zijn ‘disfunctioneren’ in de raad van Veenendaal, onder meer op basis van klachten van Veenendaalse commissieleden. De brief is in ingezien door de Volkskrant.

Maar op die argumenten is wat af te dingen. Dubbele petten komen veel voor bij Denk. Zo is Kamerlid Stephan van Baarle ook raadslid in Rotterdam, omdat de partij naar eigen zeggen geen geschikte Rotterdamse opvolger voor hem kon vinden. De betalingsachterstand was volgens Makineli ten tijde van de royementsbrief al betaald, en in de Gelderlander is hij juist geprezen als een van de smaakmakers van de raad. Het bestuur trekt het royement weer in. Maar dit soort gebeurtenissen zijn voor Makineli aanleiding om een jaar later alsnog bij Denk te vertrekken en met Lokaal Veenendaal mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Daarop wordt hij alsnog geroyeerd.

Dreigen, chantage, intimidatie

Het dreigen met royement komt binnen de partij vaker voor. Nog vier andere volksvertegenwoordigers vertellen de Volkskrant hetzelfde te hebben ervaren. ‘Er is een angstcultuur van dreigen, chantage en intimidatie’, zegt vertrekkend Amsterdams raadslid Kilic. Ze zegt het zelf ook wel eens te hebben meegemaakt en maakt zich zorgen over het effect van die cultuur. ‘Het lijkt misschien op korte termijn te werken, maar op de lange termijn niet.’

De verhoudingen tussen de partijtop en de lokale afdelingen kwam tot ontploffing in de stad Den Haag. De beoogde lokale lijsttrekker Abdoel Haryouli raakte naar eigen zeggen in conflict met Azarkan vanwege de bemoeizucht van laatstgenoemde. Een gesprek met onder anderen een medewerker van de Kamerfractie in een Haags restaurant werd door de medewerker opgenomen. De opnames kwamen via Kuzu en Azarkan bij het partijbestuur, Haryouli had een uitspraak gedaan die het bestuur racistisch vond. Het conflict mondde uit in royement en een deurwaarder op Haryouli’s dak om tienduizenden euro’s schadevergoeding op te eisen. Hij doet nu met zijn eigen lijst mee in Den Haag.

Den Haag, waar electorale concurrenten Nida, Islam Democraten en Partij voor de Eenheid niet meer op het stembiljet staan, had voor Denk een succesnummer moeten worden. Bij de Kamerverkiezingen vorig jaar was Denk in Den Haag nog de vierde partij, nu staat de partij in de peilingen op twee zetels en zijn negen partijen virtueel groter. In Enschede en Roermond verdwijnt Denk na de komende gemeenteraadsverkiezingen sowieso uit de raad. In Eindhoven is ternauwernood een onbekende lijsttrekker gevonden, nadat zittend fractievoorzitter Adem Topdag vertrok vanwege een conflict met het bestuur. In Lelystad kwam Denk eind januari toch nog met een lijst, waar het er eerst op leek dat de partij ook daar niet mee zou doen. De vertrekkend lijsttrekker weet van niks.

Controledrang

De kritiek op de partijtop concentreert zich op één punt: het onvermogen om de controle op de lokale afdelingen uit handen te geven. De lijntjes tussen de partijtop en de afdelingen zijn kort, onder meer door een reeks leden met meerdere functies. Schiedams lijsttrekker en fractievoorzitter Dogukan Ergin is ook fractiemedewerker in de Tweede Kamer. Zijn bedrijf Ergin’s Solution kreeg van Denk ruim 54.000 euro voor ‘begeleiding van politieke ambtsdragers’, zo blijkt uit het jaarverslag in 2020. Bovendien is hij ook nog campagneleider bij de gemeenteraadsverkiezingen.

Landelijk fractiemedewerker Bilal Gacha is de nummer 10 in Schiedam, beleidsmedewerker Mohammed Ghay nummer 2 in Den Haag. Directieondersteuner Seyda Kuzey nummer 3 in Veenendaal, Arnhems fractievoorzitter en lijsttrekker Yildirim Usta is ‘managementondersteuner’ van de Kamerfractie. Drie kandidaten in Rotterdam staan ook in Schiedam op de lijst, net als de nieuwe Haagse lijsttrekker Nur Icar. Dogukan Ergin staat eveneens op de lijst in Vlaardingen. Zo zijn er meer dubbelingen.

Met al de dubbelfuncties is niets mis volgens Denk. ‘Dit gebeurt bij veel partijen en is ook vaak een zaak van talentontwikkeling’.

Mahmut Erdem was in 2018 lijsttrekker in Schiedam, de gemeente waar Denk het best scoorde. ‘Toen heerste er al een angstcultuur.’ Hij stopte in 2019 als raadslid, maar solliciteerde in 2020 nog wel tevergeefs naar een functie in het nieuw te vormen bestuur. ‘De bedoeling was dat Denk transparanter en professioneler zou worden, maar ik kan wel concluderen dat het onder Azarkan en het nieuwe bestuur alleen maar verslechterd is.’

Sinds zijn vertrek uit de Schiedamse raad heeft Erdem nooit negatief over Denk gesproken. ‘Maar ik wil dat Denk weer op het goede pad komt. De individuen moeten plek maken voor het goede hart.’ Hij spreekt van ‘een kleine groep die de partij volledig probeert te runnen’. Ook Makineli uit Veenendaal bleef lang stil. ‘Je maakt moeilijke tijden mee, maar als je in de partij gelooft in plaats van de mensen, dan slik je dat gewoon. Ik hoop dat mijn noodkreet zal bijdragen aan een partij waar mensen kritisch kunnen zijn. Maar ik geloof niet dat dat onder Azarkan mogelijk is.’

Yilmaz: ‘Mijn doel is om Denk te verbeteren. Mensen die het vertrouwen in de politiek kwijt waren, hebben het door ons herwonnen. Mensen die nooit hadden gestemd, hebben toch gestemd. Dat vertrouwen moeten we niet beschamen.’