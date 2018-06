Denk overwoog nepadvertentie met foto van Wilders om angst voor de PVV aan te wakkeren

Denk heeft tijdens de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 overwogen nepadvertenties in te zetten om de angst voor de PVV verder aan te wakkeren. In de in opdracht van Denk gemaakte online-advertenties stond een foto van Geert Wilders met daaronder de slogan: ‘Na 15 maart gaan wij Nederland zuiveren.’

Dat meldde het radioprogramma De Nieuws BV van BNNVara woensdag. Iedereen die op de advertentie zou klikken, zou meteen worden doorgeleid naar de site van de PVV.

Uiteindelijk is de nepcampagne nooit doorgegaan. Wel is er kort een test uitgevoerd via het door Denk ingehuurde online-advertentiebedrijf OptimusAd om te kijken of Facebook de advertentie zou verwijderen. Volgens Eduard Nandelall, de directeur van OptimusAd, gebeurde dat in opdracht van Denk.

Denk doet het nieuws af als ‘natte-scheten-journalistiek’, omdat het plan nooit is uitgevoerd. Tijdens een persconferentie zei Kamerlid Farid Azarkan, destijds campagneleider, dat het idee onderdeel was van ‘een creatief proces’. Denk wilde laten zien dat Wilders ‘steeds verder gaat’. Ook was de advertentie een reactie op een nepfoto die de PVV-leider verspreidde over Alexander Pechtold.

Niet doorgegaan

Enkele dagen na het begin van de test besloot Denk niet door te gaan met het plan. Dat gebeurde volgens Azarkan op aandringen van de Kamerleden Tunahan Kuzu en Selçuk Öztürk. ‘Zij hebben veel meer politieke ervaring dan ik.’

In dezelfde verkiezingscampagne maakte Denk wel gebruik van nepaccounts op social media om politieke tegenstanders te bestoken. Dat bleek uit documenten die NRC Handelsblad destijds in handen kreeg. Ook toen zou Kuzu hebben ingegrepen bij zijn campagneteam. ‘We strijden met open vizier’, verklaarde de partijleider bij Jinek.

Geert Wilders noemde het campagneplan van Denk dinsdag ‘beneden ieder peil’ en ‘dertig stappen te ver’. Hij overweegt aangifte.

Aangifte

Denk-Kamerlid Azarkan is juist weer boos op De Nieuws BV, omdat de journalisten een gesprek met hem zonder zijn toestemming hebben opgenomen. Het radioprogramma bracht dat gesprek naar buiten omdat Denk de berichtgeving aanvankelijk ontkende. Denk heeft nu een klacht ingediend bij het presidium van de Tweede Kamer. De partij zegt ook te overwegen om aangifte te doen tegen BNNVara.

Volgens Azarkan is zijn ingehuurde campagnemedewerker Nandelall ‘verleid, gestalkt en gek gemaakt’ door De Nieuws BV. Om dat te onderbouwen heeft zijn partij heimelijk cameraopnames gemaakt van een ontmoeting met Nandelall. De beelden zijn onderdeel van een een video op Facebook waarin de partij de betrokken journalisten persoonlijk aanvalt.

Harde kritiek op de pers zijn een handelsmerk geworden van de uit de PvdA voorgekomen partij die eerder al pleitte voor ‘een fonds voor slachtoffers van mediageweld’. Toen NRC in het verleden schreef over een zakelijke transactie van Kamerlid Öztürk publiceerde Denk een geruchtmakende videoboodschap waarin de achterban werd gewaarschuwd voor de misleidende informatie in de media, volgens Denk ‘de poortwachters van de gevestigde macht’.

Boodschap: ‘Trap er niet in.’